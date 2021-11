Wysokie zarobki, cenne doświadczenie i networking. Oto trampolina do kariery

Studia Master of Business Administration (MBA) to często przepustka do szybszego rozwoju kariery. Absolwent uzyskuje wszechstronne umiejętności, co jest niezbędne na dzisiejszym rynku pracy. Dużym atutem są również międzynarodowe kontakty oraz możliwość łatwego przebranżowienia po zakończeniu kształcenia. Między innymi dlatego decyduje się na nie coraz więcej Polek i Polaków.

Z danych firmy Sedlak & Sedlak wynika, że w 2020 r. mediana wynagrodzeń absolwentów MBA wyniosła 12 718 zł (Fot. Shutterstock)

Jeśli chodzi o studia MBA, to według analizy firmy specjalizującej się w doradztwie edukacyjnym Elab, w latach 2020-2021 największą popularnością cieszyły się kierunki biznesowe, ekonomiczne i związane z zarządzaniem.

Polacy najchętniej wybierają studia w Stanach Zjednoczonych oraz - pomimo brexitu - w Wielkiej Brytanii.

Dlaczego to robią? Kuszące są m.in. zarobki - z danych firmy Sedlak & Sedlak wynika, że w 2020 r. mediana wynagrodzeń absolwentów MBA wyniosła 12 718 zł.

Programy MBA różnią się pomiędzy uczelniami. Istnieje jednak baza przedmiotów, które muszą znaleźć się w programie. Są to np. business law and ethics, economics, finance, human resources and organization design, marketing, operations and supply chain management, quantitative methods and statistics czy strategy.

Wymagania są mocno zróżnicowane. Studia MBA standardowo to co najmniej dwa lata doświadczenia zawodowego uzyskanego po ukończeniu studiów oraz wcześniejszej edukacji w dziedzinie biznesowej. Uniwersytety wzięły jednak pod uwagę duże zainteresowanie tym programem, dlatego coraz częściej odchodzi się od tak rygorystycznych warunków wstępnych.

Łatwiej jest się dostać na studia podyplomowe w obszarze business, management, economics. Standardowo przyjmowane są na nie osoby z dyplomami ze studiów biznesowych i pokrewnych. Dużo jednak zależy od dziedziny, w której studenci chcą się specjalizować, np. na MSc Civil Engineering Project Management będą przyjmowane także osoby z dyplomem inżynierskim. MA Fashion Management może przyjmować osoby zarówno po biznesie, jak i studiach artystycznych. Rzadko wymaga się również wcześniejszego stażu pracy.

Polacy na studiach MBA

Szeroki wybór studiów podyplomowych za granicą pozwala rozwinąć kwalifikacje w praktycznie każdej dziedzinie. Uniwersytety proponują zróżnicowane programy: od kierunków związanych z naukami humanistycznymi i prawem, przez kierunki artystyczne i design, po te związane z biznesem, zarządzaniem i finansami.

