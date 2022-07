W tej branży powstaną tysiące miejsc pracy. Polska już kształci specjalistów i to na całym świecie

Atom ma do odegrania kluczową rolę w transformacji energetycznej. Polska wciąż czeka na pierwszą elektrownię jądrową, jednak eksperci szacują, że rozwój tej przyszłościowej branży stworzy kilkadziesiąt tysięcy nowych miejsc pracy. Czy będzie miał kto je obsadzić? Przyszłe kadry dla branży energetyki jądrowej już się kształcą i to na całym świecie. Polscy studenci mają możliwość zaznajomienia się z branżą m.in. na stażach i studiach w Korei Południowej, Francji i Stanach Zjednoczonych.

Pierwsza elektrownia jądrowa ma zacząć działać w Polsce w 2033 r. Eksperci szacują, że dzięki obniżeniu kosztów energii i zmniejszeniu jej emisyjności atom pozwoli utrzymać 1,3 mln miejsc pracy w najbardziej energochłonnych branżach. Stworzy też kilkadziesiąt tysięcy nowych miejsc pracy, chociaż będzie to wymagało wielu lat szkoleń, zmian w systemie edukacji zawodowej i pozyskiwania specjalistów z zagranicy.

Jednak, choć wciąż nie mamy pierwszej elektrowni jądrowej, już teraz Polscy studenci, chcący związać swoją przyszłość z tą branżą, mają możliwości jej praktycznego poznania. Taką możliwość dają m.in. staże i studiowanie np. w Korei Południowej, Francji i Stanach Zjednoczonych, czyli w krajach, które oferują Polsce budowę elektrowni jądrowych.

O ile kiedyś w Polsce powstaną elektrownie jądrowe, to już teraz musimy myśleć o wykształceniu kadry, która będzie w nich pracowała. Nawet jeżeli takie elektrownie w naszym kraju nie powstaną, to energetyka jądrowa daje możliwości ciekawych i dobrze płatnych miejsc pracy w innych krajach.

Polscy studenci mają możliwość zaznajomienia się z energetyką jądrową np. w Korei Południowej. Koreańska grupa Kepco powołała Kepco International Nuclear Graduate School (KINGS), czyli szkołę wyższą przeznaczoną dla studentów z Korei Płd. oraz krajów z całego świata.

W latach 2012-2022 uczelnię opuściło 447 absolwentów, z czego 229 to byli Koreańczycy, a 218 to obywatele innych krajów. Wśród nich byli przedstawiciele innych azjatyckich krajów, jak Wietnam, Malezja i Indonezja, ale dużą liczbę stanowili studenci z Afryki, głównie z Kenii, Nigerii, Egiptu oraz RPA.

Relatywnie niewielką grupę absolwentów stanowią Europejczycy, było ich zaledwie 13, z czego aż 5 to Polacy. Pozostali to obywatele Rumunii, Turcji i Białorusi.

Polscy studenci mogą ubiegać się o stypendium od rządu Korei - wówczas nauka i pobyt są dla nich bezpłatne. Polacy mogą starać się np. o dwuletnie studia magisterskie (po uprzednim zakończeniu studiów inżynierskich w Polsce) lub też roczne i półroczne wymiany.

W sierpniu 2022 r. zaplanowano letni program dla studentów z Polski i Czech.

Obecnie jednym z wykładowców na KINGS jest dr Mikołaj Oettingen, adiunkt na Wydziale Energetyki i Paliw Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Zajęcia w KINGS odbywają się wyłącznie w języku angielskim. Program obejmuje m.in. zajęcia z projektowania i budowy elektrowni jądrowych, eksploatacji i bezpieczeństwa, a także rozbiórki oraz zarządzania odpadami.

KINGS sąsiaduje z elektrownią jądrową Shin-Kori, w której działają cztery bloki jądrowe, a dwa kolejne są w budowie. Nowe bloki będą wyposażone w reaktory APR 1400, które zostały zaoferowane także w Polsce.

