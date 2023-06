Wyłączenie zamrażarki w pracy kosztowało ich milion dolarów

Z informacji przekazanych przez BBC wynika, ze kobieta zrobiła to nieumyślnie, jednak swoimi działaniami zaprzepaściła lata badań naukowych, które zdaniem poszkodowanych mogły być przełomowe.

Jak mówią prawnicy laboratorium jedna z dyżurujących sprzątaczek, wyłączyła zamrażarkę, w której były przechowywane próbki badań, komórki oraz inne elementy. Kobieta zrobiła to, ponieważ urządzenie wydawało "irytujący dźwięk".

Sytuacja miała miejsce we wrzeniu 2020 roku w laboratorium Rensselaer Polytechnic Institute w Troy, należącym do prywatnego uniwersytetu badawczego w Nowym Jorku.

Po odłączeniu energii temperatura w chłodni wzrosła do ok. -25 stopni Celsjusza (próbki były przechowywane w temperaturze -80 stopni), co uszkodziło lub trwale zniszczyło materiały badań. Michael Ginsberg, prawnik RPI, w rozmowie z "Times Union" powiedział, że zniszczono "25 lat badań", a łączne starty zostały wycenione na 1 mln dolarów. Badania nad fotosyntezą, które były prowadzone przez prof. K.V. Lakshmi, zdaniem prawników mogły być przełomowymi w rozwoju paneli słonecznych.

Firma, która zatrudniła kobietę odpowiedzialną za zniszczenie próbek badań, nie skomentowała sprawy.

