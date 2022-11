Wystarczy licencjat, by zarabiać więcej. Studia nadal są w cenie

Względny Wskaźnik Zarobków jest wyższy w przypadku absolwentów z dyplomem już od pierwszego roku po dyplomie, a w trzecim i w czwartym roku absolwenci z dyplomem zarabiają niemal dwukrotnie więcej niż osoby, które porzuciły studia.

- Nieco mniejsze różnice, ale nadal na korzyść absolwentów z dyplomem, występują wśród osób, które rozpoczęły studia II stopnia. Absolwenci z dyplomem, o ile mają wyższe ryzyko bezrobocia w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu, to już od drugiego roku ich ryzyko bezrobocia znacząco spada. Zarobki absolwentów i osób, które porzuciły studia są zbliżone w ciągu pierwszych trzech lat po dyplomie, ale już w czwartym roku zarabiają nieco więcej niż ci, którzy porzucili studia - komentuje dr hab. Mikołaj Jasiński z Ośrodka Przetwarzania Informacji.

Względny Wskaźnik Bezrobocia: absolwenci studiów I stopnia i osoby, które porzuciły studia według dziedzin nauk (źródło: ELA)

- Podobnie sytuacja wygląda wśród osób, które studiowały na studiach II stopnia. Absolwenci z dyplomem już po dwóch lub trzech latach od uzyskania dyplomu mają niższe ryzyko bezrobocia niż osoby, które zdecydowały się studia porzucić. Wyjątek tutaj stanowi dziedzina sztuki oraz nauk ścisłych i przyrodniczych - tłumaczy dr Marek Bożykowski z OPI.

Absolwenci zarabiają więcej

Absolwenci z dyplomem studiów I stopnia wraz z upływem czasu również zarabiają więcej niż osoby, które porzuciły studia. Wyjątek stanowi dziedzina sztuki, gdzie obie grupy uzyskują podobne zarobki.

Po studiach II stopnia, w większości dziedzin zarobki wśród absolwentów i wśród osób, które porzuciły studia są dość podobne. Wyjątek stanowią nauki medyczne i nauki o zdrowiu, gdzie widać bardzo wyraźną przewagę absolwentów pod względem zarobków. Jak podkreślają autorzy analizy, należy pamiętać, że osoby, które porzucają studia II stopnia posiadają już dyplom studiów I stopnia. Mają zatem wykształcenie wyższe, które jest na rynku pracy cenione wyżej, niż wykształcenie średnie.

Prestiż uczelni ma znaczenie

Mimo porzucenia studiów, na rynku pracy lepiej radzą sobie osoby, które studiowały na prestiżowych uniwersytetach.

- Uzyskane dane pokazują również, że osoby, które porzuciły studia na największych, prestiżowych uniwersytetach na rynku pracy, w niektórych aspektach radzą sobie nawet nieco lepiej od absolwentów. Warto jednak zwrócić uwagę, że okres obserwacji jest dość krótki i ci, którzy z reguły rezygnują ze studiów ze względu na korzystniejsze oferty na rynku pracy, z natury rzeczy na początku radzą sobie dobrze. Korzystają oni z prestiżu swoich uczelni, a także zdobytych w trakcie nauki wiedzy i umiejętności, nawet jeżeli nie zostały one potwierdzone dyplomem - zauważa dr hab. Agnieszka Chłoń-Domińczak, prof. SGH.

Nie potrzeba magistra, licencjat wskazany

Z badań rynku pracy wynika, że tylko w Wielkiej Brytanii pod koniec 2021 roku milion miejsc nie zostało obsadzonych tylko ze względu na wymóg posiadania dyplomu studiów wyższych. Z opublikowanych w sierpniu badań firmy Remote (eksperci ds. HR i płac) wynika, że zatrudnienie oparte na umiejętnościach wzrosło tu w ciągu ostatniego roku o 63 proc.

Marek Drewniak, kierownik sekcji badań i rozwoju w dziale automatyki firmy Aiut, podkreśla, że o ile pracodawcy nie będą wymagać studiów drugiego stopnia (dających tytuł magistra), tak tytuł inżyniera będzie przez nich wymagany.

- Przez sam fakt, że dziś na rynku brakuje rąk do pracy, myślę, że w dłuższej perspektywie to nie będzie miało aż tak dużego znaczenia, przynajmniej na poziomie ukończenia drugiego stopnia studiów. Wydaje mi się, że zdobycie tytułu inżyniera będzie wystarczające. Co można także zaobserwować na rynku, gdzie osoby, które mają zagwarantowaną pracę, nie myślą o tym, by kontynuować studia - wyjaśnia Marek Drewniak.

Jak podkreśla, studia pierwszego stopnia kształtują kompetencje niezbędne w pracy zespołowej. Drugi stopień studiów konieczny będzie w przypadku osób, które w zawodowej karierze celują w wyższe stanowiska.

