Uczelnie stawiają na biznes. Współpraca opłaci się obu stronom

Coraz częściej kandydaci na studia oceniają swoje uczelnie pod względem przygotowania do rynku pracy i oczekiwań firm. Uczelnie, które dbają o swoją pozycję rynkową, są świadome, że funkcjonowanie w oderwaniu od biznesu czy przemysłu po prostu się nie opłaca. Przedsiębiorcy dzięki współpracy z uczelniami podnoszą kwalifikacje pracowników oraz budują korzystny wizerunek firmy. Uczelnie zyskują fundusze na badania, rozwijają przedsiębiorczość akademicką, ale przede wszystkim mogą dzięki takiej współpracy poradzić sobie z wpływem niżu demograficznego.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

- To kluczowe, o tym mówi biznes, ale taką świadomość mają też uczelnie wyższe. Współpracujemy w związku z tym z tymi przedstawicielami biznesu, którym też zależy na tym, aby kreować potencjał kompetencyjny swoich pracowników - mówi Ałła Witwicka-Dudek z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Głównym obszarem współpracy uczelni wyższych i sektora biznesowego jest nauka. Przedsiębiorstwa decydują się najczęściej na taką współpracę ze względów finansowych i strategicznych.

- Nasi badacze proponują badania, różnego rodzaju ekspertyzy, raporty biznesowe. Analizujemy też problemy, które przynosi biznes - dodaje Ałła Witwicka-Dudek.

Uczelniom często brakuje pieniędzy na to, by prowadzić podobne badania na własną rękę. Już w 2018 roku ponad 53 proc. nakładów wewnętrznych na sektor badań i rozwoju pochodziło z sektora prywatnego, zaś około 40 proc. z sektora publicznego. Współpraca uczelni wyższych z przedsiębiorstwami jest opłacalna dla obu stron. Korzyściami z wprowadzenia tzw. trzeciej misji uczelni (czyli kreowania wzajemnych relacji z otoczeniem) jest m.in. pobudzenie wzrostu gospodarczego kraju oraz rozwoju regionalnego, a także wzrost innowacji w gospodarce.

Coraz częściej uczelnie decydują się na współpracę nie tylko w zakresie badań, ale też przy tworzeniu programu studiów. Dzięki połączeniu świata nauki i biznesu studenci otrzymują dostęp do liderów międzynarodowych korporacji, którzy doskonale rozumieją rynek. Przedstawiciele firm, współprowadząc zajęcia, przyczyniają się do uatrakcyjnienia przekazywanych treści. Firmy w ramach pracy naukowej są w stanie zaprojektować procesy i rozwiązać problemy, z jakimi się mierzą.

- Zapraszamy przedstawicieli biznesu do nas na zajęcia nie tylko incydentalnie, ale do tworzenia wspólnie programów rozwoju kompetencji przyszłości (miękkich - red.), bo tych twardych kompetencji nauczą się w twardej biznesowej rzeczywistości, bezpośrednio w konkretnej firmie. Na poziomie akademickim mogą się za to uczyć świadomości, jak ten świat może wyglądać, sposobu kreowania tych umiejętności. I to robimy wspólnie z biznesem - podkreśla Ałła Witwicka-Dudek z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Dedykowane kierunki

Dedykowane kierunki studiów w Polsce to wciąż najczęściej studia podyplomowe. W tym roku rusza pierwszy w Polsce kierunek studiów licencjackich Global Business Services (3-letnie, stacjonarne), który powstał, żeby kształcić pracowników gotowych do podjęcia się pracy na różnych stanowiskach w międzynarodowym środowisku z wykorzystaniem nowoczesnej technologii informacyjno-komunikacyjnej. - Kierunki dedykowane to niewątpliwie rozwiązanie, które za kilka lat będzie standardem - mówi Ałła Witwicka-Dudek.

- Myślimy o tym również. Mamy w tej chwili na uczelni tak zwany kierunek zamawiany (inaczej sponsorowany - finansowany przez biznes.) Analityka Biznesowa, który cieszy się dużą popularnością zarówno ze strony kandydatów na studia, jak i pracodawców. Młodzież być może na początku swojej drogi zawodowej niedokładnie wie co, natomiast wie, w jakim kierunku. Staramy się wsłuchiwać w te opinie młodych ludzi, ale też badamy rynek. Jesteśmy uczelnią naukowo-badawczą, więc sięgamy po te wyniki badań, żeby patrzeć, jakie są trendy - dodaje.

Czytaj też: Jak nauka współpracuje z biznesem - pierwszy taki kierunek studiów w Polsce