- Według naszej analizy, w latach 2020-2021 największą popularnością cieszyły się kierunki biznesowe, ekonomiczne i związane z zarządzaniem. Na drugim miejscu plasują się studia z zakresu biosciences oraz ochrony zdrowia - komentuje Katarzyna Sikorska, ekspertka edukacyjna Elab Education Laboratory. Źródło: Elab Jeśli chodzi o MBA, Polacy najchętniej wybierają studia w Stanach Zjednoczonych oraz - pomimo brexitu - w Wielkiej Brytanii. Część aplikantów zainteresowana jest także studiami we Francji, Szwecji, Włoszech czy Hiszpanii. Studia w internecie Pandemia zdecydowanie przyspieszyła zmiany zachodzące w sektorze edukacji. Coraz więcej uniwersytetów oferuje kursy online. W ciągu ostatnich lat odnotowano ogromny wzrost liczby dostępnych studiów MBA online. Wśród uniwersytetów, które proponują taką możliwość, znajdują się również te uznawane za prestiżowe, między innymi: University of Birmingham, Barcelona Executive Business School, Arden University, Carnegie Mellon University, Durham University, Warwick Business School, University of North Carolina, University of Massachusetts, Politecnico di Milano School of Management, IE Business School, UCL czy University of Indiana. - Każdy z rodzajów studiów MBA ma swoje zalety, dlatego ogromną uwagę zwracamy na potrzeby i możliwości każdego kandydata. Co więcej, jesteśmy w stałym kontakcie z różnymi uczelniami oraz śledzimy aktualności związane z oferowanymi przez nie kursami - mówi Katarzyna Sikorska. Wyższe zarobki Studia MBA zwykle prowadzą do osiągnięcia wyższych zarobków. Bowiem umiejętności nabyte w trakcie studiów umożliwiają szybszy awans na kluczowe stanowiska menedżerskie. - Rozmawiając z absolwentami MBA, którzy aplikowali na studia z Elab, często słyszymy, że decyzja opłaciła im się podwójnie. Nabyli oni kluczowe w ich branży umiejętności, a ich zarobki zwiększyły się - mówi Katarzyna Sikorska. Potwierdzają to wyniki analizy Wall Street Journal, według której studia MBA są jednymi z najbardziej opłacalnych w edukacji formalnej. Absolwenci aż 98 proc. uniwersytetów z programem MBA już dwa lata po zakończeniu studiów zarobili więcej, niż wynosi ich pożyczka studencka. Dla porównania - tylko 6 proc. absolwentów szkół prawniczych uzyskało podobny wynik. fot. Shutterstock Warto przytoczyć także wyniki Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń przeprowadzonego przez firmę Sedlak & Sedlak. Okazuje się, że w 2020 r. mediana wynagrodzeń absolwentów MBA wyniosła 12 718 zł. Dla porównania mediana płac osób bez tego typu studiów była znacznie niższa i wyniosła 5 094 zł. Co czwarty absolwent studiów MBA zarabiał mniej niż 7600 zł, jednak kolejne 25 proc. mogło liczyć na zarobki wyższe niż 19 625 zł. Z kolei 10 proc. najlepiej wynagradzanych osób z tej grupy otrzymywało nie mniej niż 29 tys. zł. Warto dodać, że kobiety z dyplomem MBA zarabiały przeciętnie 9 950 zł, natomiast mężczyźni 14 052 zł. Nie tylko pensja Studia MBA to nie tylko potencjalna podwyżka, awans czy ciekawa propozycja nowej pracy. To także możliwość bezpośredniej konfrontacji własnych doświadczeń z innymi menedżerami. - Na studia MBA decydują się zazwyczaj menedżerowie z pewnym doświadczeniem, którzy są nastawieni na rozwój własny oraz swojej organizacji. Z ankiety przeprowadzonej wśród członków trzech stowarzyszeń absolwentów MBA, w Gdańsku, Szczecinie i Warszawie, wynika, że największą wartością z funkcjonowania w środowisku MBA jest dla nich towarzyszący nauce networking oraz budowa sieci kontaktów - mówi Małgorzata Tobiszewska, prezeska Stowarzyszenia Absolwentów MBA. Opinię tę podziela Joanna Żebrowska, prezes JB Solutions, absolwentka jednego z programów executive MBA GFKM. - MBA to nie tylko wpis w CV, ale wiedza, której nikt nie przekaże ci w jeden dzień. Dla takiego praktyka jak ja, który codziennie dzieli swoje kompetencje między biurem księgowo-doradczym, fundacją AISA a nowo powstającą szkołą Mental Arts, to bezcenne doświadczenie. Udział w programie MBA GFKM pomógł mi rozwinąć się zawodowo i dojrzeć mentalnie jako menedżerce, a także nazwać i uporządkować wiele spraw w strukturze firm, którymi zarządzam. Obecnie z dużo większą łatwością przychodzi mi podejmowanie strategicznych decyzji, ponieważ potrafię je szybko zweryfikować i w odpowiedni sposób zakwalifikować, co przekłada się na moją skuteczność i dalszy samorozwój - mówi Joanna Żebrowska. fot. Shutterstock Potwierdza to Tomasz Pilewicz, communications leader w Philipsie, który ukończył studia MBA na Uniwersytecie Ekonomicznym w Wiedniu przed trzydziestką. Sam za nie zapłacił. Czy się opłacało? Jak mówił w rozmowie z PulsHR.pl, oprócz zdobycia wiedzy i doświadczenia studia umożliwiły mu międzynarodowy networking. - Międzynarodowy networking jest nie do przecenienia. Grupa zorganizowała się już w trakcie studiów. Zaproszono nas wtedy do klubu alumnów. W ramach tej grupy dociera do nas bardzo dużo ofert związanych z zatrudnieniem. Na 100 osób było kilkoro Polaków. Jeden z nich pracuje w Wiedniu i wiem, że udało mu się dostać wewnętrzny awans. Ja [po studiach - przyp. red.] zostałem awansowany z roli osoby odpowiedzialnej za Polskę i kraje bałtyckie do osoby odpowiedzialnej za całą Europę Środkowo-Wschodnią, czyli 19 krajów. Umożliwiło mi to powiększenie zespołu i zrekrutowanie ludzi - wyjaśniał Tomasz Pilewicz. - Także polscy studenci i absolwenci odzywają się do mnie i proszą o różnego rodzaju przysługi. Czuję się częścią tej społeczności i robię to chętnie. Pomogłem jednej z absolwentek, która była Rosjanką, znaleźć pracę w Polsce. Być może w przyszłości ja też będę mógł z tych relacji skorzystać - dodawał Pilewicz. Studia MBA na Vienna University of Economy and Business ukończył Marek Moczulski, prezes Unitopu. - Dzięki programowi MBA przyjąłem rolę CEO z większą pewnością. A objąłem to stanowisko niecałe dwa lata po ukończeniu tych studiów. Największą wartość podczas całego programu miała dla mnie analiza konkretnych przypadków i dyskusja na ich temat oraz możliwość dzielenia się doświadczeniami z innymi profesjonalistami - komentuje Moczulski.

