W Polsce mogłoby pracować o wiele więcej Ukraińców. Przeszkodą jest jedna rzecz

Choć Ukraińcy przyjeżdżający do Polski w dużej mierze chcą znaleźć u nas pracę, to dużą przeszkodą w tym zadaniu może okazać się brak umiejętności posługiwania się językiem polskim. A są zawody, gdzie jest to koniecznością. - Nauka języka to podstawa w dobrym onboardingu pracowników z Ukrainy - uważa Dorota Siedziniewska-Brzeźniak z Idea Group.

- Jestem bardzo pozytywnie zaskoczona tym, że wiele osób z Ukrainy zgłasza się do nas i prosi o pomoc w znalezieniu pracy. To pielęgniarki, fryzjerki, osoby doskonale gotujące i zajmujące się cukiernictwem. Nie brakuje też osób, które szukają jakiejkolwiek pracy, która da im szansę na szybką wypłatę, np. po tygodniu pracy - mówi Dorota Siedziniewska-Brzeźniak, ekspert rynku pracy, prokurent w Idea HR Group.

Także dyrektor operacyjny specjalizującej się w rekrutacji transgranicznej platformy migracyjnej EWL Rafał Mróz przyznaje, że nim opadnie wojenny kurz, uchodźcy muszą zacząć żyć normalnie w Polsce.

- Zapewne podejmą jakąkolwiek pracę, byleby mieć na czynsz i na godne życie. Dopiero później zaczną szukać pracy w zawodzie i zgodnie ze swoimi kwalifikacjami - komentuje ich sytuację Mróz.

Zdaniem Doroty Siedziniewskiej-Brzeźniak na rynku pracy nie ma wysypu ofert dla pracowników z Ukrainy. Mimo że od miesięcy mówi się o tym, iż w Polsce brakuje pracowników. Według Siedziniewskiej-Brzeźniak wynika to z ostrożności przedsiębiorców, którzy wolą się asekurować.

- Wygląda to trochę, jak sytuacja w pierwszych tygodniach pandemii COVID-19. Nie wiemy, co dalej, czy te osoby zostaną w Polsce, czy wrócą do ojczyzny, czy może konflikt będzie dalej eskalować i trzeba będzie zweryfikować swoje plany rozwojowe. Przedsiębiorcy mają trudną sytuacje i wiele rekrutacji zostało tymczasowo zawieszonych - mówi Dorota Siedziniewska-Brzeźniak.

Dodaje, że rekrutacje w handlu, przemyśle, turystyce czy gastronomii lada dzień mogą ruszyć.

- Wtedy sytuacja osób z Ukrainy będzie pewniejsza i na pewno będą mogły liczyć na pracę. O ile w międzyczasie nie nastąpi żadna niespodziewana sytuacja - dodaje przedstawicielka Idea HR.

Ukraińcy, którzy są zainteresowani znalezieniem pracy w Polsce, mogą samodzielnie przeglądać oferty pracy, wyszukując je w Centralnej Bazie Ofert Pracy (http://oferty.praca.gov.pl). Baza dostępna jest także w języku ukraińskim (na górze strony możliwy jest wybór języka ukraińskiego). Obecnie zamieszczonych jest tam ponad 31 tys. ofert pracy (stan na 25 marca 2022 r.).

Ministerstwo pracy przypomina, że Ukraińcy mogą też zainstalować bezpłatną aplikację ePraca, która umożliwia przeglądanie ofert pracy publikowanych przez urzędy pracy i OHP w centralnej bazie. Umożliwia szybkie filtrowanie ofert: według zawodu (wpisując tylko nazwę zawodu) lub według lokalizacji (wpisując nazwę lokalizacji lub kod pocztowy).

Własne inicjatywy prowadzą również firmy czy organizacje. Przykładowo, na stronie internetowej Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej instytucje organizujące pomoc dla szukających pracy Ukraińców mogą zamieścić swoje ogłoszenia i przydatne informacje.

Jednocześnie uruchomiona została Giełda Pracy i Giełda Ofert, dzięki której strefowi inwestorzy mogą zamieścić swoje oferty zatrudnienia oraz określić bieżące potrzeby związane z procesem produkcyjnym. Swoją bazę wraz z firmami współpracującymi tworzą też Pracodawcy RP.

1500 osób, które szukają schronienia w Polsce, znajdzie zatrudnienie dzięki Randstad Polska i współpracującym pracodawcom. Spółka zaoferuje również wsparcie materialne, pokrywając koszty zakwaterowania, opieki nad dziećmi czy podnoszenia kwalifikacji.

Język – największa bariera

Dorota Siedziniewska-Brzeźniak przyznaje, że w znalezieniu pracy przez Ukraińców największą barierą jest brak umiejętności posługiwania się przez nich językiem polskim.

- W niektórych zawodach to bariera trudna do pokonania. Apelujemy o to, by natychmiastowo uruchomić środki, które pozwolą na to, by osoby z Ukrainy intensywnie uczyły się języka polskiego. Nie może to być wyłączny koszt przedsiębiorców, a wolontariat uczelni wyższych i organizacji pozarządowych nie jest wystarczający. Nauka języka to podstawa w dobrym onboardingu pracowników z Ukrainy - uważa Dorota Siedziniewska-Brzeźniak.

- Są zawody, gdzie nauka języka nie jest potrzebna. Wielu pracowników na produkcji nie mówi po polsku, a mimo to doskonale sobie radzą. Jednak na stanowiskach, które wiążą się z obsługą klientów, jak choćby w sklepach, umiejętność mówienia po polsku jest konieczna - mówi Rafał Mróz z EWL Group.

Język to podstawa w takich zawodach, jak handel, opieka społeczna, opieka medyczna, turystyka czy zawody usługowe.

- Ostatnie tygodnie pokazują, że osoby z Ukrainy mają bardzo dużą wiedzę i wysokie kompetencje. Powinny być dobierane przez rynek pracy nie na chybił trafił, a zgodnie ze swoim wykształceniem i kompetencjami. Oczywiście może być tak, że niektórzy będą podejmować pracę tymczasowo poniżej swoich kompetencji, ale dlaczego zatrudniona przy sprzątaniu ma być świetna pielęgniarka czy nauczycielka? Uważam, że szybkie przełamanie bariery językowej będzie korzystne dla rynku pracy i dla samych pracownic z Ukrainy - podsumowuje Siedziniewska-Brzeźniak.