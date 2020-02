Uczelnie wybierają rektorów. Kampanie polityczne czy lokalne gry i grupowe interesy?

Na uczelniach ruszyły wybory rektorów, a zainteresowani zgłaszają swoje kandydatury. Część osób informuje o swojej decyzji w mediach społecznościowych.

Inni tworzą strony internetowe, gdzie prezentują swoje sylwetki, a także publikują założenia programowe. Przykładem jest prof. UEK dr hab. Mariusz Andrzejewski, kandydat na rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz dr hab. inż. Krystian Czernek, kandydat na rektora Politechniki Opolskiej.

Działania te przywodzą na myśl kampanie wyborcze, kojarzone dotychczas wyłącznie z polityką. Czy teraz również na uczelniach przyszedł czas tych samych mechanizmów w procesie wybierania władz?

Polityczne wpływy

Janusz Szczerba, prezes Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP, w rozmowie z PulsHR.pl mówi, że do przedstawicieli związku nie docierają żadne sygnały, które miałyby wskazywać, że politycy chcieliby ingerować w formowanie władz uczelni.

- Poprzednie wybory przebiegły spokojnie pod tym względem. Myślę, że podobnie będzie i teraz - dodaje Szczerba.

Również do Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” nie wpłynęły skargi, że na którejś z uczelni miała miejsce ingerencja polityczna. Wszystko jednak przed nami, ponieważ wybory rektorów są w tej chwili na bardzo wczesnym etapie. Dotychczas tylko Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku zadecydowała, kto będzie pełnił tę funkcję. W styczniu 2020 r. nowym rektorem AWFiS został prof. dr hab. Paweł Cięszczyk.

- Niestety na tej uczelni mamy do czynienia z ogromnym konfliktem - padły oskarżenia o poważne nadużycia finansowe oraz niezgodne z przepisami zwolnienia pracowników, którzy krytykowali rektora. Zatem te wybory zostały przeprowadzone w specyficznej sytuacji. Na pozostałych uczelniach proces trwa – ocenia dr inż. Marek Kisilowski, docent na wydziale zarządzania Politechniki Warszawskiej, zastępca przewodniczącego.

Rady uczelni wybierają kandydatów

Dr hab. prof. UMK Dominik Antonowicz, kierownik Katedry Badań nad Szkolnictwem Wyższym i Nauką na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, zaznacza, że sposób wyboru rektorów w zasadzie się nie zmienia na uczelniach publicznych. Cały czas rektorzy wybierani są przez kolegium elektorów, czyli przedstawicieli społeczności akademickiej. W każdym przypadku to ono ostatecznie zadecyduje, kto będzie pełnił funkcje rektorskie.

Jedyna nowość, jaka w tym roku nastąpi, to fakt, że kandydatów będą mogły zgłaszać rady uczelni. Przypomnijmy, w skład rady wchodzi 6-8 osób wybieranych przez senat, a także przewodniczący samorządu studenckiego. Co najmniej połowę składu rady uczelni muszą stanowić osoby spoza uczelni.

- Trzeba jednak pamiętać, że rady uczelni zostały wybrane (i mogą być odwołane) przez uniwersyteckie senaty, a więc również przez społeczność akademicką. Jeśli zatem wybory rektorskie nabiorą politycznych barw, to wyłącznie dlatego, że kandydaci uczestniczący w wyborach ubiorą polityczne czy partyjne szaty, względnie zostaną w nie odziani przez media. Dotychczas kandydaci na rektorów unikali partyjnych afiliacji jak ognia piekielnego i nie sądzę, żeby się to miało zmienić. Wybory na uczelniach zasadniczo wolne są od partyjnej polityki, bowiem prowadzone są w oparciu o własne lokalne gry i grupowe interesy – komentuje Dominik Antonowicz.

Nieco inaczej na sprawę patrzy Janusz Szczerba, według którego wskazywanie kandydatów na rektora przez radę uczelni bywa problematyczne.

- Pretendentów na rektora wskazuje rada uczelni po zaopiniowaniu przez senat. Z kolei niektóre uczelnie mają w statucie zapis zezwalający na wskazywanie kandydatów do rady przez rektora. Zdarza się więc, że rektor wybiera członków rady, którzy przegłosują jego kandydaturę na kolejną kadencję. Takie sytuacje mają miejsce, szczególnie w mniejszych uczelniach. To jest problem, który zauważamy – mówi Szczerba.

