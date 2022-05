W tej sprawie w CV nie warto kłamać

Umiejętność posługiwania się językiem angielskim otwiera wiele zawodowych drzwi. Przekonanych jest o tym ponad 83 proc. uczestników badania przeprowadzonego przez platformę do nauki języka Tutlo.

23 maj 2022





Podkolorowanie w CV znajomości języka angielskiego dziś nie przejdzie (fot. Unsplash)

Platforma do nauki języka angielskiego Tutlo zapytała Polaków, jak ich zdaniem znajomość języka angielskiego może wpływać na ich życie zawodowe.

Ponad 83 proc. badanych przyznało, że umiejętność posługiwania się tym językiem pomaga w znalezieniu wymarzonej pracy.

- Wielu pracodawców w ogłoszeniach o pracę podaje na 1 miejscu w wymaganiach język angielski - mówi Mateusz Chmiel, team leader HR w Tutlo.

- Angielski jest obecnie zdecydowanym numerem jeden, jeśli chodzi o naukę języków obcych. W świecie pandemicznym i post pandemicznym dodatkowo zyskał on na znaczeniu. W większych miastach jest więcej ofert pracy związanych z pracą z klientem zagranicznym i ze środowiskiem międzynarodowym, w którym na co dzień rozmawia się oraz pisze maile po angielsku. Do mniejszych natomiast zawitała praca zdalna i możliwość zwiększenia swoich możliwości na rynku pracy dzięki znajomości języka - mówi Mateusz Chmiel, team leader HR w Tutlo.

Umiejętność posługiwania się językiem angielskim to nie tylko łatwiejsza droga do znalezienia pracy marzeń, ale też lepsze perspektywy jeśli chodzi o potencjalną podwyżkę.

Zdaniem ponad połowy badanych brak znajomości języka angielskiego może decydować o braku podwyżki w pracy (51 proc.). Dla ponad 32 proc. nie jest to czynnik, który wpływałby na naszą pensję.

Ponad 10 proc. jest zdania, że tak się nie dzieje.

Mateusz Chmiel pytany, czy trzeba umieć się posługiwać perfekcyjnie językiem od razu podczas rozmowy kwalifikacyjnej, czy np. wystarczy na początek komunikatywna znajomość angielskiego, a potem - już w trakcie pracy - rozwijanie umiejętności językowych, wskazuje, że wiele zależy od wymagań na dane stanowisko.

- Wielu pracodawców w ogłoszeniach o pracę podaje na 1 miejscu w wymaganiach język angielski. Są sytuacje, kiedy niestety komunikatywna znajomość nie wystarczy np. kiedy ktoś aplikuje na wysokie stanowisko w międzynarodowej korporacji wówczas biegła znajomość języka angielskiego jest niezbędna. Pewne jest to, że znajomość angielskiego (lub jego brak) może zaważyć w procesie rekrutacji - przyznaje nasz rozmówca. Czytaj więcej: Znasz język angielski? Zarobisz o kilka tysięcy więcej Dodaje, że jeśli chodzi o rozmowy rekrutacyjne, to zazwyczaj jest to jedno bądź parę pytań by zobaczyć znajomość - nie chodzi o akademicką wiedzę. - Padają pytania o hobby, opis swojego ostatniego projektu czy co lubimy robić w czasie wolnym. Takie proste tematy pokazują, czy kandydat potrafi przeprowadzić nawet prostą rozmowę. W przypadku dwóch osób, z których jedna ma większe doświadczenie, ale mniejszą znajomość języka, to właśnie język może zaważyć na wyniku rekrutacji. Z kompetencji twardych język jest na pewno tą podstawą, która pozwala wejść na rynek pracy - jest to znacząca przewaga - podkreśla Mateusz Chmiel. Agnieszka Piechocińska, specjalistka HR w firmie technologicznej Soflab Technology, przyznaje, że w ich przypadku znajomość języka angielskiego przez pracowników to podstawa. - Zdobywając coraz więcej kontraktów międzynarodowych jesteśmy bardzo skoncentrowani na tym, aby nasi pracownicy potrafili się sprawnie komunikować w języku angielskim - uniwersalnym i najbardziej powszechnym językiem, zwłaszcza w świecie IT - przyznaje Agnieszka Piechocińska. Jak opowiada, umiejętność komunikacji w języku angielskim swoich kandydatów sprawdzają już podczas procesu rekrutacyjnego, w formie krótkiej rozmowy, poruszającej zarówno tematy branżowe, specyficzne dla danego stanowiska, jak również tzw. everyday English. - Dodatkowo, przy rekrutacji na projekty do klientów międzynarodowych, nasi pracownicy przechodzą kolejną weryfikację znajomości angielskiego, czasem wręcz cała rozmowa z klientem jest prowadzona w języku angielskim, a wtedy jak na dłoni widać, czy poziom znajomości języka był w CV "podkolorowany". Nie możemy sobie pozwolić na takie nieporozumienia - stawka jest zbyt wysoka: wizerunek firmy i jakość naszych usług - podkreśla.

