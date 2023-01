Wykorzystujemy wynalazki ze świata, nie doceniając polskich naukowców

Jak skutecznie łączyć biznes i naukę? - Jednej prawidłowej odpowiedzi na to pytanie nie ma. To ciągły proces - podkreśla prezes zajmującej się automatyką przemysłową firmy APA Group Artur Pollak i dodaje: - Na początek biznes musi zaufać nauce, że to, co ona wytwarza, jest użytkowe.

- My, jako biznes, musimy dostarczyć produkt na określony czas, a nauka ma to do siebie, że chce coś opublikować, zbadać różnego rodzaju hipotezy, sprawdzić i nie być rozliczana z praktycznych zastosowań - chociaż to się powoli zmienia - podkreśla Pollak.

- To jest ciągły proces i nigdy się nie skończy. Cały czas budujemy zaufanie do siebie i to wydaje mi się kluczowe na przyszłość - podkreśla prezes gliwickiej firmy technologicznej APA Group Artur Pollak.

- Możemy wytworzyć przełomowe technologie również dla gospodarki światowej. Do tej pory kupowaliśmy je, a dzisiaj możemy je już eksportować. Widziałem te wynalazki i wierzę, że mocno zasługują na to, żeby je rozpropagować i przekonać się, że polska technologia może być numerem jeden na świecie. Ja pracuję w tym kierunku. Reprezentuję przemysł, ale również pracuję bardzo blisko z naukowcami i widzę, że mamy do zasypania rów braku wiary w to, że my możemy - podkreśla Artur Pollak i dodaje:

- Biznes musi zaufać nauce, że to, co ona wytwarza, jest użytkowe, dlatego że biznes jest użytkowy, on potrzebuje coś przetworzyć, sprzedać, dać komuś do użytkowania - to coś musi być bezpieczne i spełniać wszystkie rygory rynkowe.

Lekcja, którą już udało się odrobić zarówno polskim uczelniom, jak i przedstawicielom biznesu, to zdaniem prezesa APA Group szybkie dostosowywanie nauki do wymagań rynkowych.

- Kiedyś uczyliśmy się głównie z książek. Wierzyliśmy w to, co nauczyciel akademicki mówi. Dzisiaj wiedza akademicka jest natychmiast sprawdzana przez studentów w przemyśle, w związku z tym oni lepiej i szybciej się uczą, mają doskonałe rozeznanie, jaka technologia jest wiodąca. Nasze uniwersytety i politechniki zmieniają swój cykl edukacyjny. Przystosowują go do trendów światowych - tę lekcję już odrobiliśmy. W tej chwili zostaje nam tylko kwestia tego zastosowania wiedzy w praktyce - mówi Artur Pollak.

