Właśnie teraz jest szansa, by dostać się na rozchwytywane kierunki studiów

Autor: Katarzyna Domagała-Szymonek

• 4 lut 2022 0:01





Kandydaci mają szansę dostać się na tak rozchwytywane kierunki jak informatyka, teleinformatyka czy inżynieria materiałowa (fot. Unsplash/Jeswin Thomas)

Trwa rekrutacja zimowa na wiele uczelni wyższych. Choć oferta nie jest tak bogata jak ta ogłaszana latem, to osoby zainteresowane rozpoczęciem nauki z pewnością znajdą coś dla siebie.

Na Politechnice Śląskiej w ofercie są 54 kierunki studiów II stopnia, w tym 42 w trybie stacjonarnym. Krakowska Akademia Górniczo-Hutnicza przygotowała ponad 55 kierunków na studiach II stopnia.

Kandydaci mają szansę dostać się na tak rozchwytywane kierunki jak informatyka, teleinformatyka, inżynieria materiałowa, automatyka i robotyka, inżynieria biomedyczna czy energetyka lub transport i logistyka.

Chętni na kontynuowanie lub rozpoczęcie nauki zimą powinni jednak się spieszyć. Większość uczelni nabór na studia zamyka w pierwszej połowie lutego, nieliczne przedłużyły go o tydzień.

Choć przyjęło się, że studenci stawiają pierwsze kroki na uczelniach w październiku, to wcale tak nie jest. Nauki nie trzeba rozpoczynać jesienią. Można w środku zimy. Wiele uczelni, także tych z czołówki prestiżowego rankingu Fundacji Perspektywy, właśnie prowadzi rekrutacje na semestr zimowy. Ofertę przygotowują zarówno dla nowych studentów (I stopień), jak i dla osób kontynuujących edukację (II stopień). Korzystają z niej kandydaci, którzy z różnych względów nie mogli wziąć udziału w rekrutacji na semestr zimowy i rozpocząć nauki od początku roku akademickiego.

Krakowska Akademia Górniczo-Hutnicza w rekrutacji zimowej prowadzi nabór na 56 kierunków II stopnia. Na liście jest kilka wiodących dyscyplin, m.in. automatyka, elektronika i elektrotechnika, informatyka techniczna i telekomunikacja, inżynieria lądowa i transport, inżynieria materiałowa, nauki fizyczne czy chemiczne. Innymi ciekawymi studiami na II stopniu jest kierunek energy and environmental engineering na Wydziale Energetyki i Paliw, na którym międzynarodowy program studiów realizowany jest wspólnie przez AGH oraz Shibaura Institute of Technology w Tokio w Japonii. Studiowanie odbywa się w systemie podwójnego dyplomowania. Oznacza to, iż student broniący pracę dyplomową uzyska tytuł magistra inżyniera dwóch uczelni.

