Wsparcie pracowników górniczej spółki. Rusza nowy kierunek studiów

Zwiększenie potencjału rozwojowego pracowników PGG, ułatwienie dostosowywania się do zmian otoczenia gospodarczego, a także połączenie potencjału dydaktycznego - to podstawowe założenia porozumienia podpisanego przez PGG, Główny Instytut Górnictwa (GIG) i Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. W ramach porozumienia już od października na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach ruszy zupełnie nowy kierunek studiów podyplomowych - menedżer produkcji.

Podstawowym celem współpracy jest wzmocnienie kompetencji, a w efekcie zwiększenie potencjału rozwojowego pracowników PGG. Mają w tym pomóc m.in. studia podyplomowe na kierunku menedżer produkcji adresowane do kadry zarządzającej (dozoru wyższego i kierownictwa kopalń).

Studia obejmą ok. 200 godzin zajęć, które poprowadzą specjaliści GIG i UE Katowice.

- Dzięki poszerzeniu wiedzy z zakresu prawa i ekonomii absolwenci kierunku będą przygotowani do zarządzania każdym dużym przedsiębiorstwem - mówi Rajmund Horst, wiceprezes ds. produkcji w Polskiej Grupie Górniczej. - Kształcenie na tym kierunku można określić mianem interdyscyplinarnego. To jest cenna rzecz, że nie ukierunkowujemy się tylko i wyłącznie na sferę techniczno-produkcyjną. Program studiów przewiduje aspekty ekonomiczne, prawne, finansowe, a także nowoczesne zaawansowane technologie, które są stosowane w górnictwie - podkreśla Horst.

Zdaniem rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach podpisane porozumienie przyniesie korzyści nie tylko spółce PGG.

- Uniwersytet Ekonomiczny jest instytucją, która wierzy, że współpraca z otoczeniem, wsłuchiwanie się w głos otoczenia, problemy tego otoczenia to jest podstawowa sprawa, którą musimy wspólnie rozwiązywać. Ci dwaj partnerzy pozwolą, że do tych kluczowych kwestii, z którymi dzisiaj się borykamy - chociażby bezpieczeństwo energetyczne, problemy klimatyczne, problemy ekologiczne, technologiczne i edukacyjne - wspólnym wysiłkiem uda nam się przygotować - mówi rektor UE w Katowicach, prof. Celina M. Olszak.

Do tej pory Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach podpisał już 192 porozumienia o współpracy z firmami, organizacjami pozarządowymi, jednostkami samorządu oraz innymi instytucjami.

- Najczęściej w ramach umów o współpracy wspólnie ustalane są obszary badań, podejmowane i wykonywane są projekty badawcze czy wdrożeniowe, wzbogacane są programy kształcenia specjalistycznego, podejmowana jest współpraca w zakresie praktyk i staży dla studentów oraz doktorantów - mówi Marek Kiczka, rzecznik prasowy UE w Katowicach.

I dodaje, że dzięki takiej współpracy studenci w swoich pracach rozwiązują realne problemy, z którymi borykają się firmy.

- Przedsiębiorca zgłasza temat, który później staje się np. przedmiotem pracy doktorskiej. Uczelnia zyskuje nie tylko ciekawy obszar do badań, dostęp do danych, ale także dzięki takiej współpracy ma możliwość zapraszania do prowadzenia zajęć praktyków i specjalistów z danych firm - upraktyczniając tym samym proces kształcenia - mówi rzecznik.