Wystartował nowy rok akademicki, a wraz z nim walka o pracę i mieszkanie

Studenci Uniwersytetu Warszawskiego rok akademicki rozpoczęli od protestu dotyczącego dostępu do akademików. Miejsc jest zbyt mało, by zaspokoić potrzeby wszystkich chętnych, a na wynajem pokoi czy mieszkań wielu młodych ludzi nie stać.

Jak wynika z danych GUS, w roku akademickim 2022/2023 w Polsce działało 359 uczelni. W latach akademickich 2015/16-2019/20 liczba studentów zmniejszyła się z 1405,1 tys. do 1204 tys., po czym zaczęła wzrastać i w roku akademickim 2022/23 wyniosła 1223,6 tys. osób. Wszystko wskazuje na to, że dla wielu nie będzie to łatwy rok.

W tym roku rynek pracy nie jest łaskawy dla młodych ludzi. To oni stanowią największą grupę osób bezrobotnych. Dodatkowo spowolnienie gospodarcze, jakie powoli wkrada się do naszego kraju, nie ułatwia im znalezienia pracy.

Z danych GUS wynika, że w drugim kwartale 2023 roku w Polsce było ponad 113 tys. wakatów, czyli wolnych miejsc pracy. To o 3,9 proc. mniej niż na koniec marca 2023 i prawie o jedną czwartą mniej niż rok wcześniej. Te dane potwierdzają, że popyt na pracę spada, a pracodawcy włączyli ostrożnościowe strategie w swoich politykach zatrudniania. Coraz częściej wolne wakaty nie są obsadzane, rzadziej też pojawiają się nowe rekrutacje.

Założyciel Personnel Service Krzysztof Inglot zwraca uwagę, że patrząc na to, w jakich sektorach dostępne są wakaty, widać, że nie jest to typowa praca dla studenta. Najwięcej wolnych miejsc pracy dostępnych jest w przemyśle (22,4 tys.), gdzie firmy szukają głównie robotników przemysłowych oraz operatorów maszyn i urządzeń.

Pracę oferuje też sektor handlu i naprawy samochodów (15,5 tys. wakatów), budownictwo (12,6 tys. wakatów) oraz transport i logistyka (12,6 tys. wakatów). We wszystkich tych sektorach młodzi owszem mogą szukać pracy, ale często jej charakter nie pozwoli im na łączenie tego zajęcia z planem na studiach. Bowiem w pracy studenta kluczowa jest elastyczność, czyli możliwość dopasowania godzin pracy do tego, jak akurat wygląda ich dzień pod względem wykładów i ćwiczeń.

Akademiki dużo droższe niż rok wcześniej. Rekord padł we Wrocławiu

Druga sprawa to koszty życia, a te w czasie wciąż sporej inflacji nieraz są nie do przeskoczenia. Głośno było o przypadku niedoszłego studenta Uniwersytetu Jagiellońskiego, który szukał podpowiedzi, co ma zrobić, by zrezygnować ze studiów. Powód? Nie dostał miejsca w akademiku, a na wynajem mieszkania w Krakowie po prostu nie było go stać.

Eksperci multiporównywarki rankomat.pl przyjrzeli się cenom wynajmu przez studentów różnych rodzajów nieruchomości. Wnioski nie są dobre: jest znacznie drożej niż rok temu. Ze wszystkich 11 miast studenckich najtańszymi akademikami dysponuje Szczecin. Na tamtejszym uniwersytecie studiujący zapłacą od 310 zł miesięcznie. W Poznaniu trzeba liczyć się z wydatkiem ponad dwukrotnie większym (od 640 zł za miejsce w akademiku UAM), podobnie jest na UWr. (od 630 zł). Najdroższe miejsca w akademiku, powyżej 1000 zł za miesiąc, są w Lublinie (1030 zł), Poznaniu (1195 zł) i Wrocławiu (1350 zł). W zestawieniu najniższych maksymalnych stawek za akademik ponownie najlepiej wypadł Szczecin (735 zł).