W tym roku w ramach kampanii promującej studia II stopnia zapytaliśmy samych zainteresowanych studentów, dlaczego wybierają się na II stopień i co decyduje o atrakcyjności danego kierunku. Wśród najczęściej wymienianych powodów studenci wymieniali chęć zdobycia specjalistycznego wykształcenia, możliwość realizacji zaawansowanych projektów, perspektywy odbycia staży i praktyk zawodowych w renomowanych firmach i przemyśle, możliwość wyjazdów do uczelni partnerskich, chęć realizacji ścieżki naukowej, możliwość pracy w nowoczesnych laboratoriach, chęć rozwijania osobistych pasji naukowych - wymienia Anna Żmuda-Muszyńska z AGH. Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie prowadzi zimowy nabór na studia II stopnia. Kandydaci mogą składać podania na takie kierunki, jak gospodarka przestrzenna, edukacja techniczno-informatyczna, informatyka, dziennikarstwo przyrodnicze. Informatyka znalazła się w zimowej ofercie Uniwersytetu Wrocławskiego, który również powadzi teraz nabór na studia. Poza tym popularnym kierunkiem, studenci mogą również składać papiery na matematykę (I i II stopień) i inżynierię geologiczną. Uczelnia prowadzi też zimowy nabór na studia podyplomowe; dla chętnych przygotowała takie kierunki jak zarządzanie bezpieczeństwem państwa, pozyskiwanie i wykorzystywanie informacji w sferze publicznej oraz... jogę klasyczną. Także Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie daje szansę na rozpoczęcie zimą starań o dyplom uczelni wyższej. W rekrutacji zimowej przygotowano dwa kierunki II stopnia - Inżynierię bezpieczeństwa oraz malarstwo. UMCS w Lublinie w tym roku podczas zimowego naboru oferuje kandydatom studia dzienne II stopnia z gospodarki przestrzennej. Fot. Uniwersytet Morski w Gdyni Również wszystkie wydziały Uniwersytetu Morskiego w Gdyni prowadzą obecnie rekrutację kandydatów na studia II stopnia w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022. Przykłady? Wydział Mechaniczny prowadzi nabór kandydatów na kierunek mechanika i budowa maszyn na studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia. Na studia stacjonarne II stopnia rekrutację – skierowaną tylko do osób z tytułem zawodowym inżyniera – prowadzi również Wydział Nawigacyjny. W obecnej rekrutacji oferuje studia techniczne na kierunku transport, specjalności: „morskie systemy transportowe i logistyczne” (MSTiL), „zarządzanie infrastrukturą i środkami transportu śródlądowego” (ZIiŚTŚ) oraz (nowość w ofercie) „logistyka w sektorze offshore” (LwSO) i „eksploatacja systemów transportowych i logistycznych” (ESTiL). Politechnika Śląska przygotowała 54 kierunki studiów II stopnia, w tym 42 w trybie stacjonarnym. Do wyboru są również kierunki od lat cieszące się ogromną popularnością, m.in.: informatyka, inżynieria biomedyczna, inżynieria lotnicza i kosmiczna, transport, logistyka, automatyka i robotyka, inżynieria bezpieczeństwa. Jak dodaje Jadwiga Witek z Politechniki Śląskiej, uczelnia przygotowała również kilka nowości. - W obecnie prowadzonej rekrutacji na studia drugiego stopnia po raz pierwszy kandydaci mają możliwość ubiegania się o przyjęcie na następujące kierunki studiów: automatyka i robotyka przemysłowa, geodezja i kartografia, geoinżynieria i eksploatacja surowców, inżynieria i eksploatacja surowców, inżynieria i technologie materiałowe, inżynieria lotnicza i kosmiczna, inżynieria produkcji i zarządzania, mechatronika przemysłowa czy rekultywacja i zagospodarowanie terenów poprzemysłowych - wymienia. Politechnika Częstochowska w swojej ofercie ma z kolei 21 kierunków studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia. Wśród kierunków, na które można się zgłosić bezpośrednio po maturze, są m.in.: inteligentny przemysł, inżynieria chemiczna i procesowa, metalurgia oraz kierunek w języku angielskim – quality and production management. Również Politechnika Gdańska prowadzi nabór zimowy. W sumie na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia przygotowała 33 kierunki. To m.in. architektura, budownictwo, chemia, energetyka, informatyka, inżynieria materiałowa, transport czy zarządzanie. – Na bieżąco staramy się uatrakcyjniać i aktualizować ofertę studiów m.in. pod kątem zapotrzebowania na specjalistów. Na przykład na kierunku oceanotechnika na studiach magisterskich już od lutego można wybrać nową specjalność – „projektowanie i budowa morskich systemów energetycznych”. Dużą wagę przykładamy też do jakości samego procesu kształcenia z wykorzystaniem innowacji dydaktycznych – mówi Maciej Dzwonnik, rzecznik prasowy Politechniki Gdańskiej. Z kolei na toruńskim Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w rekrutacji śródrocznej można zapisać się na siedem kierunków studiów II stopnia. Są to: analiza danych, automatyka i robotyka, chemia, fizyka techniczna, gospodarka przestrzenna i geozarządzanie, informatyka oraz informatyka stosowana. Chętni do zdobycia nowej wiedzy na Uniwersytecie Warszawskim mają okazję zapisać się jeszcze na geologię stosowaną na studiach stacjonarnych drugiego stopnia. Rekrutacja trwa do 5 lutego. Na pozostałe kierunki już się zakończyła.

