Wizz Air rusza ze szkoleniami dla pilotek

Wizz Air ogłosił uruchomienie programu "She can fly" dla kobiet, które chcą zostać pilotkami komercyjnymi. Program realizowany będzie w ramach Akademii Pilotów Wizz Air.

Nowy program Akademii Pilotów skierowany do kobiet powyżej 18. roku życia i zapewnia prostą i dostępną finansowo ścieżkę do zostania pilotką komercyjną w Wizz Airze. Program szkoleniowy, w którym przyjmowane są kandydatki z niewielkim lub zerowym doświadczeniem, trwa 18 miesięcy we współpracy z Tréner Flight Academy na Węgrzech.

- Dzięki kompleksowemu programowi szkoleniowemu i pomocy finansowej jesteśmy zdeterminowani, aby umożliwić aspirującym pilotkom podążanie za marzeniami i przełamywanie barier związanych z płcią w branży lotniczej. Tylko 5 proc. pilotów komercyjnych na świecie stanowią kobiety, jednak uważamy, że nadszedł czas, aby to się zmieniło. Program „She Can Fly” ma na celu umożliwienie początkującym pilotkom realizowania swojej pasji do lotnictwa i osiągania celów zawodowych bez barier finansowych – wyjaśnia Attila Tóvári, szef szkolenia ATO w Wizz Airze.

Zintegrowany program ATPL rozpoczyna się szkoleniem Ab-Initio, podczas którego kursanci zdobędą wiedzę teoretyczną, umiejętności i postawę wymaganą do zostania pilotem/pilotką. Ci którzy pomyślnie ukończą kurs, przejdą do szkolenia zaawansowanego, które obejmuje pięciotygodniowy program przejściowy dotyczący obsługi Airbusa A320. Następnie przejdą specjalne dla linii Wizz Air szkolenie, zanim zostaną pełnoprawnymi pierwszymi oficerami linii lotniczej.