Wpływy lokalnych grup

Marek Kisilowski zwraca uwagę na fakt, że rektor sam w sobie nie jest osobą apolityczną. W związku z tym osoby ubiegające się o tę funkcję mogą być kandydatami politycznymi. Jednak nie to należy widzieć jako największe zagrożenie dla publicznych uczelni. Społeczność akademicka bardziej obawia się wpływu różnego rodzaju koterii – lokalnych czy regionalnych polityczno-gospodarczych grup nacisku.

- Oczywiście mogą mieć one konotacje polityczne, ale przede wszystkim mają one interesy biznesowe. Pamiętajmy, że wiele uczelni wyższych, szczególnie w mniejszych miastach wojewódzkich i subregionalnych (postwojewódzkich), to najwięksi właściciele majątku publicznego i najwięksi polscy pracodawcy w regionie (subregionie). Zatem problem nie leży wyłącznie w sferze politycznej na arenie centralnej, ale także w sferze lokalnych polityków i grup biznesowych. Już dzisiaj toczy się gra o majątek poszczególnych uczelni – mówi Kisilowski.

- Takie sytuacje mają miejsce przede wszystkim w szkołach wyższych powstałych w latach 70. dwudziestego wieku w ówczesnych miastach wojewódzkich. Wtedy jednym z narzędzi tworzenia uczelni, w szczególności zdobywania kadry, było tworzenie całej infrastruktury społecznej, np. budowanie osiedli profesorskich. Część terenów, zazwyczaj z powodu braku funduszy, nie została zagospodarowana. Ustawa z 2005 roku uwłaszczyła uczelnie na majątku Skarbu Państwa, tzn. nieruchomości pozostające w użytkowaniu wieczystym uczelni publicznej stały się jej własnością. W efekcie majątek uczelni można sprzedawać dla zaspokojenia doraźnych interesów, choć był tworzony przez pokolenia dla dobra wspólnego, za jaki zawsze uważano kształcenie młodych pokoleń – dodaje.

Jeżeli wartość sprzedawanego gruntu - należącego do uczelni - przekracza określoną przepisami kwotę, wówczas niezbędna jest zgoda na sprzedaż odpowiedniego organu nadzorującego. Gdy jednak majątek ma niższą wartość, wystarczy decyzja rady uczelni.

- Możemy sobie wyobrazić sytuację, że np. jeden z członków rady uczelni jest znanym, lokalnym deweloperem, zainteresowanym majątkiem uczelni. Ustawa PoSzWiN nie zabrania zasiadania w radzie uczelni w przypadku konfliktu interesów. Tutaj widzę ogromne zagrożenie podczas wyborów rektora – kandydatów na rektora wskazuje bądź zatwierdza (zależnie od zapisów statutu uczelni) rada uczelni. To w takich społecznościach akademickich, jak w Kielcach, Radomiu, Rzeszowie, Siedlcach, Opolu, Szczecinie czy Zielonej Górze mogą być odczuwalne naciski lokalnych układów biznesowo-politycznych, by rektor realizował interes „elit” – komentuje Marek Kisilowski..

Przedstawiciel „Solidarności” zwraca uwagę na kolejny aspekt – wiele uczelni po ewaluacji jakości działalności naukowej może stracić prawa akademickie. We wdrażanym systemie brak jest jasno określonych zasad i wskaźników. Zatem uczelnie nie są w stanie określić, co muszą spełnić, aby nie utracić uprawnień akademickich. Utrata uprawnień przełoży się na mniejsze zainteresowanie daną uczelnią ze strony studentów.

- Wszystko wskazuje na to, że będzie to dotyczyło głównie uczelni regionalnych i subregionalnych. W dłuższej perspektywie dostępność kształcenia akademickiego radykalnie spadnie, a majątek uczelni będzie niewykorzystany. Już dzisiaj chętni muszą zadbać o to, aby zarządcą majątku była osoba, która później będzie skłonna sprzedać mienie właśnie im, a nie komuś innemu – ocenia Marek Kisilowski.

Trwają wybory rektorów na uczelniach (Fot. Shutterstock)

Ograniczenia wiekowe wpłyną na wybory?

Zgodnie z nowymi przepisami rektorem może być osoba, która w dniu rozpoczęcia kadencji nie będzie miała więcej niż 67 lat. Zdaniem Dominika Antonowicza limit wieku nie powinien nic zmienić, ponieważ przeciętnie rektorzy mają około 56 lat, gdy rozpoczynają swoją pierwszą kadencję.

