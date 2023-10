Uzależnienie od telefonów rośnie, a kompetencji cyfrowych brak. Jak to możliwe?

W rankingu umiejętności cyfrowych obywateli Polska nie wypada najlepiej. Nasz kraj zajmuje 24. miejsce wśród 27 należących do Unii Europejskiej. Chociaż większość miejsc pracy wymaga takich kompetencji, to mniej niż połowa Polaków w wieku 16-74 lata ma podstawowe umiejętności cyfrowe (44 proc.). Jak na ten problem patrzą pracodawcy?

Wojciech Klimek, członek zarządu ds. produkcji w Fakro (fot. PTWP)

Jednak - jak zaznacza - sytuacja wygląda gorzej, kiedy przyjrzeć się kompetencjom zaawansowanym, a firmie zależy, aby jej pracownicy umieli korzystać np. z oprogramowania do zarządzania danymi i tworzyć za jego pomocą zaawansowane dokumenty.

W tym przypadku obserwacje Wojciecha Klimka pokrywają się z danymi publikowanymi przez Komisję Europejską. - Widzimy, że jeśli chodzi o kompetencje zaawansowane, sytuacja się nie poprawia. To, że młodzi ludzie cały czas korzystają ze smartfonów, z komunikatorów, w żaden sposób nie przekłada się na wyższy poziom kompetencji cyfrowych - zaznacza Wojciech Klimek.

Podobne doświadczenia z rozwojem kompetencji cyfrowych wśród pracowników ma Adam Krępa, prezes Federal-Mogul Gorzyce, firmy zajmującej się produkcją komponentów motoryzacyjnych m.in. dla Toyoty, Volkswagena, Opla czy Fiata.

- Wielu doświadczonych pracowników wolało u nas wypełniać ankiety w formie papierowej. Nie dlatego, że nie potrafili zrobić tego online, ale obawiali się, że jeżeli wypełnią ankietę w sposób elektroniczny, to jednak zostanie po nich ślad. Ktoś sprytniejszy zawsze będzie mógł ją znaleźć i wykorzystać w nieodpowiedni sposób. To pokazuje, że cały czas musimy pracować nad rozwojem świadomości, czym są cyfrowe kompetencje i jakie ryzyka i korzyści się z nimi wiążą - komentuje Adam Krępa.

Adam Krępa, prezes Federal-Mogul Gorzyce (fot. PTWP)

Odnosząc się z kolei do tego, jakie kompetencje powinni mieć pracownicy, mówi o inżynierach, którzy nie tylko znają się na swoim fachu, ale dodatkowo szybko i sprawnie potrafią analizować dane, wyciągać z nich wnioski i na tej bazie potrafią rozwiązać zaistniałe problemy. Przyznaje również, że nie wszyscy krytycznie oceniają to, na jakim etapie jest rozwój kompetencji cyfrowych w naszym kraju.

- Reprezentuję w Polsce jeden z zakładów należący do dużej amerykański korporacji. I za granicą wiele osób podziwia nasz kraj pod kątem tego, że stoi na bardzo wysokim poziomie, jeśli chodzi o kompetencje cyfrowe. Doceniają nas za to, że mamy doświadczonych inżynierów, którzy przeszli różne staże, mają szeroką wiedzę i doświadczenie. Przykładowo informatyk nie tylko umie programować, ale wie również sporo na temat elektroniki, mechatroniki czy automatyki. W efekcie jest dużo bardziej skuteczny w swojej pracy - mówi Adam Krępa.

System edukacji z poprzedniej epoki, nie uczy kompetencji, które są dziś potrzebne

Dyrektor Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych Aneta Łosiewicz nie ma złudzeń, że sprawa z rozwojem kompetencji cyfrowych nie jest prosta. Bo choć najmłodsze pokolenie wychowuje się w otoczeniu różnego rodzaju rozwiązań technologicznych, świetnie odnajduje się w mediach społecznościowych, to ich umiejętności cyfrowe - te, których potrzebuje gospodarka - mocno kuleją. Co więcej, szkoła nie jest miejscem, w którym z pewnością uda im się je rozwijać.

