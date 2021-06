Weszły do męskiego świata i założyły szkołę IT. Teraz chcą zwiększyć różnorodność w branży

Szkoła programowania Future Collars powołała fundusz stypendialny Różnorodność w IT. Będą mogły z niego skorzystać m.in. osoby, które w wyniku pandemii straciły pracę.

Autor:KDS

• 2 cze 2021 12:53





Stypendyści będą zobowiązani do opłacenia 10 proc. kosztów bootcampu, resztę pokryje stypendium (Fot. Shutterstock)

REKLAMA

Inicjatorkami założenia Funduszu Różnorodności są Joanna Pruszyńska-Witkowska i Beata Jarosz, założycielki Future Collars.

Dzięki inicjatywie osoby znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej i życiowej będą mogły wziąć udział w kursach kompetencji cyfrowych i zdobyć zatrudnienie w branży IT. Fundusz ma przyczynić się również do wzmocnienia różnorodności na rynku pracy.

Stypendyści będą zobowiązani do opłacenia jedynie 10 proc. kosztów bootcampu, resztę pokryje stypendium.

Pandemia sprawiła, że wiele osób znalazło się w bardzo trudnej sytuacji zawodowej i finansowej. Dane opublikowane w raporcie "Cyfrowy klucz do przyszłości zawodowej" pokazują, że 7 mln Polek i Polaków pracuje w sektorach szczególnie mocno narażonych na negatywne oddziaływanie COVID-19. Jest to aż 43 proc. wszystkich zatrudnionych. Niezmiennie w trudnej sytuacji znajdują się osoby z niepełnosprawnościami. Jak podaje BAEL, w IV kwartale 2020 roku zaledwie 469 tysięcy osób z tej grupy było aktywnych zawodowo, podczas gdy osób biernych zawodowo było aż 1 mln 79 tys.

Brak różnorodności w branży IT to kolejne wyzwanie, na które odpowiedzią jest powołanie funduszu. Według Badania Społeczności IT 2021 przeprowadzonego przez Bulldogjobs, środowisko IT w Polsce jest w dalszym ciągu zdominowane przez mężczyzn. W 2020 roku kobiety stanowiły zaledwie 14 proc. pracowników tej branży. Jeszcze gorzej wygląda sytuacja, kiedy spojrzymy na kierownicze stanowiska w IT. Z drugiej strony różnorodność na rynku pracy jest niezwykle istotna. Dzięki doświadczeniu i wiedzy pracowników z różnych grup społecznych, możliwe jest tworzenie produktów lepiej dostosowanych do potrzeb wszystkich użytkowników.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

10 proc. kosztów

W rozwiązaniu problemów, jakie uwydatniła pandemia oraz w rozwoju różnorodności w firmach IT pomóc ma założony przez szkołę programowania Future Collars, fundusz stypendialny Różnorodność w IT.

Fundusz dedykowany jest tym, którzy znajdują się w trudnej sytuacji życiowej np. osobom z niepełnosprawnościami, kobietom przebywającym na urlopach wychowawczych, uchodźcom, przedstawicielom grupy LGBTQ+, opiekunom osób zależnych, a także tym, którzy stracili zatrudnienie w wyniku pandemii COVID-19.

- Zdecydowałyśmy się na powołanie funduszu, ponieważ wierzymy, że da on szansę na zdobycie kompetencji cyfrowych oraz wzmocni pozycję na rynku pracy tych osób, które na co dzień mierzą się z problemem nierównego dostępu do nauki. Budowanie świata równych szans jest dla nas niezwykle ważne i mamy nadzieję, że wpływamy na ten proces poprzez zapewnianie wsparcia finansowego, merytorycznego, mentoringowego i edukacyjnego. Zdajemy sobie również sprawę, że różnorodność w zespołach projektowych stanowi ogromną siłę dla biznesu. Umożliwia tworzenie produktów i usług dostosowanych do potrzeb wszystkich użytkowników, co w konsekwencji przekłada się na sukces biznesu - mówią Joanna Pruszyńska-Witkowska i Beata Jarosz, założycielki Future Collars. Uczestnicy funduszu będą mieli do wyboru następujące kursy: Tester Oprogramowania, Frontend Developer, UX Designer i Python Developer z oferty Future Collars. Dzięki wsparciu finansowemu Future Collars, Santander Bank Polska, Ten Square Games oraz NESsT stypendyści będą zobowiązani do opłacenia jedynie 10 proc. kosztów bootcampu, resztę pokryje stypendium. Różnorodność w cenie - Kształtowanie kultury różnorodności jest elementem DNA naszego banku. Każdy z nas jest inny, jedyny w swoim rodzaju, dzięki czemu wnosi do zespołów wyjątkową wartość i może zaproponować różne sposoby rozwiązania tego samego problemu. Chcemy być organizacją, która dba o równość szans. Zależy nam na tym, żeby każdy czuł się tu sobą. Jesteśmy przekonani, że pełna otwartość na tworzenie różnorodnych zespołów w organizacji zwiększa skuteczność podejmowania decyzji, uruchamia kreatywność i innowacyjność, pomaga w bardziej adekwatnym reagowaniu na potrzeby pracowników i klientów - Marta Pszczółkowska, head of employer branding & talent acquisition w Santander Bank Polska. Anna Idzikowska, chief growth officer w TSG przypomina, że według rozmaitych badań ok. 160 milionów kobiet na świecie będzie musiało wkrótce zmienić zawód lub stanowisko pracy w związku z transformacją cyfrową. - Budujemy w firmie różnorodne zespoły i inwestujemy w wiedzę wszystkich naszych ludzi, niezależnie od płci, a program traktujemy jako ważny element naszego zaangażowania społecznego - podkreśla Idzikowska. Fundusz zapewnia dodatkowo udział w trzymiesięcznym programie mentoringowym prowadzonym przez Dare IT oraz lekcje języka angielskiego dedykowane branży IT w szkole językowej Eklektika. Każdy stypendysta po zakończeniu kursu otrzyma certyfikat i niezbędne wsparcie w rekrutacji oraz procesie poszukiwania pracy gwarantowane przez ekspertów Future Collars. Ważnym elementem udziału w funduszu jest zaangażowanie społeczne beneficjenta, który po otrzymaniu certyfikatu będzie zobowiązany do odbycia wolontariatu i pomocy innym w wejściu do branży oraz zdobywaniu nowych kompetencji.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.