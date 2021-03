W Sosnowcu wyszkolą profesjonalnych e-graczy. Powstaje klasa o profilu e-sportowym

Uczniowie z Sosnowca i okolic od września będą mogli już od liceum zdobywać umiejętności w nowym, nietypowym zawodzie. Miasto otworzy klasę o profilu e-gamingowym.

- Program obejmuje naukę w trybie czteroletniego nauczania e-sportu. Podzielony został na moduły, z których każdy dotyczy innego elementu, np. przygotowanie do rywalizacji e-sportowej pod kątem psychologicznym i kondycyjnym, organizacja turniejów e-sportowych, menedżerstwo e-sportowe, dziennikarstwo e-sportowe, trenerstwo i analiza e-sportowa - mówi Ewelina Stasik, dyrektor IX LO w Sosnowcu.

Każde zajęcia, tak jak w sporcie tradycyjnym, podzielone będą na część teoretyczną i praktyczną. Uczniowie IX LO będą przygotowani do podjęcia studiów wyższych, realizując zajęcia edukacyjne w zakresie rozszerzonym z informatyki, języka angielskiego oraz matematyki lub wiedzy o społeczeństwie. Profil e-sportowy z technologią multimedialną pozwoli rozwijać młodzieży pasje i otworzy ścieżki kariery, które mogą gwarantować spełnienie ich marzeń.

- Trzeba od razu wyjaśnić, że zajęcia nie dotyczą tylko treningu e-sportowego. Wydaje mi się, że początkowo większość uczniów traktuje nabory do takiej klasy jako dodatkowe godziny treningu w swoją ulubioną grę. Tymczasem to propozycja zupełnie inna, szersza. Chcemy pokazywać ciekawe profesje, szkolić przyszłych specjalistów, wpływać tym samym na rozwój gospodarczy naszego kraju - podkreśla Łukasz Trybuś ze Stowarzyszenia Sportów Elektronicznych, z którym szkoła współpracuje przy tworzeniu klasy.

- Stereotyp gracza to otyły, spędzający wiele godzin w jednej pozycji człowiek. My staramy się uczniom uświadamiać, że higiena pracy przy komputerze, związana chociażby z oczami, czy z małą i dużą motoryką jest bardzo ważna w kontekście ich przyszłego zdrowia. Dlatego w pierwszym semestrze, jako wprowadzenie do tematyki branży gier i e-sportu, jest to jeden z elementów kluczowych – dodaje Trybuś.

W związku z nowym profilem w IX Liceum Ogólnokształcącym im. Wisławy Szymborskiej, powstaną także dwie sale: gamingowa oraz streamingowa. Pracownia gamingowa w roku szkolnym 2021/2022 przygotowana będzie dla 15 uczniów. Nie tylko komputery oraz oprogramowanie będą najwyższej jakości, ale także urządzenia peryferyjne, kubełkowe fotele gamingowe, stoły i monitor multimedialny.

- Sala streamingowa będzie przygotowana do transmisji wideo na żywo - odpowiednio wygłuszona i wyposażona w greenbox, kamery, oświetlenie, komputery. Młodzież będzie miała szansę kształcenia kompetencji multimedialnych w najlepszych warunkach – dodaje dyrektor Stasik.

E-sport szuka pracowników

Polska jest jednym z większych e-sportowych rynków (ponad 1 086 zawodników i 2,8 mln fanów), obok Niemiec, Hiszpanii czy Szwecji (dane za 2019 rok). We wrześniu 2018 roku powstał oficjalnie Polski Związek Sportów Elektronicznych, który stawia sobie za cel m.in. promowanie e-sportu.

– E-sport w znacznym stopniu zmienia rynek pracy. Zatrudniamy ponad setkę pracowników, a jesteśmy tylko jednym z wielu graczy na rynku e-sportowym. Co istotne, pracują u nas ludzie, którzy nie byli do tych zawodów bezpośrednio przygotowywani. W praktyce pozyskujemy z rynku specjalistów różnych dziedzin, np. telewizji, z zakresu projektowania czy programowania, którzy mają solidny warsztat, ale samego rynku e-sportowego, gamingu najczęściej uczą się u nas – mówił dwa lata temu o swojej firmie Aleksander Szlachetko, dyrektor zarządzający ESL Polska.

Jednak dobre wyszkolenie pracowników cały czas jest problemem, bo elektroniczny sport to relatywnie nowa dziedzina, ale już pojawia się coraz więcej edukacyjnych inicjatyw, ukierunkowanych na tę branżę. Dla przykładu AWF Katowice uruchomiła podyplomowe studia na kierunku „zarządzanie e-sportem”, a sieć techników TEB Edukacja od września 2019 wprowadziła nowy, autorski program nauczania z zakresu e-sportu, przygotowany w porozumieniu z Esports Association.

– Klasy e-sportowe są bardzo fajnym pomysłem. One nie kształcą graczy, ale raczej przygotowują do pracy na rynku e-sportowym, dają podstawy wiedzy o tym, czym jest rynek gamingowy. Są klasy, które dodatkowo mają też zajęcia z projektowania i programowania. Nawet jeżeli ktoś w przyszłości nie chciałby pracować w e-sporcie, to są bardzo przydatne umiejętności, pożądane na rynku pracy – mówi Aleksander Szlachetko.

Jak podkreśla, praca w e-sporcie w dużej mierze wiąże się z organizacją turniejów i eventów, stąd poszukiwani są m.in. project i event managerowie, pracownicy z doświadczeniem w telewizji, którzy dodatkowo znają specyfikę branży e-sportowej, czy specjaliści z zakresu projektowania i programowania.