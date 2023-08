Wystarczy "zła" data urodzenia i możesz nie dostać się na studia

Obywatel złożył skargę, ponieważ nie może ubiegać się o studia dla strażaków w służbie kandydackiej na Szkołę Główną Służby Pożarniczej. Wymogiem jest ukończenie 18. roku życia do 31 maja. Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił o wyjaśnienie sprawy do ministra MSWiA.

W tegorocznej rekrutacji do egzaminu maturalnego absolwenci liceów ogólnokształcących urodzeni po 1 czerwca 2005 r. zostali odrzuceni na etapie elektronicznego zgłoszenia. Część z tych kandydatów ukończy 18. rok życia przed ogłoszeniem wyników rekrutacji oraz przed rozpoczęciem roku akademickiego 1 października 2023 r.

Osoba składająca skargę uważa, że różnicowanie dostępu do kształcenia na państwowej uczelni, bazujące na miesiącu urodzenia, stanowi akt dyskryminacji wobec młodych obywateli. W związku z tym RPO złożył prośbę o wyjaśnienie tej sprawy i zaapelował do ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Kamińskiego o stanowisko w tej kwestii.

Rzecznik Praw Obywatelskich (RPO) otrzymał wniosek dotyczący rekrutacji na jednolite studia magisterskie dla strażaków w służbie kandydackiej w Szkole Głównej Służby Pożarniczej (SGSP). Wniosek dotyczy regulacji, zgodnie z którą kandydaci muszą ukończyć 18 lat do 31 maja. Przepis ten został określony w decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 27 marca 2023 r. w sprawie ustalenia warunków i trybu rekrutacji na jednolite studia magisterskie dla strażaków w służbie kandydackiej w SGSP na rok akademicki 2023/2024.

Obecne przepisy ustawy o Państwowej Straży Pożarnej (PSP) wymagają, aby osoby w służbie PSP lub ubiegające się o przyjęcie do służby kandydackiej miały pełne prawa publiczne. Wzbudza to pytanie o zasadność tego wymogu, że wniosek o przyjęcie na studia jest jednocześnie wnioskiem o przyjęcie do służby.

Sprawa jest o tyle istotna, ponieważ służby mundurowe, w tym PSP, borykają się z niedoborem kadr i trudnościami w rekrutacji. W tym czasie osoby zainteresowane studiami w służbie kandydackiej w SGSP muszą czekać rok na podjęcie próby rekrutacji, aby spełnić wymóg pełnych praw publicznych.

Problem może wynikać z braku spójności i aktualności przepisów służbowych, które nie dostosowano do wcześniejszej reformy edukacji ani obniżenia wieku obowiązku szkolnego. Brak odpowiednich regulacji dotyczących rekrutacji na studia magisterskie dla kandydatów na strażaków w służbie kandydackiej w SGSP prowadzi do niekorzystnych konsekwencji prawnych dla części absolwentów liceów ogólnokształcących.

