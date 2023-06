W Europie jest coraz więcej naukowczyń i inżynierek

jk

Z danych Eurostatu wynika, że w sektorze nauki i technologii w 2022 r. było zatrudnionych 76 mln osób w UE (w wieku od 15 do 74 lat). To o 2,5 pkt proc. więcej niż w 2012 roku. Ponad połowa (52 proc.) tej grupy to kobiety. Największa liczba naukowców i inżynierów ze wszystkich krajów UE zatrudniona była w Niemczech - ponad 3,5 mln (Fot. Pixabay)

Z danych Eurostatu wynika, że najwyższy odsetek kobiet zatrudnionych w sektorze nauki i technologii w 2022 r. odnotowano na Litwie, Korsyce (po 64 proc.) oraz na Łotwie (63 proc.). Na drugim końcu skali mamy północno-zachodnie Włochy (45 proc.), Maltę i południowe oraz północno-wschodnie Włochy (po 46 proc.). Czytaj więcej Chcą zachęcić polskich naukowców do powrotu do kraju. Specjalny program W Polsce mamy ponad 3,36 mln kobiet spośród ok. 5,83 mln pracowników naukowo-technicznych, co daje nam średni wynik - ok. 58 proc. Źródło: Dane Eurostatu Wśród pracowników naukowo-technicznych sporą grupę stanowią naukowcy i inżynierowie - prawie jedna czwarta (24 proc.) wszystkich osób zatrudnionych w nauce i technologii w UE.To wzrost o 3,6 proc. Czytaj więcej Wykorzystujemy wynalazki ze świata, nie doceniając polskich naukowców

Największa liczba naukowców i inżynierów ze wszystkich krajów UE zatrudniona była w Niemczech (ponad 3,5 mln). Jeśli chodzi o udział kobiet, to panie stanowiły 41 proc. naukowców i inżynierów w 2022 r. Udział ten wzrósł zaledwie o 2 pkt proc. w ciągu ostatniego 10 lat - z 39 proc. w 2012 r. do 41 proc. w 2022 r.), ale liczba kobiet, które pracującą jako naukowcy i inżynierowie wzrosła w tym okresie o prawie 50 proc. - z prawie 5 mln w 2012 r. do 7,3 mln w 2022 r. Dane z polskiego rynku potwierdzają, że kobiet inżynierek jest coraz więcej. Z badań agencji Bergman Engineering wynika, że zatrudnienie kobiet na stanowiskach inżynierskich w największych przedsiębiorstwach w Polsce wynosi już 15-16 proc. Czytaj więcej Inżynier coraz częściej jest kobietą Z kolei z przeprowadzonego przez Perspektywy Women in Tech badania wynika, że kobiety, które realizują się na stanowiskach inżynierskich czy w branży high tech, mają po 25-45 lat i mają wyższe wykształcenie, choć w 53 proc. nie jest ono tożsame z wykonywanym przez nie zawodem. Pracę zaczynają zwykle przed ukończeniem studiów (73 proc.) i rzadko mają problem, żeby ją znaleźć. Zatrudnione są na pełny etat na czas nieokreślony. Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