Dyrektor Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych Aneta Łosiewicz (fot. PTWP)

- Kompetencje cyfrowe rozumiem przede wszystkim jako umiejętność krytycznego myślenia, pozyskiwania danych z różnych źródeł oraz ich późniejszej analizy i wyciągania prawidłowych wniosków. Tego młodym ludziom brakuje. Niestety szkoła, tak strasznie zapędzona w realizacji podstawy programowej, tego nie uczy. Nauczyciele zdają sobie z tego sprawę, natomiast trudno jest to zrobić, jeśli chce się dobrze zrealizować tak rozbudowaną podstawę programową - mówi dyrektor Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych.

Na konieczność gruntownej przebudowy całego systemu edukacji zwraca uwagę prof. Anna Skórska z katedry Analiz i Prognozowania Rynku Pracy Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Prof. Anna Skórska z katedry Analiz i Prognozowania Rynku Pracy Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. (fot. PTWP)

- Nie chodzi tylko o zmianę podstaw programowych, łatanie przysłowiowych dziur z dnia na dzień. Jeśli pomyślimy o rozwoju technologicznym, to musimy sobie uzmysłowić, że nasz system edukacji powstał lata temu. Tworzono go w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku, kiedy znajdowaliśmy się na zupełnie innym poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego. Inne były wymagania, inne potrzeby i oczekiwania. Począwszy od liczebności klas, po naukę od godziny 8 rano, po zakres wiedzy i umiejętności, jakie powinniśmy przekazywać i rozwijać w uczniach i studentach. Dziś wiemy, że 8 rano absolutnie nie jest porą, w której nastolatkowie są w stanie racjonalnie myśleć i przyswajać wiedzę, mimo to kurczowo trzymamy się tego systemu - mówi prof. Anna Skórska.

Jak zaznacza, obecny system edukacyjny przystawał do rzeczywistości lat sześćdziesiątych czy siedemdziesiątych ubiegłego wieku, ale kompletnie nie pasuje do rzeczywistości XXI wieku.

- Niestety obawiam się, że kolejne reformy edukacji, jeżeli zostaną wprowadzone, to odbędzie się to znów na zasadzie łatania dziur. W ogólnym rozrachunku nie przybliżą nas do tej przyszłości fabryk 4.0. czy do Przemysłu 4.0. i wszystkiego tego, co rozumiemy pod pojęciem gospodarki cyfrowej. Musimy sobie też szczerze powiedzieć, że to nie jest łatwe zadanie. Trudno sobie w ogóle wyobrazić, jak system edukacji w nowej rzeczywistości powinien dokładnie wyglądać, natomiast jego zarysy wszyscy dokładnie znamy. Składają się na niego nie tylko opanowane kompetencje cyfrowe, które na bieżąco należy uaktualniać, ale też pamiętajmy o tym, że współpraca w grupie, umiejętność komunikacji, to są rzeczy, które bez względu na czasy, są nam potrzebne i zawsze będą - zaznacza.

Jeszcze dobitniej o sytuacji w oświacie mówi Wojciech Klimek. - Współczesna edukacja nie spełnia swojej roli, polski system edukacyjny jest po prostu bezradny wobec cyfrowego przyspieszenia - komentuje przedstawiciel firmy Fakro. Podkreśla, że od czasów, kiedy on chodził do szkoły, niewiele się w niej zmieniło. Nadal uczy pamięciowo, zamiast rozwijać kompetencje miękkie, uczyć pracy w grupie czy krytycznego myślenia, czyli kompetencji, które są szczególnie potrzebne w dobie transformacji cyfrowej.

Również założyciel-kanclerz Akademii Śląskiej Arkadiusz Hołda przyznaje, że sam fakt, że ktoś przez cały dzień ma komórkę w ręce, wcale nie oznacza, że dobrze porusza się w przestrzeni programów cyfrowych.

Założyciel-kanclerz Akademii Śląskiej Arkadiusz Hołda (fot. PTWP)

- W Akademii Śląskiej między innymi szkolimy informatyków. Większość naszych studentów wybiera tryb zaoczny, bowiem w tygodniu normalnie pracują, piszą programy, tworzą dobre gry komputerowe. To spowodowało, że na uczelni otworzyliśmy specjalizację "gry komputerowe", która cieszy się ogromną popularnością. Jednak, aby trafiali do nas jak najbardziej świadomi studenci, to musimy odwiedzać szkoły średnie i tłumaczyć młodym ludziom, na czym polega studiowanie informatyki. Oni nieraz nie zdają sobie sprawy, że to jest skomplikowana matematyka. Wydaje mi się, że wystarczy, kiedy będą wiedzieli, jak w programie komputerowym zrobić jakieś postaci. Chcę jednak podkreślić, że z roku na rok przychodzi do nas młodzież, która jest coraz lepiej przygotowana - podsumowuje Arkadiusz Hołda.

