Wyniki rekrutacji na studia 2022. Informatyka, psychologia i kierunki lekarskie na czele

Kolejne uczelnie publikują wyniki pierwszej tury naboru na studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie na rok akademicki 2022/2023. Na liście najpopularniejszych kierunków m.in. informatyka czy psychologia. Do końca lipca uczelnie ogłoszą wyniki pierwszego etapu rekrutacji (fot. Unsplash/Becca Tapert)

W tym roku maturę zdawało 274 831 maturzystów. w tym 168 499 to absolwenci liceów ogólnokształcących, a 106 332 techników.

Młodzi ludzie właśnie czekają na drugi ważny wynik tego lata - informację o wynikach rekrutacji na studia.

Uczelnie mają swój własny harmonogram rekrutacyjny, jednak większość z nich wyniki pierwszej tury rekrutacji podaje do końca lipca. Pierwsze uczelnie już się pochwaliły efektami naboru.

Dla tegorocznych maturzystów ostatnie tygodnie nie były łatwe. Najpierw czekali na wynik majowego egzaminu. W tym roku poszedł on wyjątkowo dobrze. Maturę zdało 78,2 proc. tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych. W tym 84 proc. absolwentów liceów, a spośród tegorocznych absolwentów techników 69,2 proc. Z tegorocznych absolwentów szkół branżowych II stopnia maturę zdało 20,5 proc.

Teraz kolejne wyczekiwanie na wynik rekrutacji na studia. Jednak w tym przypadku nie ma jednego dnia, w których uczelnie podają wynik naboru. Każda z nich prowadzi go we własnym terminie. Zazwyczaj największe polskie uczelnie podają wyniki od 5 lipca do 30 lipca.

W najbliższy wtorek 19 lipca wyniki ogłosi Uniwersytet Warszawski, dzień wcześniej 18 lipca Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Niemal do końca lipca będą musieli czekać kandydaci, którzy złożyli papiery na Politechnikę Gdańską. Uczelnia poda wyniki rekrutacji dopiero 29 lipca. A co cieszyło się popularnością na uczelniach, które wyniki już podały?

Wyniki rekrutacji na Uniwersytet Jagielloński

Uniwersytet Jagielloński wyniki rekrutacji opublikował w piątek 15 lipca. W roku akademickim 2022/2023 najstarsza polska uczelnia jest gotowy przyjąć 9850 studentów na studiach I stopnia i jednolitych magisterskich. W pierwszej turze naboru aplikacje złożyło 33 427 kandydatów, co stanowi wynik bardzo zbliżony do ubiegłorocznego - 33 562.

