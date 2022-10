Warto inwestować w rozwój tych kompetencji. Pomogą znaleźć lepiej płatną pracę

Niemal wszyscy Polacy są przekonani, że kompetencje cyfrowe to klucz do znalezienia lepszej pracy. Mimo to nie wszyscy je posiadają.

Raport GFK Polonia „Technologia w służbie społeczeństwu. Czy Polacy zostaną społeczeństwem 5.0”, opracowany na zlecenie Fundacji Digital Poland pokazuje, że w ciągu ostatnich czterech lat wzrosła akceptacja dla nowych technologii. Blisko 80 proc. rodaków twierdzi, że z chęcią sięga po nowinki technologiczne. 63 proc. bardzo pozytywnie postrzega zjawisko cyfryzacji.

- Jeżeli chodzi o same rozwiązania, widzimy, że ok. 40 proc. Polaków chce korzystać z robotyzacji, automatyzacji, pojazdów autonomicznych, sklepów samoobsługowych. Oznacza to wzrost o blisko 10 pkt proc. na przestrzeni ostatnich czterech lat, odkąd prowadzimy badania – wyjaśnia Piotr Mieczkowski, dyrektor zarządzający Fundacji Digital Poland.

Podkreśla przy tym, że Polacy chcą najczęściej korzystać z tzw. zielonej cyfryzacji, czyli szeregu rozwiązań, które pozwalają lepiej dbać o środowisko, zoptymalizować wykorzystanie zasobów czy czasu.

- Jedną z liczb, która szczególnie wybrzmiewa w naszym raporcie jest nastawienie Polaków do kompetencji cyfrowych. Aż 95 proc. z nich - prawie wszyscy - twierdzą, że umiejętności cyfrowe pomagają znaleźć lepszą, lepiej płatną pracę – wskazuje przedstawiciel Fundacji Digital Poland.

Jak z kolei podaje PwC w swoim raporcie „Upskilling Hopes & Fears 2021”, 57 proc. aktywnych zawodowo Polaków jest zdania, że technologie stwarzają pracownikom więcej możliwości niż zagrożeń. Jednocześnie, zapytani o to, czy obawiają się negatywnego wpływu automatyzacji na własną karierę zawodową, 45 proc. badanych odpowiedziało przecząco. To pokazuje, że Polacy są dużo bardziej pewni swojej zawodowej przyszłości niż pracownicy z pozostałych krajów – tylko 31 proc. z nich odpowiedziało, że nie martwi się o pracę w obliczu zmian technologicznych.

Również prof. Uniwersytetu Warszawskiego, dr hab. Katarzyna Śledziewska, dyrektor zarządzająca DELab UW, kierowniczka Katedry Transformacji Technologicznej na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW uważa, że warto inwestować w kompetencje cyfrowe, które pozwolą nam zrozumieć, co i w jaki sposób robi algorytm. Problem polega na tym, że tych kompetencji nie uczymy w szkole podstawowej, ani w szkole średniej, a nawet na studiach.

- To podstawowe wyzwanie dla szkolnictwa, które jest teraz w wyjątkowo trudnym momencie. Mamy pokolenie wykładowców, którzy nie posiadają wspomnianych kompetencji. W przeciwieństwie do młodych pokoleń, nie wychowali się w cyfrowym świecie, z kolei młodzi nie znają świata bez internetu, komputera czy nauki zdalnej. Mają zupełnie inny sposób myślenia i podejścia do cyfrowego świata. Nie posiadają jednak umiejętności takich, jak higiena cyfrowa czy samodyscyplina - mówi Katarzyna Śledziewska.

- Według raportu „Top 5 Priorities for HR Leaders in 2022” Gartnera, rozwój umiejętności i kompetencji pracowników zajmuje pierwsze miejsce na liście priorytetów HR w nadchodzącym roku. We wszystkich raportach, które czytałam w 2021 roku, przewija się to, że pracownicy muszą się dziś rozwijać w obszarze technologii bez względu na to, jakie stanowiska zajmują w firmie - dodaje Jowita Michalska, prezes fundacji Digital University.

Polacy posiadają umiejętności cyfrowe?

Z badania PwC wynika też, że 62 proc. polskich pracowników pozytywnie ocenia swoje kompetencje cyfrowe, przyznając, że w momencie wybuchu pandemii COVID-19 miało już wystarczające umiejętności w tym zakresie (26 proc.) lub opanowało je w pewnym stopniu, a następnie rozwinęło (36 proc.). Niemal co piąty badany przyznał, że jeszcze rok wcześniej nie miał wystarczających umiejętności digital, a ich nauczenie stanowiło duże wyzwanie.

Inne, zdecydowanie mniej optymistyczne wnioski płyną z analizy Komisji Europejskiej z 2020 roku. Według ekspertów podstawowe kompetencje cyfrowe miało 44 proc. Polaków w wieku 16-74 lat przy unijnej średniej wynoszącej 58 proc. Wynik ten przyniósł Polsce dalekie, 22. miejsce w rankingu państw Unii Europejskiej. To niejedyne badania, których wyniki wskazują, że Polacy zbyt wysoko oceniają posiadane kompetencje cyfrowe.

- Choć analizy Komisji Europejskiej i opinie wielu pracodawców dotyczące kompetencji cyfrowych kandydatów wskazują na liczne wyzwania w tym zakresie, sami Polacy oceniają je raczej optymistycznie. Co więcej, odnoszą się pozytywnie do wpływu technologii na świat pracy w ostatnich latach i spodziewają się, że będzie on stale rósł, wraz z zapotrzebowaniem na kompetencje cyfrowe - mówi Małgorzata Skonieczna, ekspertka ds. badań kandydatów w Grupie Pracuj.

Pracownicy otwarci na nowe kompetencje

Polscy pracownicy wykazują dużą gotowość do zdobywania nowych kompetencji. 84 proc. deklaruje, że są pewni, iż będą umieli przystosować się do korzystania z nowych technologii w miejscu pracy. 86 proc. polskich pracowników (w porównaniu do 76 proc. na świecie) jest gotowych do ciągłego zdobywania nowych umiejętności, a nawet do przekwalifikowania, aby utrzymać się na rynku pracy. Niemal tyle samo (85 proc.) przyznaje, że zdobywa nowe umiejętności, żeby dostosowywać się do coraz bardziej cyfrowego świata.

Dużą rolę w tym procesie przystosowywania pracowników do nowej cyfrowej rzeczywistości odgrywają pracodawcy. W badaniu PwC 78 proc. aktywnych zawodowo Polaków przyznało, że ich obecny pracodawca umożliwia zdobywanie umiejętności cyfrowych poza standardowymi obowiązkami.

Z kolei z badania Fundacji Digital Poland wynika, że 67 proc. badanych uważa, że pracodawcy za mało inwestują w szkolenia i pracowników.