Kompetencje cyfrowe są nie do zmierzenia, a to duży problem

Na inny problem zwraca uwagę wykładowczyni Uniwersytetu Śląskiego i współwłaścicielka firmy APA Group Anita Pollak. Podkreśla, że choć kompetencje cyfrowe są określone, wiemy, co jest nam potrzebne, to cały czas nie ma wypracowanych metod, które służą ocenie, na jakim poziomie mamy je faktycznie opanowane.

- Nie ma czegoś takiego jak certyfikat, który będzie potwierdzał, że dana osoba opanowała kompetencje cyfrowe na konkretnym poziomie. Na ile zna się na zbieraniu danych, obsłudze programów analitycznych czy przetwarzaniu danych. Tak dzieje się w przypadku języków obcych, gdzie można zdobyć certyfikaty potwierdzające nasze umiejętności - mówi Anita Pollak.

Wykładowczyni Uniwersytetu Śląskiego i współwłaścicielka firmy APA Group Anita Pollak (fot. PTWP)

Jej zdaniem wypracowanie właściwych metod oceny kompetencji cyfrowych jest bardzo istotne, bo każdego człowieka interesuje to, co już opanował i co jeszcze przed nim. Taka poukładana wiedza pomaga w nauce, otwiera na dokształcanie.

- Wiedząc to, mamy poczucie, że dążymy do dalszego rozwoju, samodoskonalenia się, wiemy, jaka droga jest przed nami, żeby osiągnąć kolejny poziom rozwoju. Zdobywanie kolejnych poziomów pozwala nam na podniesienie swojej samooceny, zwiększa gotowość do tego, żeby poznawać nowe. A w dzisiejszych czasach dokładnie o to chodzi, żeby pracownicy chcieli się rozwijać, i to nie tylko w kontekście kompetencji cyfrowych - dodaje Anita Pollak.

Jednocześnie zaznacza, że tempo tego rozwoju jest dziś zdecydowanie szybsze. Jeszcze kilka lat temu firmy na wdrożenie nowych technologii u siebie dawały 1,5 roku, dziś co najwyżej 6 miesięcy.

- Tym samym przygotowanie osób do tego wdrożenia musi dziś trwać dużo krócej niż kilka lat temu, a dodatkowo takiego przedsięwzięcia nie można oprzeć na ludziach o niskich kompetencjach, to muszą być prawdziwi specjaliści - zaznacza Anita Pollak.

Nowe czasy przyniosły nowe wyzwania, a szkoła stoi w miejscu

Z jej opinią w kwestii braku rozwiązań do mierzenia poziomu kompetencji cyfrowych zgadza się Aneta Łosiewicz, która przyznaje, że nauczyciele również nie mają narzędzi, które pozwoliłyby im dowiedzieć się, co dokładnie w tym zakresie wiedzą młodzi ludzie. Co więcej, wymagania, jakie stawiano nauczycielom zaczynającym pracę 20-30 lat temu są nieporównywalne z tym, czego oczekuje się od nich dzisiaj. W tym czasie świat zmienił się niewyobrażalnie.

- Kompetencje cyfrowe to jedno, ale my musimy umieć dotrzeć do takiego młodego człowieka, poznać go i nauczyć tego, czego wymaga od nas szkoła. A proszę mi uwierzyć, że to nie jest łatwe zadanie. Mówimy o 13-14-latkach, którzy nieraz w tygodniu mają 35 godzin nauki. Są tym wykończeni. Do tego bardzo często uczniowie do szkół technicznych trafiają przez przypadek, "bo tata skończył tę szkołę, dziadek też, to i ja skończę". Sami jeszcze nie wiedzą, czego chcą, więc my musimy im pokazać, jakie mają przed sobą możliwości - wskazuje dyrektor ŚTZN.

Zwraca na to uwagę również prof. Anna Skórska, która podkreśla, że relacje między uczniami a wykładowcami czy nauczycielami muszą ulec zmianie.

