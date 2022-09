Za mało miejsc w akademikach, za drogie mieszkania. Gdzie podzieją się polscy studenci?

O tym, że studenci wrócili do miast po pandemii, świadczą wyniki raportu „Studenci na rynku nieruchomości 2022” przygotowanego przez Centrum Amron we współpracy z zespołem ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Nowoczesne Zarządzanie Biznesem”.

– Po szczycie pandemii z 2021 r., która wiązała się z daleko idącym wpływem na życie niemal każdego mieszkańca Polski i cyfrową rewolucją – zwłaszcza w edukacji – widać, że zmiany dotykające w tym okresie studencki rynek najmu nie były trwałe. Powrót studentów do miast przełożył się na znaczny wzrost udziału wynajmujących nieruchomości prywatne, aż o 15 pkt proc. w porównaniu do 2021 roku. Prawie 50 proc. ankietowanych mieszka w wynajmowanej nieruchomości lub w akademiku – komentuje wyniki badania dr Jacek Furga, prezes Centrum Prawa Bankowego i Informacji, szef Centrum Amron.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Z danych raportu Niezależnego Zrzeszenia Studentów (NZS) wynika, że 52 proc. spośród 2 tys. ankietowanych studentów mieszka w wynajmowanej nieruchomości, a 7 proc. mieszka we własnej nieruchomości. Akademik był wskazywany przez co piątego ankietowanego.

– Wyniki przeprowadzonego przez Centrum Analiz NZS badania pozwalają na stwierdzenie, że najwięcej studentów decyduje się na wynajem mieszkania lub pokoju, kolejną najczęściej wybieraną opcją jest mieszkanie u rodziny lub znajomych, następnie wybierany jest akademik, a najmniejszy odsetek studentów mieszka we własnej nieruchomości – mówi Karolina Grzesiak, przewodnicząca zarządu krajowego Niezależnego Zrzeszenia Studentów.

Czytaj też: Studenci znaleźli sprytny sposób na zarobek. "Nie ma w tym nic złego"

Piotr Krochmal, prezes Instytutu Analiz Monitor Rynku Nieruchomości, który na co dzień zajmuje się krakowskim rynkiem nieruchomości, zwraca uwagę, że decyzje studentów związane z formą wynajmu są ściśle powiązane z grubością portfela ich rodziców.

– Tym najlepiej sytuowanym rodzice kupują mieszkania na czas studiów, w których najczęściej zostają po ich ukończeniu. Modne są też drogie prywatne akademiki, na które najczęściej decydują się dobrze sytuowani obcokrajowcy, przyjeżdżający studiować do Krakowa. Mniej majętni studenci, których jest zdecydowana większość, często z powodzeniem dostają przydział na własnej uczelni. Pozostali zmuszeni są szukać ofert prywatnych – komentuje Piotr Krochmal.

Wojenne zawirowania i pandemia wpłynęły na rynek nieruchomości

Nie bez znaczenia dla rynku nieruchomości jest wojna w Ukrainie. Piotr Krochmal podkreśla, że uchodźcy w początkowej fazie wojny zajęli prawie wszystkie wolne lokale na wynajem w Krakowie. Rynek potrzebował kilka miesięcy, aby się odbudować. Jednak ilościowo do poziomu sprzed wojny już nie wrócił.

– Oferta jest na poziomie ok. połowy tego, co było w czasach przed falą uchodźców. To doprowadziło do znacznych wzrostów cen wynajmu. Czynnikiem, który się na to nałożył, były kolejne wzrosty stóp i ograniczenie dostępności kredytów, co zmusiło rzeszę osób planujących zakup do porzucenia tych planów i wynajmu mieszkania. Finalnie te dwa czynniki skutkowały silnymi wzrostami cen najmu w Krakowie, średnio o 40 proc. - wyjaśnia Piotr Krochmal.

Czytaj też: Puste portfele to już codzienność. Coraz więcej studentów nie ma żadnych oszczędności

Na ten trudny rynek, po wakacyjnej przerwie, wracają studenci i muszą się do tego poziomu cen dostosować. Piotr Krochmal zapewnia jednak, że mieszkań nie braknie, bo wraz ze wzrostami cen najmu ich przybywa.