Polska delegacja rządowa w 2017 r. na uczelni KINGS

Amerykańska technologia

Polscy studenci energetykę jądrową mogą poznawać również w amerykańskim wydaniu. W styczniu 2022 r. Westinghouse Electric Company wybrał 15 studentów kierunków technicznych z Polski do udziału w programie letnich praktyk. Właśnie rozpoczęto odbywanie tych staży.

Staże odbywają się w siedzibie głównej firmy w Cranberry Township w Pensylwanii oraz w Rock Hill w Karolinie Południowej w Stanach Zjednoczonych. Inicjatywa da uczestnikom możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego w branży i pogłębienia wiedzy w zakresie energetyki jądrowej u boku praktyków z tej dziedziny.

- Cieszymy się, że możemy powitać pierwszą grupę polskich stażystów w naszej siedzibie głównej. To również wyjątkowa okazja dla zespołu Westinghouse, aby promować i poszerzać wiedzę branżową wśród polskich pracowników - mówi David Durham, prezes Energy Systems and Environmental Services w Westinghouse.

Westinghouse zagwarantowało studentom zakwaterowanie na czas pobytu, pokrycie kosztów przelotu do i z USA, wsparcie w uzyskaniu wizy, a także comiesięczne stypendium na bieżące wydatki.

Polscy studenci odbywają praktyki m.in. w siedzibie Westinghouse

Francuski łącznik

Polskimi studentami zainteresowany jest także francuski sektor jądrowy. Międzynarodowy Instytut Energii Jądrowej (I2EN) z Francji podpisał porozumienia o współpracy z Politechniką Warszawską i Uniwersytetem Warszawskim.

Celem porozumień jest zachęcenie większej liczby studentów do podjęcia studiów na kierunkach związanych z energetyką jądrową, a następnie podjęcia pracy w sektorze badawczym, w organach regulacyjnych lub w przemyśle jądrowym.

Chociaż relacje między I2EN a polskimi uczelniami rozwijane są od ponad 10 lat, rok 2022 stanowi ich punkt zwrotny po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią, ale także ze względu na harmonogram polskiego programu jądrowego.

Przewidywane w ramach porozumień działania obejmują wsparcie w tworzeniu specjalistycznych kursów z dziedziny energetyki jądrowej, tworzenie programów podwójnego dyplomu i wymian z francuskimi uniwersytetami i uczelniami technicznymi oraz organizacja seminariów dla studentów prezentujących liczne możliwości rozwoju zawodowego w sektorze energii jądrowej.

- Aby polski program jądrowy zakończył się sukcesem, różne podmioty działające w sektorze jądrowym mają swoje obszary odpowiedzialności i muszą dążyć do osiągnięcia wspólnego celu. Uczelnie, z którymi zawarliśmy porozumienia, nie tylko kształcą przyszłych ekspertów w dziedzinie energetyki jądrowej, ale także wnoszą wiele innych umiejętności, które będą niezbędne do realizacji ambicji Polski w zakresie rozwoju energii jądrowej. Jako partner francuski mamy nadzieję przyczynić się do tego sukcesu - komentuje Karen Daifuku, dyrektor I2EN.

Podpisanie umowy o współpracy przez Międzynarodowy Instytut Energii Jądrowej (I2EN) z Francji oraz Politechnikę Warszawską i Uniwersytet Warszawski

Oferty trzy

Polska planuje budowę 6 dużych bloków jądrowych o łącznej mocy ok. 6-9 tys. MW. Pod koniec 2022 r. lub na początku 2023 r. Polska ma wybrać dostawcę technologii dla elektrowni jądrowych. Budowę elektrowni jądrowych Polsce oferuje francuski koncern EDF z reaktorem EPR o mocy 1600 MW, grupa KHNP z Korei Południowej i reaktor APR 1400 oraz Westinghouse ze Stanów Zjednoczonych z reaktorem AP 1000.

