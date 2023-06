Żabka i TEB Edukacja otwierają nowy kierunek w ramach "Studium Przedsiębiorczości"

Żabka Polska we współpracy z siecią szkół TEB Edukacja wprowadziła zdalny program "ABC biznesu – fundamenty własnej działalności". Uczestnicy zdobędą wiedzę z przedsiębiorczości, finansów, marketingu i rozwijają umiejętności miękkie, takie jak zarządzanie zespołem.

Żabka wraz z TEB Edukacja uruchomią 10 miesięczny kierunek "ABC biznesu – podstawy własnej działalności". Jego uczestnicy podczas zdalnych zajęć zdobędą wiedzę na tematy związane z prowadzeniem działalności, m.in. finansów czy marketingu.

Kierunek, po którego ukończeniu absolwenci otrzymają zaświadczenie o przebiegu kształcenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki, to element programu "Studium Przedsiębiorczości" uruchomionego w 2022 r. przez sieć sklepów we współpracy z 14 polskimi uczelniami i szkołą policealną.

Żabka wspiera także swoich franczyzobiorców. "Akademia Przedsiębiorczości" pomaga im udoskonalić swoje umiejętności w obszarze zarządzania sklepem, zarządzania zespołem oraz kompetencji handlowych.

Nowy kierunek to część programu "Studium Przedsiębiorczości" sieci Żabka

"ABC biznesu – podstawy własnej działalności" to dwusemestralny kierunek online trwający 10 miesięcy. Uczestnicy zdobędą wiedzę z przedsiębiorczości, finansów i prowadzenia własnego biznesu. Moduły obejmują tworzenie biznesplanu, budowanie wizerunku marki oraz prowadzenie kampanii marketingowych. Zajęcia obejmują także budowanie zespołów i wybór modelu biznesowego, w tym opcję franczyzy.

Wśród wykładowców znajdą się pracownicy i współpracownicy Żabki, w tym Jacek Urbański, manager ds. szkoleń rozwojowych w Żabce Polska czy Mikołaj Szyc, acceleration specialist z Żabki Future.

– Rozwijamy szereg inicjatyw edukacyjnych poświęconych przedsiębiorczości. Dzielimy się swoją ekspercką wiedzą i wieloletnim doświadczeniem, także z osobami młodymi. Przedsiębiorczość to postawa, która jest przydatna nie tylko w pracy i we własnym biznesie, ale jest także niezwykle cenna na co dzień, w innych sferach życia. Można rozwinąć w sobie te predyspozycje czy wzmocnić poszczególne umiejętności w procesie edukacji, na takich kierunkach jak ten, który stworzyliśmy wspólnie z TEB Edukacja. Dzięki temu przyszli przedsiębiorcy będą mogli bardziej świadomie budować swój biznes w wybranym modelu – twierdzi dyrektor ds. operacyjnych w Żabce Polska Przemysław Kijewski.