– W Krakowie jest duża liczba pustostanów, które nie były wcześniej wynajmowane, bo właściciele kupili je inwestycyjnie i satysfakcjonowały ich wyłącznie dwucyfrowe wzrosty cen rok do roku z samego tytułu ich posiadania. Obecnie, kiedy inflacja przewyższa wzrosty cen mieszkań, znaczna część z nich postanowiła je wynająć, aby podnieść stopę zwrotu z inwestycji – dodaje Piotr Kromchal.

Także Karolina Grzesiak podkreśla, że obecna sytuacja gospodarcza i wzrost cen spowodowały wzrost kosztów najmu, którego wysokość - jak wskazują studenci - dość często jest nieadekwatna do oferowanego standardu mieszkania. Dodatkowo wybuch wojny na Ukrainie i związany z tym napływ uchodźców oraz napływ zagranicznych studentów do Polski wpływa na spadek liczby dostępnych mieszkań.

– NZS odbiera sygnały o pojawiających się trudnościach w dostępności mieszkań na wynajem. Studenci wykazują się większą ostrożnością przy wynajmie mieszkania lub pokoju od osób prywatnych. Często obserwowanym przez nas problemem jest także niewielka liczba ofert atrakcyjnych dla studentów w zakresie ceny, standardu i lokalizacji mieszkania. Część badanych zauważa także, że studenci są grupą, do której wynajmujący nie kierują swoich ofert, ponieważ wolą udostępniać mieszkania innym grupom, np. pracującym, w pełni ustatkowanym ludziom – ocenia Karolina Grzesiak.

Na ten aspekt zwraca uwagę także Piotr Krochmal. Jego zdaniem studenci nigdy nie byli najemcami pierwszego wyboru.

– Dziś, gdy mieszkań na rynku jest mało i wynajmujący ma kilku chętnych na atrakcyjny lokal, studenci muszą odejść z kwitkiem i szukać lokali mieszkalnych w mniej atrakcyjnych częściach miasta, gdzie nie ma innych chętnych. Mogą także skorzystać z rozwijającej się bazy prywatnych akademików – ocenia Krochmal.

Decyzje studentów związane z formą wynajmu są ściśle powiązane z grubością portfela ich rodziców (Fot. Shutterstock)

Akademiki wracają do łask – zainteresowanie ofertą domów studenckich jest coraz większe

Szef samorządu studentów Uniwersytetu Warszawskiego Kamil Bonas przyznaje, że zainteresowanie ofertą domów studenckich jest większe niż wcześniej.

– Do Zarządu Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego zgłasza się dużo osób chcących dowiedzieć się o procedurach związanych z wnioskowaniem o miejsce w domach studenta. Z perspektywy wieloletniego doświadczenia działacza samorządowego zauważam większe zainteresowanie tematem. Warto zaznaczyć, że częściej niż w poprzednich latach występują pytania o "tanie lokalizacje", jeśli ktoś decyduje się na poszukiwanie mieszkania – mówi Bonas w rozmowie z PAP.

Respondenci, biorący udział w badaniu NZS, zwracają jednak uwagę na brak miejsc w akademikach – szczególnie tych tańszych.

– Cytując odpowiedź jednego z respondentów: "Za mało akademików, za mało pokoi 1-osobowych, duży napływ osób z innych krajów, które po prostu trzeba obsadzić i są pierwsi w kolejce ze względu na odległość". Dane, którymi dysponujemy, zdają się sugerować konieczność rozbudowy bazy mieszkaniowej przez uczelnie, ze szczególnym uwzględnieniem pokojów jednoosobowych, które cieszą się największym zainteresowaniem wśród studentów. Dodatkowo wysokie ceny najmu mieszkań mogą skłaniać coraz większą liczbę osób do wnioskowania o przydział miejsc w domach studenckich, co może mieć wpływ na wzrost zapotrzebowania na ten rodzaj zakwaterowania – zauważa Karolina Grzesiak.

Także w prywatnych akademikach zaczyna brakować miejsc.

