Wirtualna rzeczywistość pomaga szkolić pracowników Biedronki

Branża szkoleniowa coraz częściej zaczyna korzystać z wirtualnej rzeczywistości (VR).



- Świat wirtualny wywołuje naturalne reakcje, ponieważ uczestnicy odczuwają wykreowaną sytuację jako prawdziwą i atrakcyjną. Doświadczenia te możemy powiązać z metodami i narzędziami szkoleniowymi. Właśnie dlatego to, co mówimy uczestnikom szkoleń, jest im bliskie i motywuje ich. Pamiętajmy, że największą barierą efektywności szkoleń jest poczucie, że teoria wyniesiona z kursu nie idzie w parze z praktyką. Dzięki VR możemy już podczas warsztatów pokazać ludziom, że to, co mówimy, odnosi się do ich rzeczywistych, codziennych zachowań – komentuje Michał Wasilewski z firmy szkoleniowej Gamma.

Po szkolenia w wirtualnej rzeczywistości sięga przemysł. Na wdrożenie takiego rozwiązania zdecydowała się Polska Grupa Górnicza. Dzięki goglom VR pracownik zostaje przeniesiony w wybrane miejsca na dół kopalni, np. do przenośnika taśmowego. Szkolenie VR umożliwia pracownikom nie tylko sprawdzenie swojej wiedzy z dziedziny BHP, ale też obrazuje wszystkie zagrożenia związane z obsługą i konserwacją takiego taśmociągu.

Również PGNiG zastosowało VR przy szkoleniach serwisantów stacji gazowych. Do tej pory skorzystało z nich kilkadziesiąt osób. Dzięki specjalnym goglom istnieje możliwość przeniesienia się na platformę wiertniczą, do gazowej stacji redukcyjno-pomiarowej i do rafinerii.

Na szkolenia w wirtualnej rzeczywistości zdecydowała się również Biedronka.

- Rozpoczęliśmy testy VR, bo jest to wygodne narzędzie, uczące w realistyczny sposób umiejętności, które są trudne lub kosztowne w nauce tradycyjnej. W tym momencie rozwiązanie wdrażamy przy jednym z najbardziej wymagających procesów w sklepie - wypieku pieczywa. Zaletą gogli VR jest to, że umożliwiają wielokrotne ćwiczenia, ale i popełnianie błędów w bezpiecznym środowisku. Są też atrakcyjnym elementem wdrażania do pracy nowych osób - mówi Katarzyna Kozyra, starszy menedżer ds. szkoleń w sieci Biedronka.

Testy gogli VR trwają już w sklepach w Warszawie, Bydgoszczy, Gliwicach, Łodzi, Jastrzębiu-Zdroju, Zielonej Górze i Koszalinie. Podczas szkolenia pracownik zakłada gogle VR, a do jego rąk trafiają dwa joysticki. Przenosi się w ten sposób do wirtualnego sklepu, w którym za pomocą pilotów i ruchów dłoni podnosi kartony z produktami, łapie szczypce do pieczywa, otwiera drzwi, podpisuje dokumenty, zakłada odzież ochronną. Słowem: wszystkie te czynności, które na co dzień wykonują pracownicy sklepów "w realu". Czytaj też: Sodexo chwali się zastosowaniem VR w szkoleniu pracowników



Nowy pracownik Biedronki w trakcie szkolenia w wirtualnej rzeczywistości przechodzi przez trzy etapy: instruktaż, który krok po kroku przeprowadza go przez cały proces wypieku pieczywa, łącznie z obsługą pieca czy dobrymi zasadami higienicznymi;

samodzielne wypiekanie, podczas którego system na bieżąco daje informację zwrotną na temat poprawności działań;

sprawdzenie umiejętności - w tym procesie informacja zwrotna w całości pokazywana jest dopiero na zakończenie.



Ostatnim etapem szkolenia jest sprawdzenie się pod okiem opiekuna na sali sprzedaży w Biedronce.



Dla mnie gogle VR to była prawdziwa nowość, ale po pierwszej chwili niepewności i przyzwyczajania się do operowania joystickami dość szybko weszłam w wirtualny świat sklepu. Faktycznie jest to dobre narzędzie, żeby krok po kroku nauczyć, jak bezpiecznie wypiekać pieczywo - mówi Aleksandra Kamińska, zastępca kierownika sklepu ds. wdrożeń w Warszawie, która jako jedna z pierwszych testowała program. Biedronka na tym nie kończy wdrażania innowacji. Dla wygody pracowników sieć już w grudniu zapewnia dodatkowe rozwiązanie - wewnętrzny chatbot, dzięki któremu uzyskają oni szybko i wygodnie, bo za pomocą internetu, bez względu na porę dnia, spersonalizowane odpowiedzi na pytania dotyczące m.in. oferty programów wsparcia.