Grafika: raport przeglądarki rankomat.pl

Rok wcześniej najwięcej za akademik (od 585 zł do 1251 zł miesięcznie) również płacili studenci Uniwersytetu Wrocławskiego. Wtedy było to odpowiednio od 55 zł do 101 zł mniej niż w roku akademickim 2023/24. W Warszawie rok temu było taniej o 129 zł i 140 zł w zależności od akademika i liczby studentów w pokoju. Studiujący na UJ na najdroższą opcję zakwaterowania w domu studenckim zapłacą obecnie 260 zł więcej niż jeszcze 12 miesięcy temu.

Ceny mieszkań dla studentów wystrzeliły w kosmos

Studiowanie plus mieszkanie w kawalerce to opcja dla najzamożniejszych studentów. Rozrzut cenowy jest gigantyczny, szczególnie kiedy porównamy Warszawę do pozostałych miast akademickich. W stolicy Polski średnia cena wynajmu kawalerki (tylko czynsz, bez mediów) to 3228 zł, a w Toruniu 1178 zł – to dane z portalu gethome.pl. Oprócz Warszawy najdroższymi miastami uniwersyteckimi pod względem średnich cen kawalerek są Wrocław (2421 zł), Kraków i Gdańsk (nieco ponad 2600 zł miesięcznie).

Grafika: raport przeglądarki rankomat.pl

Kawalerki trzymają cenę, a najtańszy czynsz nie schodzi poniżej 1000 zł. Kontrast między minimalnymi stawkami za kawalerkę jest znacznie mniejszy niż w przypadku średnich stawek – tym razem to od co najmniej 1100 zł w Toruniu do minimum 1900 zł w Gdańsku. Nawet w drogich Krakowie czy Wrocławiu ogłoszenia gethome.pl zaczynają się od 1200 -1250 zł plus rachunki.

Rok wcześniej to również Warszawa była miastem z najdroższymi kawalerkami ze średnią 2665 zł, czyli prawie 600 zł mniej niż obecnie. W pozostałych miastach średnie ceny mieszkań 1-pokojowych na wynajem były zbliżone lub nawet nieco niższe niż przed rokiem. Wtedy też najtańsze oferty zaczynały się od 1900 zł za miesiąc bez dodatkowych opłat.

Grafika: raport przeglądarki rankomat.pl

Studenci mogą wynająć też pokój w mieszkaniu. Jest to tańsze niż najem kawalerki, ale daje więcej prywatności niż akademik. Ceny takiego wariantu zakwaterowania znowu zależą od miasta oraz od odległości od centrum czy standardu wykończenia mieszkania. Najdroższy jest Kraków (średnio 1950 zł za pokój w mieszkaniu), a najtańszy Lublin (550 zł). Niespodziewanie niskie stawki za wynajem pokoju w roku akademickim 2023/24 ma Gdańsk (1250 zł), a wysokie Łódź (1450 zł).

Nowy rok akademicki oznacza zmiany na uczelniach

Ministerstwo Edukacji i Nauki poinformowało o zmianach, jakie planuje w nowym roku akademickim. Jest to przede wszystkim zwiększenie nakładów na naukę i szkolnictwo wyższe - w 2024 r. wzrosną o kilka miliardów złotych. Resort wskazał, że jednym z priorytetów jest kwestia podwyżek dla nauczycieli i pracowników akademickich. W przyszłym roku subwencja dla uczelni zostanie zasilona dodatkowymi środkami z przeznaczeniem na 12,3-procentowy wzrost funduszu płac.

Ministerstwo w tym roku otworzy pierwsze Branżowe Centra Umiejętności - innowacyjne ośrodki łączące działalność szkół, uczelni i branż. Ich oferta będzie skierowana w szczególności do uczniów, studentów, doktorantów, nauczycieli oraz nauczycieli akademickich. Docelowo w całej Polsce powstanie ich 120.

W roku akademickim 2023/24 większa liczba studentów w trudnej sytuacji materialnej będzie mogła otrzymać stypendium socjalne. Dzięki ustaleniu ustawowo progu dochodu jednakowego dla studentów wszystkich uczelni, o stypendium socjalne będzie mógł ubiegać się student, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 1 294,4 zł (netto).

Dodatkowo minister edukacji i nauki w roku akademickim przyzna 840 stypendiów za znaczące osiągnięcia naukowe lub artystyczne związane ze studiami lub znaczące osiągnięcia sportowe. Wnioski w tej sprawie rektorzy mogą składać od 1 do 25 października. Wysokość jednorazowo wypłaconego stypendium wyniesie 17 tys. zł.

