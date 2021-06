Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie rusza z nowym, modnym kierunkiem

Na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie powstał we współpracy ze Związkiem Liderów Sektora Nowoczesnych Usług Biznesowych (ABSL) nowy kierunek studiów – Global Business Service. Kierunek jest odpowiedzią na ciągły dynamiczny rozwój sektora, w którym obecnie zatrudnionych jest ponad 350 000 osób w około 1 600 centrach usług należących m. in. do największych i najnowocześniejszych firm na świecie.

km

km • 8 cze 2021 14:59





Na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie powstał nowy kierunek studiów – Global Business Service (fot. Shutterstock)

REKLAMA

Nowy kierunek ruszy od roku akademickiego 2021/2022 ( 3-letni tryb licencjacki). Jego studenci będą mogli zdobywać umiejętności, które są kluczowe z perspektywy sektora nowoczesnych usług biznesowych: kompetencje przyszłości związane z finansami, analizą danych, nowoczesnymi technologiami, a także uniwersalnymi umiejętnościami miękkimi takimi jak: praca zespołowa, zarządzanie zmianą, umiejętność współpracy w międzynarodowym środowisku biznesowym.

Wśród partnerów kierunku obok ABSL znalazło się 25 czołowych podmiotów sektora. To pierwszy kierunek w Polsce, który został stworzony od podstaw przez biznes i naukę, by kształcić pracowników dla sektora funkcjonującego w otoczeniu rozwijających się technologii i nowych gałęzi gospodarki.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

- Bazując na wieloletnim doświadczeniu oraz starannie przyglądając się współczesnym zjawiskom, trendom i wymaganiom rynku pracy, stale udoskonalamy naszą ofertę dydaktyczną. Dlatego też w tym roku planujemy uruchomić aż trzy nowe kierunki: Zarządzanie projektami, Przedsiębiorczość i innowacje w gospodarce oraz Global business service. Jestem przekonany, iż dzięki odpowiedniemu przygotowaniu i kształceniu, nasi absolwenci są nie tylko poszukiwani, ale również bardzo konkurencyjni na coraz bardziej wymagającym i dynamicznym rynku pracy – wyjaśnia podkreśla dr hab. Stanisław Mazur, prof. UEK, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie..

Program studiów został stworzony we współpracy z przedstawicielami globalnych firm, którzy byli zaangażowani w dobór treści kształcenia. Będą oni również prowadzić zajęcia oraz praktyki, umożliwiając studentom dostęp do liderów międzynarodowych korporacji w trakcie całego okresu nauczania.

Utworzenie tego kierunku to odpowiedź na zapotrzebowanie pracowników posiadających kompetencje odpowiednie do wymogów współczesnego biznesu funkcjonującego w otoczeniu międzynarodowym i wykorzystującego nowe technologie informatyczno-komunikacyjne. W szczególności profil absolwenta zorientowany jest na kształcenie kompetencji pozwalających na nieszablonowe myślenie, proaktywność, nastawienie na rozwiązania, pracę w środowisku międzynarodowym z biegłym językiem angielskim, znającym narzędzia IT, otwartym na nowości, gotowym do podejmowania zmian – tłumaczy prof. dr. hab. Marek Ćwiklicki, opiekun kierunku, kierownik Katedry Zarządzania Organizacjami Publicznymi z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.