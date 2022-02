Uniwersytet Łódzki i EY będą uczyć dyrektorów. Ruszył Program Rozwoju Liderów

Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego wraz z EY Academy of Business, realizują nową inicjatywę - Program Rozwoju Liderów. Ta skierowana jest do właścicieli firm, przedsiębiorców i menedżerów. Program nakierowany jest na wyposażanie liderów w nowe kompetencje i ma na celu wsparcie ich w udoskonalaniu roli przywódcy oraz w zarządzaniu zmianą w czasach niestabilnych warunków gospodarczych.

• 8 lut 2022 12:35





Program skierowany jest do osób z doświadczeniem, zarządzających zespołami, a także całymi organizacjami (fot. Pixabay)

Nowy program dla liderów stworzony przez Wydział Zarządzania UŁ oraz EY Academy of Business to propozycja dla osób z doświadczeniem, zarządzających zespołami, a także całymi organizacjami.

Jak wyjaśnia dr Anna Sibińska z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, Program Rozwoju Liderów nie jest typowym programem szkoleniowym. To przewodnik po nowych ideach i koncepcjach zarządzania.

- Często można spotkać się ze stereotypem, że dyrektorzy nie potrzebują się uczyć, ponieważ do obecnej pozycji doprowadziły ich właśnie kompetencje. Ale kompetencje menedżerskie i przywódcze się zmieniają. W takich sytuacjach można zauważyć opór kadry menedżerskiej – spowodowany bazowaniem na praktyce. Tymczasem osoby zarządzające organizacjami powinny zdawać sobie sprawę z tego, że wraz ze zmieniającym się otoczeniem, zmieniają się umiejętności, jakie powinien posiadać prawdziwy lider - wyjaśnia Ewa Opolska, trener EY Academy of Business.

W programie znajdziemy przedmioty takie, jak psychologia porażek i osiągnięć, dylematy decyzyjne menedżera czy budowanie marki osobistej. Wszystkie przedmioty wychodzą poza podstawy kanonu wiedzy menedżerskiej i są kompleksowo adresowane do osób z długoletnim doświadczeniem na stanowiskach kierowniczych.

Jak podkreśla Ewa Opolska, obecnie najważniejsze dla menedżerów są elastyczność i umiejętność sprawnego komunikowania się z ludźmi.

- Dobrym przykładem elastyczności jest firma z branży ubezpieczeniowej, z którą pracowaliśmy. Był to klient przygotowujący się od 1,5 roku do przeprowadzki i wprowadzenia pracy zdalnej, jeszcze przed pandemią. W momencie, kiedy rozpoczęła się pandemia, firma dokonała zmiany w ciągu tygodnia, z sukcesem – to był dobry sprawdzian dla liderów, dzięki którym firma ma „wszytą” zmienność w kulturę organizacyjną. To również wielkie wyzwanie szczególnie dlatego, że człowiek ma to do siebie, aby zapewniać sobie bezpieczeństwo i dążyć do stabilizacji - dodaje Opolska.

Pierwsza edycja programu ruszyła w styczniu. Przez pół roku z menedżerami pracować będą trenerzy o wieloletnim doświadczeniu, m.in. Ewa Opolska, Maciej Orłoś, Tomasz Bagiński, prof. dr hab. Wojciech Czakon, dr Anna Sibińska i dr Paweł Fortuna.

