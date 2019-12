"Wynagrodzenie nauczycieli dyplomowanych musi być równe średniej krajowej"

ZNP nie zamierza rezygnować z protestu włoskiego ani innych zapowiadanych sposobów domagania się zmian w systemie wynagradzania pracowników i zmian w sposobie funkcjonowania oświaty. W ciągu najbliższych dni zamierza złożyć do marszałek sejmu Elżbiety Witek wniosek o rozpoczęcie procedury inicjatywy obywatelskiej, której celem są zmiany w Karcie Nauczyciela. Związkowcy chcą rozpocząć cykl spotkań z przedstawicielami wszystkich ugrupowań parlamentarnych oraz Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży i namawiać ich do rozwiązania kwestii edukacji.

Chcemy, żeby parlament RP wznowił pracę nad projektem obywatelskim, według którego środki na wynagrodzenia dla nauczycieli powinny być przekazywane jednostkom samorządu terytorialnego w postaci dotacji, a nie subwencji. Mamy świadomość, że to może wywołać pytanie o liczbę zatrudnionych nauczycieli, ale skoro rząd mówi, że ma określoną pulę środków, to może wskazać liczbę nauczycieli. Po trzecie uchwaliliśmy, że rozpoczynamy procedurę obywatelskiego projektu zmierzającego do tego, że płaca zasadnicza nauczyciela dyplomowanego nie może być niższa niż przeciętne wynagrodzenie w kraju - powiedział Sławomir Broniarz, prezes ZNP.

- Naszym zdaniem powinna to być płaca liczona na podstawie trzeciego kwartału roku poprzedzającego wejście w życie ustawy. Wniosek zamierzamy złożyć do marszałka sejmu w ciągu najbliższych dni - jak tylko zredagujemy ten dokument tak, żeby nie budził żadnych wątpliwości prawnych. Zbierzemy wymagane 1000 podpisów, żeby rozpocząć procedurę jeszcze w tym roku - dodał.

