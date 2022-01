Zagraniczni studenci mogą zrezygnować z polskich uczelni. Powód jest prosty

Pandemia wymusiła ogromne zmiany w podejściu do kształcenia. Nowe technologie i cyfryzacja stały się niemal powszechne na uczelniach. Dla pracowników oznacza to nowe wyzwania. Przede wszystkim przekonanie zagranicznych studentów, że wybór polskiej uczelni jest dobrym wyborem. - Pojawia się obawa, że mogą dojść do wniosku, iż za te same pieniądze lub nieco wyższe mogą uzyskać wirtualnie dyplom uczelni amerykańskiej czy brytyjskiej, zazwyczaj bardziej ceniony na rynku międzynarodowym - mówi prezes Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy” Waldemar Siwiński.

W roku akademickim 2020/2021 przynajmniej jeden rok akademicki w Polsce planowało spędzić 84,7 tys. cudzoziemców (fot. Shutterstock)

Arkadiusz Mężyk, rektor Politechniki Śląskiej podkreśla, że nauczanie zdalnie postawiło przed polskimi uczelniami spore wyzwanie.

Z wyliczeń brytyjskiego think tanku Higher Education Policy Institute (HEPI) wynika, że roczny nabór studentów zagranicznych przyjeżdżających do Wielkiej Brytanii jest wart brytyjskiej gospodarki 28,8 miliarda funtów dla. Korzyści ekonomiczne rozprzestrzeniają się po całym Zjednoczonym Królestwie ze względu na rozproszony charakter populacji studentów. Spadek zainteresowania studiowaniem za granicą ma więc wiele niepokojących konsekwencji.

Pandemia zmieniła też mocno krajobraz studentów zagranicznych w Polsce.

Na problem uwagę zwracał także w rozmowie z PulsHR.pl Arkadiusz Mężyk, rektor Politechniki Śląskiej. Choć uczelnia w okresie pandemii odnotowała wzrost zainteresowania studiami wśród studentów z zagranicy podkreśla, że przed polskimi uczelniami spore wyzwanie.

- W naszym przypadku kształcenie zdalne przysłużyło się bardzo, szczególnie jeśli patrzymy na studentów z krajów bardzo odległych. Rzeczywiście sytuacja, w jakiej się znaleźliśmy, wymaga nowego podejścia do systemu kształcenia. Przyspieszona cyfryzacja dostarczyła nam wszystkim narzędzi. Dziś naszą rolą jest nauczyć się te narzędzia skutecznie i umiejętnie wykorzystywać – wyjaśnia rektor. Zdalne nauczanie wymuszone przez pandemię Z raportu Najwyższej Izby Kontroli wynika, że w latach akademickich 2016/2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019/2020 na wszystkich polskich uczelniach studiowało odpowiednio 60,8 tys. osób, 67,2 tys. osób, 74,4 tys. osób, 77,3 tys. osób spoza naszego kraju. Z kolei sięgając do wstępnych danych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny dowiemy się, że w roku akademickim 2020/2021 przynajmniej jeden rok akademicki w Polsce planowało spędzić 84,7 tys. cudzoziemców. Przeczytaj: Cudzoziemcy chcą studiować w Polsce Prawie 37 proc. obcokrajowców na polskich uczelniach studiuje wirtualnie w języku angielskim, przy czym co najmniej połowa z nich przebywa w tym czasie w swoich krajach. Nie jest to niczym zaskakującym. Sytuacja pandemiczna sprawiła, że na całym świecie zdecydowana większość studentów w ostatnich miesiącach studiowała korzystając z narzędzi edukacyjnych online. Potwierdzają to dane opublikowane przez platformę porównawczą Money Transfers. Wzrasta odsetek zagranicznych korzystających z narzędzi edukacyjnych online. Podczas pandemii z tego typu rozwiązań zaczęło korzystać 18 proc. studentów. W 2019 roku było ich 13 proc. źródło: Money Transfers Mimo pewnych niedogodności. Dla 79 proc. osób nauczanie online jest tak samo lub nawet bardziej efektywne. źródło: Money Transfers