- Ograniczy to do minimum albo zupełnie wykluczy sytuacje, w których rektorzy po dwóch kadencjach (8 latach u władzy) mają wymuszoną prawem kadencję przerwy i będą ponownie wracali na fotel rektorski. Wydaje mi się, że to korzystne rozwiązanie dla uczelni – komentuje Antonowicz.

Pozytywnie pomysł ocenia również Janusz Szczerba, który uważa, że średnia wieku wśród rektorów na polskich uczelniach jest wysoka.

- To efekt „betonowania" tych stanowisk i zamknięcia się uczelni na zmiany. Podczas wyborów nie liczą się tylko umiejętności i wiedza, ale przede wszystkim tytuł. Statystyki pokazują, że około połowy rektorów to profesorowie. Wprowadzenie limitu wiekowego może sprawić, że dojdzie do głosu grupa młodszych naukowców, którzy zostali inaczej wychowani i w odmienny sposób patrzą na świat. Mają też inną kulturę techniczną. Oczywiście profesorowie mają na koncie liczne zasługi i są liderami naukowymi, ale nie zawsze są liderami zarządzającymi. Rektor powinien być menedżerem, ponieważ uczelnia to przedsiębiorstwo, którym trzeba dobrze zarządzać. Szczególnie teraz, gdy dostał większą władzę i odpowiedzialność – komentuje Szczerba.

Władza w rękach rektora

Marek Kisilowski wskazuje również na inny problem - ogromną nierównowagę między władzą rektora a prawem pracowników do współdecydowania o swoim miejscu pracy. Ten aspekt jest jego zdaniem największym wyzwaniem.

- Obecny model jest skrajnie feudalny i opresyjny. Opiera się na dużych uprawnieniach rektora i braku jakiejkolwiek kontroli nad jego działaniami ze strony społeczności akademickiej. Rada uczelni nie jest elementem nadzoru środowiskowego. W systemie wprowadzonym przepisami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (PoSzWiN) ograniczone zostały także uprawnienia senatu. Nie ma też rad wydziałów mających uprawnienia organu, które dotychczas były podstawą partycypacji pracowniczej. Proszę zauważyć, że np. w szkole średniej organami kierującymi szkołą są dyrektor i rada pedagogiczna, w której zasiadają wszyscy nauczyciele. Na uczelniach, gdzie potrzeba indywidualności jest dużo większa, tego nie ma. Jest to sprzeczne z podstawowymi zasadami zarządzania kreatywnymi zespołami i z kulturą innowacyjności. Trudno, żeby ludzie byli twórczy, innowacyjni, jeśli są całkowicie zależni i podporządkowani – mówi ekspert Politechniki Warszawskiej.

Marek Kisilowski zaznacza, że rada wydziału nie była rozwiązaniem idealnym. W jej skład wchodzili zazwyczaj wszyscy doktorzy habilitowani i profesorowie. Proporcjonalnie do ich liczby, w radach zasiadali przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich, pracowników niebędących nauczycielami i studentów.

- Była to zatem reprezentacja „małej, zintegrowanej” społeczności, która miała uprawnienia i wpływ na funkcjonowanie tej społeczności. Rada wydziału stanowiła wsparcie bądź przeciwwagę, jeżeli to było konieczne, dla dziekana. Była zatem formą partycypacji i chroniła przed jednoosobowym zarządzaniem. Rola i uprawnienia dziekana również były zupełnie inne. Co istotne, dziekan był organem. Obecnie jedynym organem wykonawczym na uczelni jest rektor. Jeżeli uczelnia utrzymała tradycyjne nazewnictwo, to jest dziekan, ale jego rolę można przyrównać do rektorskiego „namiestnika” – zarządcy w jednostce – twierdzi Kisielewski.

Ekspert Politechniki Warszawskiej podkreśla, że ustawa PoSzWiN pozbawiła społeczność akademicką samostanowienia, gdyż jej autorzy uznali, że jest to rozwiązanie anachroniczne.

- Pamiętajmy, że współczesne zarządzanie publiczne – public governance – to koncepcja upodmiotowienia społeczności. Na polskich publicznych uczelniach mamy działania wsteczne do tych koncepcji zarządzania. Nawet w korporacjach obserwujemy większy udział współzarządzania niż we współczesnej polskiej publicznej szkole wyższej – dodaje.