fot. Usplash Najwięcej kandydatów zarejestrowało się na psychologię wykładaną na Wydziale Filozoficznym - 2475 osób. Od lat niezmiernie popularnym kierunkiem pozostaje także prawo, na które w tym roku aplikacje złożyło 1837 kandydatów. Z kolei psychologię na Wydziale Zarządzania i Komunikacji studiować chce 1589 osób. Filologię angielską wybrało 1167 kandydatów, a kierunek lekarski - 1082. Tym samym na psychologii o jedno miejsce walczyło 20,63 kandydatów. Niewiele łatwiej będą mieli starający się o przyjęcie na ekonomię - 16, japonistykę - 15,57, kierunek lekarsko-dentystyczny - 11,85 oraz finanse, bankowość, ubezpieczenia - 11,8. Czytaj więcej: Uczelnie, które nie otworzą się na współpracę z biznesem, przegrają - Tegoroczne wyniki rekrutacji pokazują ciągły trend, że nasz uniwersytet cieszy się dużym zainteresowaniem wśród młodych ludzi. Świadczy o tym liczba kandydatów bardzo zbliżona do minionego roku. Ciekawostką w obecnym naborze jest pojawienie się na pierwszym miejscu pod względem liczby kandydatów oraz kandydatów na jedno miejsce psychologii prowadzonej na Wydziale Filozoficznym. Studia te od lat znajdują się w czołówce, jednak w tym roku wyprzedziły notujące największe zainteresowanie w ostatnich latach prawo o ponad 500 kandydatów - mówi Kamil Gajęcki, kierownik działu rekrutacji na Studia UJ. Psychologia okazała się również najpopularniejszym kierunkiem na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Zarejestrowało się na nią 2160 kandydatów. Drugie na liście okazało się prawo z liczba chętnych 1348 osób, na trzecim miejscu informatyka, na którą zgłosiło się 590 osób. Z kolei najwięcej kandydatów na jedno miejsce jest na kierunkach: realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia - 19,25, reżyseria - 15,88, psychologia - 12 oraz filologia angielska, specjalność: tłumaczeniowa z językiem koreańskim - 11,24. Informatyka króluje na uczelniach technicznych 12 lipca Politechnika Łódzka zakończyła rekrutację na studia I stopnia na rok akademicki 2022/2023. Uczelnia oferowała tegorocznym kandydatom 54 kierunki studiów w trybie stacjonarnym i 7 w niestacjonarnym. - Można zaobserwować pewne tendencje wśród wyborów kandydatów. Szczególnie chętnie w tegorocznej rekrutacji wybierane są kierunki informatyczne, zarówno w języku polskim, jak i angielskim oraz kierunki związane z biznesem, również w języku polskim i angielskim. To ukierunkowanie kandydatów na te dwa obszary obserwujemy od kilku lat, ale cieszy także fakt, że można zaobserwować wzrost zainteresowania kierunkami z zakresu fizyki oraz szeroko rozumianej chemii, a także papiernictwem i poligrafią - komentuje wyniki rekrutacji dr Joanna Ochelska-Mierzejewska, pełnomocnik rektora ds. rekrutacji. Dodaje też, że uczelnia ostateczne listy przyjętych ogłosi 22 lipca punktualnie o godz. 14. Czytaj więcej: Przybędzie jednolitych studiów magisterkich. Oto nowe kierunki Także na krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej najpopularniejszym kierunkiem w tym roku okazały się kierunki związane z informatyką. Na "czystą" informatykę wpłynęło 1127 podań, na informatykę i systemy inteligentne 1042 podań oraz na automatykę i robotykę 728 podań. Najwięcej kandydatów w stosunku do liczby miejsc planowanych na poszczególnych kierunkach złożyło aplikację na informatykę i systemy inteligentne (9,9 osób na jedno miejsce), informatykę społeczną (8,9) oraz inżynierię i analizę danych (8,5). AGH na nadchodzący rok akademicki przygotowała 4971 miejsc na studiach pierwszego stopnia. Kierunki lekarskie Z kolei na Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu wpłynęło 20281 aplikacji złożonych przez 13559 osób. Jak co roku, największą popularnością cieszył się kierunek lekarski w bydgoskiej części UMK - Collegium Medicum, na który zarejestrowało się 3817 osób. Dalsze miejsca w rankingu zajęły kierunki z toruńskiej części kampusu: psychologia - 1121, prawo - 1045, weterynaria - 842 i filologia angielska - 607. Drugim najbardziej popularnym kierunkiem w Collegium Medicum była biotechnologia medyczna, na którą zgłosiło się 177 osób, czyli 5,5 zgłoszeń na jedno miejsce. Na kolejnych miejscach znalazła się fizjoterapia - 581 zgłoszeń - 4,8 na jedno miejsce oraz kosmetologia, gdzie o jedno miejsce ubiega się czworo kandydatów. fot. Shutterstock Najwięcej osób na jedno miejsce przypada na kierunku lekarskim - 18,7, a wysoką popularnością cieszy się również weterynaria - 11,6. Kolejne miejsca zajmują filologia angielska - 11, japonistyka - prawie 10 i psychologia - ponad 9 kandydatów na miejsce. Kierunek lekarski cieszył się największą popularnością podczas pierwszego etapu rekrutacji na Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. Aby się na niego dostać trzeba było mieć 163,477 punktów w procesie rekrutacji, co oznacza, że wynik matury na poziomie rozszerzonym ostatniej osoby przyjętej w ramach limitu nie mógł być niższy niż 83 proc. (biologia) i 85 proc. (chemia). Wynik na poziomie rozszerzonym z matematyki oscylował wokół 62 proc. Jak poinformował rektor uczelni prof. Stanisław Głuszek, na studia stacjonarne zarejestrowało się 7869 kandydatów, którzy dokonali 9022 wyborów kierunków (niektórzy wybierali więcej niż jeden kierunek, uczelnia przygotowała 5 100 miejsc). Na studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie zarejestrowało się 3463 osób w tym blisko 280 obcokrajowców. - Stan tegorocznej rekrutacji jest zadowalający, jest lepszy niż w ubiegłym roku - zaznaczył rektor, zwracając jednocześnie uwagę, że ponownie największą popularnością cieszył się kierunek lekarski. Na jedno miejsce aplikowało prawie 30 chętnych, a łącznie zarejestrowano 2917 kandydatów - wyliczał rektor w dzień ogłoszenia wyników.

