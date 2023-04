Wyborowa Pernod Ricard rekrutuje do programu stażowego

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

W tym roku staże realizowane będą w działach marketingu, HR, komunikacji, sprzedaży, planowania, finansów, zakupów, rozwoju produktów i kontroli jakości, dziale technicznym czy dziale dystrybucji i logistyki.

Ponadto firma zaprasza także na dzień otwarty w swoich siedzibach w Warszawie i Zielonej Górze, podczas którego kandydaci i kandydatki będą mogli spotkać się z pracownikami i menedżerami z każdego działu firmy. W Warszawie dzień otwarty zaplanowano na 9-go maja, a w Zielonej Górze – na 16-go maja.

- Sposób pracy w naszej firmie opiera się przede wszystkim na kulturze „Convivialite”. To pojęcie definiują przyjazne relacje i wyjątkowa atmosfera, dlatego do naszych zespołów poszukujemy kandydatów z pozytywnym nastawieniem do pracy i do innych ludzi, otwartych, chętnych do nauki, przedsiębiorczych, takich, którzy chcą kreować własne innowacyjne pomysły. Poszukujemy osób, które chcą zdobyć pierwsze doświadczenia zawodowe i pragną rozwijać się pod okiem doświadczonych mentorów, prowadząc samodzielne projekty - mówi Izabela Nowikowska, dyrektor HR w Wyborowa Pernod Ricard.