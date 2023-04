W szkołach i na uczelniach potrzeba więcej swobody

Nauczyciele, także akademiccy, muszą mieć swobodę w takim prowadzeniu zajęć, by mogli dostosowywać się do aktualnej rzeczywistości. To dziś nie funkcjonuje, a zmiana tego jest ogromnym wyzwaniem - mówi Maciej Kawecki, prezes Instytutu Polska Przyszłości im. Stanisława Lema