- Powinny być one bardziej partnerskie, oparte na interakcji, wspólnym działaniu, a nie polegać na zasadzie przekazywania przez "wszystkowiedzącego" nauczyciela mało praktycznej dziś wiedzy, którą każdy może znaleźć w podręcznikach - podkreśla wykładowczyni UE w Katowicach.

Niskie wynagrodzenia nauczycieli utrudniają dostęp do najlepszych pracowników

Dyrektor ŚTZN przyznaje, że mówiąc o tym temacie, nie da się pominąć wątku wynagrodzeń nauczycieli.

- Jeżeli podstawa nauczyciela dyplomowanego to 4550 zł, a w przyszłym roku płaca minimalna wyniesie 4300 zł, to o czym my mówimy. Czym mamy zachęcać nauczycieli do zdobywania nowych umiejętności, czym motywować do pracy, jak ich przekonać do tego, żeby swoją pasją do przedmiotu, którego uczą, zarażali tych młodych ludzi - pyta retorycznie Aneta Łosiewicz.

Problem wynagrodzeń szczególnie wyraźny jest w przypadku nauczycieli informatyki, którzy decydując się na pracę w sektorze prywatnym, mogą liczyć na jedne z najwyższych zarobków w gospodarce. Dysproporcje między zarobkami w oświacie a branży IT są ogromne.

- Jeśli ktoś pracuje w firmie informatycznej i bardzo dobrze zarabia, to ciężko namówić go, żeby chciał za stawki oferowane szkołach czy przez uczelnie poświęcić swój czas młodym ludziom. Dlatego ściśle współpracujemy z różnymi firmami, tłumaczymy ich prezesom, że jeśli chcą mieć w przyszłości dostęp do dobrze przygotowanych pracowników, muszą brać udział w tym przygotowaniu. Dlatego powinni ułatwiać nam dostęp do praktyków zawodu, którzy będą dzielili się ze studentami swoją wiedzą i doświadczeniem - tłumaczy Arkadiusz Hołda.

Na innym problem polskiej oświaty wskazuje z kolei Adam Krępa. - Znam szkołę, w której uczniowie profilu informatycznego mają informatykę jedynie dwa razy w tygodniu, ale są i szkoły, z którymi współpracujemy, gdzie program nauczania został stworzony wraz z firmami i ministerstwem, dzięki czemu udaje się tam uczyć dokładnie tego, czego potrzebują dziś firmy - mówi prezes zarządu Federal-Mogul Gorzyce Adam Krępa. - Problem tylko w tym, że ci uczniowie idą potem na studia, a nie do zakładu pracy, a po studiach nie chcą wracać do mniejszych miejscowości, a w takiej m.in. mieści się nasz zakład - dodaje prezes Federal-Mogul Gorzyce.

- Możecie więc zautomatyzować część procesu produkcyjnego - podawała receptę na brak ludzi do pracy Anita Pollak.

Prezesowi Federal-Mogul Gorzyce odpowiedziała również dyrektor Aneta Łosiewicz, która wskazała, że to, jak funkcjonują szkoły, jak prowadzą swoje kierunki nauczania, nieraz nie zależy od nich.

- Szkoła to nie jest twór istniejący sam dla siebie, istniejemy w pewnym "układzie". Zależymy od organu prowadzącego, który daje nam pieniądze na utrzymanie. Na budżet szkoły składają się wyłącznie pieniądze uzyskane od samorządu, oczywiście możemy występować, co też wielokrotnie robimy, po środki z różnego rodzaju programów unijnych czy grantów, jednak te pieniądze raz są, a raz nie. Przeznaczamy je na doskonalenie nauczycieli, poprawę infrastruktury dla uczniów, ale robimy to często siłą własnych rąk, po nocach czy w weekendy - opowiada dyrektorka.

Na jej słowa zareagował Arkadiusz Hołda, który zaoferował dyrektorce ŚTZN współpracę i pomoc.

- W nazwach naszych instytucji jest "Śląsk", ale może nas łączyć więcej. Deklaruję, że dla jak najlepszego rozwoju młodych ludzi na Śląsku w czynie społecznym udostępnimy 18 pracowni informatycznych, którymi dysponujemy, postaramy się też pomóc w dostępie do wykwalifikowanych nauczycieli informatyki - powiedział założyciel Akademii Śląskiej.

Dyskusję na temat kompetencji cyfrowych niezbędnych w gospodarce poprowadził Rafał Kerger, redaktor naczelny PulsHR.pl i WNP.PL.

