Wojciech Murdzek: Reforma uczelni będzie kontynuowana

Powołany 16 kwietnia na ministra nauki i szkolnictwa wyższego Wojciech Murdzek nie zamierza niczego zmieniać w generaliach Konstytucji dla Nauki zaproponowanej przez premiera Jarosława Gowina, chociaż nie wyklucza pewnych korekt.

- Reforma była poprzedzona rozmowami i konsultacjami, które trwały blisko dwa lata. I jest kompleksowym rozwiązaniem, które zyskało uznanie przynajmniej części środowiska. Obecnie jesteśmy w okresie, kiedy następuje jej wdrażanie w życie i oczywiście może się okazać, że istnieje konieczność korekty pewnych rozwiązań – mówi minister Wojciech Murdzek.

Taka sytuacja wystąpiła już teraz - za sprawą pandemii koronawirusa.

Trochę nowości wprowadziły przepisy uchwalonej 16 kwietnia ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

Rozwiązania, które znalazły się w tarczy 2.0 dotyczą m.in. możliwości przeprowadzania egzaminów semestralnych dla studentów i obrony prac magisterskich, doktorskich czy kolokwiów habilitacyjnych online. To również np. kwestia wyborów na poszczególnych uczelniach, gdzie rekomendujemy wykorzystanie nowoczesnych technologii, ale przy dochowaniu terminów – mówi minister Murdzek. I dodaje: - Dyskutowana jest też kwestia zwiększenia praw rektorów, bo musimy wziąć pod uwagę, że senat uczelni nie będzie mógł się zebrać i podjąć decyzji - i wtedy ta odpowiedzialność może być przejęta przez rektora.

Od razu minister zastrzega jednak, że na kolejnym posiedzeniu senatu uczelni trzeba będzie zatwierdzić te decyzje.

Wojciech Murdzek podkreśla, że sytuacja epidemii koronawirusa sprawiła, że trzeba się było na nowo zastanawiać, co robić, gdy rektor nie będzie mógł pełnić funkcji, nie mówiąc już o sprawach bardziej prozaicznych, ale ważnych, jak działanie akademików, pomoc materialnej dla studentów czy nawet ważność legitymacji studenckich.

Ważnym problemem stała się też kwestia matur. Minister Murdzek zapowiada, że jeśli okaże się, że sytuacja epidemiczna nie pozwali, by się one odbyły w bezpiecznym dla rekrutacji na studia terminie, to uczelnie poczekają. Takie stanowisko przyjęła już także Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP). Zapewnił również, że jeśli przesunięcie czasowe matur będzie zbyt duże, to dokona korekty rozpoczęcia roku akademickiego.

Zachęcił przy tym zarówno kandydatów na studia, jaki i studentów i pracowników naukowych do korzystania ze strony www.gov.pl/web/nauka/, na której ministerstwo będzie sukcesywnie zamieszczać wszystkie komunikaty związane z rekrutacją i egzaminami semestralnymi studentów.

Ewaluacja - nie w tym roku



Omawiając rozwiązania tarczy 2.0, minister Wojciech Murdzek podkreślił, że znalazły się w niej również rozstrzygnięcia dotyczące sposobu funkcjonowania m.in. Polskiej Akademii Nauk i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, któremu specustawa pozwala na odstąpienie od procedur konkursowych w sytuacji, gdy dotyczą one walki z zagrożeniem epidemicznym i trzeba szybko reagować.

Zaakcentował również kwestię ewaluacji, czyli oceny działalności naukowej uczelni, na podstawie której miały być im przyznawane kategorie naukowe w poszczególnych dyscyplinach, uprawniające do prowadzenia studiów o określonym profilu i nadawania stopni naukowych.

- Tarcza zawiera rozstrzygnięcie, które odsuwa tę ewaluację o rok, więc o przyszłości można myśleć z pewną dozą spokoju – stwierdził minister Murdzek.

Podkreślił przy tym, że w związku z epidemią koronawirusa uczelnie publiczne nie powinny mieć problemów finansowych (czego nie można powiedzieć o szkołach niepublicznych).

Pula środków ta sama, ale priorytety zmienione

Minister Wojciech Murdzek nie przewiduje, by w obecnej sytuacji doszło do zmniejszenia ogólnej puli środków przeznaczonych na naukę. Zauważa jednak, że w szczegółach na pewno pojawia się zmiany, bo obecnie priorytetem jest walka z epidemią koronawirusa. Dlatego należy liczyć się z pewnymi przesunięciami.

- Staramy się, żeby te wszystkie pierwotne zobowiązania i zamiary budżetowe były podtrzymane, elastycznie przesuwając środki tam, gdzie są najbardziej potrzebne – podkreśla minister.

A podwyżki w świecie nauki? - Myślę, że będziemy te możliwości analizować – mówi. - Patrzymy na wszystkie wyzwania stojące nie tylko przed uczelniami, ale i przed wszystkimi grupami społecznymi. Wszyscy zdajemy sobie sprawę, jaka jest sytuacja. Dlatego jeszcze cierpliwie poczekajmy, bo wszystko zależy od tego, jak szybko będziemy odmrażać nie tylko gospodarkę, ale całe życie społeczno-publiczne – mówi minister.