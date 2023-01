Wyszkolą kolejnych programistów, którzy mają pracować w regionie

Firma Inter IT podpisała umowę z samorządową inicjatywą Invest in Pomerania na przeprowadzenie cyklu szkoleń. Dzięki nim 126 osób otrzyma szansę na rozwój zawodowy w branży nowoczesnych technologii.

Umowa z Inter IT to już trzecia, dotycząca szkoleń IT, zawarta przez Invest in Pomerania. (Fot. Shutterstock)