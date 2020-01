Wyjątkowe studia podyplomowe na uniwersytecie dzięki współpracy z Agencją Badań Medycznych

W sprawie współpracy Agencja Badań Medycznych podpisała już list intencyjny z Uniwersytetem Medycznym we Wrocławiu.

Studia podyplomowe z niekomercyjnych badań klinicznych skierowane będą do pracowników podmiotów leczniczych oraz pracowników organów założycielskich podmiotów leczniczych. Zajęcia poprowadzą pracownicy UM i ABM.

Zdobyta podczas studiów wiedza, ma szansę wpłynąć na zwiększenie liczby prowadzonych badań klinicznych w Polsce - podkreśla Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

W ramach zawartego porozumienia, UM we Wrocławiu i ABM zobowiązały się m.in. do wspólnego przygotowania unikalnego programu studiów podyplomowych z zakresu niekomercyjnych badań klinicznych realizowanych na wrocławskiej uczelni. Do projektu będą mogli przystąpić pracownicy podmiotów leczniczych oraz organów założycielskich podmiotów leczniczych.

Według aktualnych planów, przebieg studiów miałby obejmować dwie edycje skierowane łączenie do 140 uczestników tworzących zespoły badawcze (lekarz, koordynator, personel pomocniczy, ekonomiści, statystycy, prawnicy etc.). Prowadzeniem zajęć zajmą się wykładowcy Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu oraz doświadczeni pracownicy Agencji Badań Medycznych.

Zobacz też Piotr Czauderna prezesem Agencji Badań Medycznych.

Jak podkreśla Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, podjęte działania w dalszej perspektywie mają wpłynąć na wzrost liczby realizowanych badań klinicznych w naszym kraju. To istotna kwestia, ponieważ przeprowadzona w ostatnich latach analiza stanu badań klinicznych w naszym kraju (raport PwC 2015) wykazała znaczące niewykorzystanie potencjału Polski w zakresie realizacji niekomercyjnych badań klinicznych.

- Zdobyta podczas studiów wiedza ma szansę wpłynąć na zwiększenie liczby prowadzonych badań. Dzięki możliwości realizacji studiów uczestnicy projektu zdobędą wiedzę, która pozwoli na podejmowanie decyzji dotyczących inicjowania, przeprowadzenia i procedowania projektów naukowych, co przełoży się na poszukiwanie nowych rozwiązań diagnostyczno-terapeutycznych oraz może skutkować zmianami w zakresie refundacji świadczeń zdrowotnych - wymienia MNiSW. - To w konsekwencji także szansa na poprawę jakości i rzetelności prowadzonych badań oraz podniesienie wiedzy wśród pacjentów na temat nowych metod leczenia, jakimi są badania kliniczne - podkreśla. Zobacz też Po tych uczelniach i kierunkach zarobisz najwięcej. Nawet 2,5 raza więcej niż przeciętna pensja. Wymienione działania to część projektu „Akademia Badań Klinicznych” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój PO WER (instrument realizacji Strategii Europa 2020 wykorzystujący środki z Europejskiego Funduszu Społecznego). To kompleksowy program wsparcia w obszarach: zatrudnienia, włączenia społecznego, edukacji, szkolnictwa wyższego, zdrowia i dobrego zarządzania, a także innowacji społecznych i współpracy ponadnarodowej w tych sferach.

