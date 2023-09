Wysyłają CV i nic. To będzie trudny rok dla studentów

To będzie trudny rok dla studentów, którzy muszą łączyć pracę z nauką, by się utrzymać. Koszty życia poszły mocno w górę, natomiast liczba wolnych miejsc pracy zmalała. Nawet jeśli praca czeka, to nie na stanowiskach, które gwarantują elastyczność. Studenci mogą mieć problem.

W ciągu pięciu lat średnie miesięczne wydatki studenta w Polsce, według danych Związku Banków Polskich, wzrosły dwukrotnie. W 2017 roku wystarczyło 1600 zł, żeby przeżyć cały miesiąc, natomiast już w 2022 roku te koszty to aż 3177 zł. Jednym z wiodących wydatków w studenckim budżecie jest zakwaterowanie, które pochłania od jednej trzeciej do nawet połowy całych kosztów życia.

- Co roku publikujemy listę zawodów, w których studenci mogą znaleźć pracę. W tym roku, po raz pierwszy, zamiast wskazywać konkretne branże, ostrzegamy, że z zatrudnieniem może nie być kolorowo. Oczywiście nie będzie tak, że nikt pracy nie znajdzie, natomiast widać coraz bardziej zachowawcze działania firm. Pracodawcy rezygnują z wypełniania części wakatów i zatrudniania nowych osób, co jest pochodną ciągłej niepewności gospodarczej. Widać też, że część etatów nie jest odpowiednia dla studentów, dla których kluczowa jest m.in. elastyczność, pozwalająca łączyć pracę z grafikiem zajęć na studiach – mówi założyciel Personnel Service Krzysztof Inglot.

Rosnące wydatki, związane z inflacją, wpływają na odczucia młodych co do ich sytuacji finansowej. W tym samym badaniu ZBP więcej niż co trzeci respondent (38 proc.) zadeklarował pogorszenie swojej sytuacji materialnej. Ponadto 18 proc. osób wskazuje, że nie posiada żadnych oszczędności.

Na jakie zarobki mogą liczyć studenci? Badanie „Student w pracy” Programu Kariera Polskiej Rady Biznesu pokazuje, że w 2023 r. co piąty student zarabia pomiędzy 2 a 3 tysiące złotych miesięcznie. To spadek o blisko 12 punktów procentowych w porównaniu z zeszłym rokiem. Tyle samo (19 proc.) otrzymuje pensję w wysokości od 3 do 4 tysięcy złotych na rękę, co jest porównywalne z 2022 r.

Koszty życia coraz wyższe, a możliwości zdobycia pracy mniejsze

W takich warunkach praca dla młodych często nie jest wyborem, a koniecznością, lecz może się okazać, że problemem będzie jej znalezienie.

W drugim kwartale 2022 roku w Polsce było ponad 113 tys. wakatów, czyli wolnych miejsc pracy, wynika z danych GUS. To o 3,9 proc. mniej niż na koniec marca 2023 i prawie o jedną czwartą mniej niż rok wcześniej. Te dane potwierdzają, że popyt na pracę spada, a pracodawcy włączyli ostrożnościowe strategie w swoich politykach zatrudniania. Coraz częściej wolne wakaty nie są obsadzane, rzadziej też pojawiają się nowe rekrutacje.

Krzysztof Inglot zwraca uwagę, że patrząc też na to, w jakich sektorach dostępne są wakaty, widać, że nie jest to typowa praca dla studenta. Najwięcej wolnych miejsc pracy dostępnych jest w przemyśle (22,4 tys.), gdzie firmy szukają głównie robotników przemysłowych oraz operatorów maszyn i urządzeń.

Pracę oferuje też sektor handlu i naprawy samochodów (15,5 tys. wakatów), budownictwo (12,6 tys. wakatów) oraz transport i logistyka (12,6 tys. wakatów). We wszystkich tych sektorach młodzi owszem mogą szukać pracy, ale często jej charakter nie pozwoli im na łączenie tego zajęcia z planem na studiach. Bowiem w pracy studenta kluczowa jest elastyczność, czyli możliwość dopasowania godzin pracy do tego, jak akurat wygląda ich dzień pod względem wykładów i ćwiczeń.

W podobnym tonie wypowiada się Marian Owerko, twórca i szef Programu Kariera, niezależnego programu płatnych staży dla studentów i absolwentów organizowanego przez Polską Radę Biznesu, której jest wiceprezesem.

– Na rynku pracy obserwujemy dwa trendy. Z jednej strony firmy tną koszty i ograniczają zatrudnienie studentów, co wpływa na zwiększenie liczby osób deklarujących zarobki w przedziale 1001 a 2000 złotych oraz poniżej tysiąca złotych. Z drugiej strony widać profesjonalizację pracy studenckiej. Mimo niepewności na rynku przedsiębiorstwa chcą zatrudniać najlepszych kandydatów i są gotowe bardzo dobrze im zapłacić – mówi Marian Owerko.

Wysyła CV i nic. Wcześniej nie miała problemu z elastyczną pracą

Trudności w poszukiwaniu pracy na zbliżający się rok akademicki potwierdza Zuza Staszek, studentka trzeciego roku psychologii na Uniwersytecie SWPS w Sopocie. Zuza studiuje stacjonarnie, więc kluczowa jest dla niej elastyczność. Przez pierwsze dwa lata studiów pracowała w kinie. Aktualnie próbuje znaleźć zatrudnienie, wysyłając CV m.in. do kawiarni, sklepu odzieżowego czy salonu Empik.

- Z pracą jest bardzo trudno. Czasem to pracodawca się nie odzywa po wysłaniu CV, a czasem z góry wiedziałam, że nie będę w stanie połączyć pracy ze studiami, bo jeśli firma poszukuje osób na umowę o pracę, to najczęściej wymaga pełnej dostępności. A ja potrzebuję elastycznego podejścia, tak żebym mogła połączyć obowiązki zawodowe ze studenckimi. O taką pracę jest niezwykle trudno, dlatego coraz częściej myślę o tym, żeby zrobić dodatkowy kurs, który rozwinie moje umiejętności i pozwoli dodatkowo zarobić na studiach – mówi Zuza Staszek, studentka psychologii na Uniwersytecie SWPS w Sopocie.