– Jeszcze przed wynikami matur 2022 nie mieliśmy już wolnych miejsc na nowy rok akademicki w Gdańsku, a w większości pozostałych akademików jest ich już bardzo mało – dodaje Jolanta Bubel, dyrektor zarządzająca siecią prywatnych akademików Student Depot. – Popyt zdecydowanie przewyższa podaż i dlatego otwieramy w tym roku w samym centrum Krakowa największy prywatny akademik w naszej ofercie, a w przyszłym roku kolejne: w Warszawie i Łodzi – dodaje.

Wysokie ceny najmu największym problemem studentów

Największym problemem, z którym mierzą się studenci, są wysokie ceny najmu. Z raportu „Studenci na rynku nieruchomości 2022” wynika, że opłaty za zakwaterowanie ok. 1/3 studentów stacjonarnych i 1/4 niestacjonarnych mieściły się w przedziale od 750 do 1000 zł. Dla porównania, średni miesięczny koszt w akademiku uczelnianym to 429 zł za pokój współdzielony i 573 zł za pokój jednoosobowy.

Na zakwaterowanie w przedziale cenowym do 500 zł zdecydowało się ok. 17 proc. pytanych studentów studiów stacjonarnych, a wśród niestacjonarnych tylko 9 proc. Natomiast na ponoszenie kosztów powyżej 1500 zł zdecydowało się 8 proc. studentów uczących się w trybie stacjonarnym i aż 18 proc. w trybie niestacjonarnym.

Opłaty za samodzielne wynajęcie mieszkania lub współdzielenie go z drugą osobą w przypadku studentów uczących się stacjonarnie i niestacjonarnie kształtują się na podobnym poziomie – ponad 1700 zł za mieszkanie samodzielne i blisko 1100 zł za współdzielone z drugą osobą.

Warto przytoczyć także dane Centrum Analiz Niezależnego Zrzeszenia Studentów.

– Na podstawie odpowiedzi respondentów określiliśmy średni koszt wynajmu nieruchomości z podziałem na jej rodzaj. Średni koszt wynajmu pokoju w mieszkaniu to 847 zł, mieszkania współdzielonego z drugą osobą 1133 zł, a koszt mieszkania na wyłączność to 1668 zł. Warto zaznaczyć, że badanie było przeprowadzone w terminie od 4 kwietnia 2022 do 16 maja 2022. Od tego czasu obserwujemy, że koszty wynajmu zauważalnie wzrosły – komentuje Karolina Grzesiak.

Gdzie student wynajmie najtaniej mieszkanie?

Z analizy Student Depot wynika, że dla studentów najtańszy jest Lublin. Średnie widełki za wynajem pokoju o podstawowym standardzie to ok. 600-1000 zł. Dwukrotnie więcej z kolei trzeba zapłacić za studio - ok. 1200-1800 zł.

W Krakowie z kolei średnio za wynajem pokoju w mieszkaniu z obcymi lokatorami zapłacimy 750-1500 zł. Kawalerki wahają się w przedziale ok. 1700-2300 zł. Większe mieszkania w obu miastach to koszt zdecydowanie powyżej 2000 zł.

Z kolei w Poznaniu i Łodzi ceny są podobne. Większość ofert wynajmu pokojów oscyluje w granicach 750-1000 zł. Średnie widełki za wynajem kawalerki plasują się w okolicach 2000-2500 zł, większe mieszkania to koszt często powyżej 3000 zł.

Źródło: Student Depot

Najdroższe są Warszawa i Wrocław. W Warszawie średnie widełki za wynajem podstawowego pokoju w mieszkaniu z innymi lokatorami niewiele się różnią od kosztów w dawnej stolicy: 850-1500 zł. Natomiast wynajem małego studia to już koszt ok. 2500 zł, 2-pokojowego mieszkania – ok. 3500 zł.

We Wrocławiu średnie widełki za wynajem pokoju wynoszą od 640 zł w mieszkaniu pięciopokojowym do nawet 1400 zł za pokój (14 m kw.) z balkonem. Kto nie lubi dzielić przestrzeni z obcymi, musi liczyć się z kosztem ok. 2100-2500 zł za kawalerkę lub 3000-3500 zł za 2-pokojowe mieszkanie. W obu przypadkach koszt większego mieszkania to wydatek od 4000 zł w górę.