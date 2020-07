Wystartowała nowa wersja ELA. Przyszli studenci łatwiej sprawdzą uczelnie

System ELA uruchomiono w 2016 roku. Został stworzony w Ośrodku Przetwarzania Informacji –Państwowym Instytucie Badawczym na zlecenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W tym roku doczekał się zmiany. Użytkownicy ELA 5 będą mogli korzystać z lepszej wyszukiwarki, z możliwości samodzielnego generowania raportów i infografik.

– System ELA od samego początku ewoluuje. W najnowszej wersji wykorzystaliśmy inteligentne algorytmy, by jeszcze bardziej spersonalizować dostępne usługi. Teraz każdy może wygenerować sobie taki raport, jakiego potrzebuje. To wygodne dla użytkowników, a nam oszczędza pracy. Dzięki coraz lepszym technologiom analitycznym i automatyzacji procesów ukazujemy prawdziwy potencjał danych publicznych – powiedział dr Jarosław Protasiewicz, dyrektor Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego, który odpowiada za stworzenie systemu.

ELA pozwala wyszukiwać informacje zarówno w ujęciu ogólnokrajowym, jak i w podziale na poszczególne uczelnie czy kierunki studiów. Narzędzie to uwzględnia zróżnicowanie gospodarcze Polski. Stosuje Względny Wskaźnik Zarobków (WWZ), który określa relację średnich zarobków absolwentów danego kierunku do średnich zarobków w ich powiatach zamieszkania.

Wykorzystuje informacje z dwóch źródeł: systemu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (dane m.in. o sytuacji zawodowej absolwentów: zatrudnieniu, bezrobociu, wynagrodzeniach) oraz systemu POL-on, czyli systemu informacji o szkolnictwie wyższym.

Z danych generowanych przez ELA korzystają maturzyści podejmujący decyzję o wyborze studiów, środowisko akademickie, analitycy, przedsiębiorcy. Dane z systemu pomagają MNiSW dostosowywać politykę edukacyjną do potrzeb rynku pracy. Mogą służyć różnym zadaniom. Pomagają przygotowywać rankingi uczelni wyższych. Na podstawie wskaźników ELA MNiSW stworzyło mechanizm dofinansowywania najbardziej efektywnie działających Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych.

Dzięki ELI Polska poprawiła swoją pozycję w rankingach dotyczących otwierania danych publicznych (otwarte dane publiczne to dane instytucji, urzędów, z których każdy może korzystać). W ubiegłym roku w rankingu OECD OURData Index zajęliśmy dwunaste miejsce (na 31 badanych państw). ELA przykładowo wskaże kierunki studiów humanistycznych, po których absolwenci z 2018 r. zarabiają najwięcej i poinformuje, którego kierunku na Uniwersytecie Warszawskim w 2018 r. były wyłącznie kobiety.

ELA w praktyce

ELA tłumaczy również, dlaczego młodzi lekarze odnotowują coroczny krótkotrwały skok bezrobocia. Jest to związane z organizacją pracy w tym zawodzie. Uzyskanie prawa wykonywania zawodu, po zakończeniu studiów, związane jest z odbyciem stażu i zdaniem egzaminu państwowego. Między końcem stażu a uzyskaniem pełnego prawa wykonywania zawodu lekarza występuje kilkumiesięczna przerwa. W tym czasie młodzi lekarze rejestrują się jako bezrobotni, by posiadać ubezpieczenie zdrowotne.

Dane ELI pokazały sukces na rynku pracy absolwentów kierunków leśnych. Absolwenci leśnictwa mają większe szanse na znalezienie pracy. Okazuje się, że już po studiach, zwłaszcza jeśli w ich trakcie pracowali, osiągają średnio wyższe zarobki od innych absolwentów.

ELA zbadała też, jak radzą sobie absolwenci szkół wyższych, którzy szukają miejsc pracy w małych miasteczkach i wsiach. Okazało się, że radzą sobie równie dobrze, co ich koledzy z dużych i wielkich miast, a pod wieloma względami są nawet bardziej skuteczni na rynku pracy. Absolwenci w małych miasteczkach i na wsi szybciej znajdują pracę niż ci w miastach na prawach powiatu i w wielkich miastach. Co ciekawe, Względny Wskaźnik Zarobków (WWZ), czyli stosunek średnich zarobków absolwenta do średnich zarobków w jego powiecie zamieszkania, jest wyższy dla absolwentów w małych miasteczkach i na wsi od WWZ dla absolwentów w miastach na prawach powiatu i w największych miastach. WWZ dla mieszkańców prowincji osiąga wartość 0,91 średnich lokalnych zarobków wobec 0,82 dla miast na prawach powiatu i 0,9 dla mieszkańców największych miast.

Dzięki niej wiemy także, że absolwenci podejmujący pracę w służbach mundurowych najczęściej kończyli studia z obszaru nauk społecznych. A ci, którzy w ciągu pięciu lat od dyplomu podjęli pracę w służbach mundurowych, znajdowali pracę przeciętnie ponad dwa razy szybciej niż reszta (odpowiednio 2 i 4,3 miesiąca).

Ranking Szkół Wyższych

W połowie lipca po raz 21. opublikowany został Ranking Szkół Wyższych Perspektywy 2020. Na czele znalazł się Uniwersytet Jagielloński, dalej Uniwersytet Warszawski (przed rokiem było odwrotnie), na trzecim miejscu uplasowała się Politechnika Warszawska. W pierwszej dziesiątce znalazły się jeszcze Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Politechnika Wrocławska, Gdański Uniwersytet Medyczny, Politechnika Gdańska, Politechnika Łódzka, Uniwersytet Wrocławski oraz Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie.

Ranking Perspektyw uwzględnia 29 wskaźników zgrupowanych w siedem kryteriów: prestiż, absolwenci na rynku pracy, potencjał naukowy, efektywność naukowa, potencjał naukowy, innowacyjność i umiędzynarodowienie. Posiada międzynarodowy certyfikat jakości "IREG Approved". Jego metodologię opracowuje kapituła pod przewodnictwem prof. Michała Kleibera, byłego prezesa Polskiej Akademii Nauk. W tym roku przygotowywany był w warunkach pandemii. Ponadto – jak podkreślają jego autorzy – ma charakter szczególny. Uwzględnia zmiany wprowadzone ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z 20 lipca 2018 roku.