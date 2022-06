Uczelnie, które nie otworzą się na współpracę z biznesem, przegrają

Studenci dużo bardziej doceniają uczelnie, które współpracują z biznesem. Nie mam co do tego wątpliwości – widzimy to na co dzień. Młodzi ludzie bardzo cenią praktyczne przygotowanie do zawodu. Myślę, że czasem nawet kładą na to zbyt duży nacisk. Studenci czasami oczekują, że na studiach zdobędą praktyczne umiejętności charakterystyczne dla szkół zawodowych. Nie zawsze są świadomi, że uczelnie nie uczą kwalifikacji zawodowych – mówi prof. Andrzej Kaleta, rektor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Czy uniwersytety przyszłości to te, które stawiają na współpracę z biznesem?

Prof. Andrzej Kaleta, rektor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu: - Nie mam wątpliwości, że współpraca uczelni akademickich czy wyższych szkół zawodowych z biznesem, a nawet szerzej – z otoczeniem społeczno-gospodarczym – to konieczność. Niestety pod tym względem polskie szkoły wyższe wypadają wyjątkowo słabo. To z kolei przekłada się na mizerną komercjalizację badań naukowych, a także – choć w mniejszym stopniu – na kształcenie nie zawsze najlepiej dostosowane do potrzeb gospodarki.

Jeśli chodzi o uczelnie ekonomiczne takie jak Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, to współpraca z biznesem jest jeszcze bardziej istotna. Co więcej, uważam, że bez niej takie uniwersytety nie są w stanie funkcjonować. Naukowcy powinni rozwijać wiedzę, badając rzeczywistość i konkretne tej wiedzy zastosowania. Muszą zdobywać ją poprzez praktykę i ekspertyzy. Z drugiej strony mamy kształcenie studentów. Aby wyposażyć ich w odpowiednie kompetencje i jak najlepiej przygotować do pracy, nie możemy nauczać w oderwaniu od otoczenia gospodarczego.

Nie od dziś wiadomo, że młodym zależy na jak najlepszym przygotowaniu do wejścia na rynek pracy. Czy współpraca z biznesem przyciąga studentów?

- Studenci dużo bardziej doceniają uczelnie, które współpracują z biznesem. Nie mam co do tego wątpliwości – widzimy to na co dzień. Młodzi ludzie bardzo cenią praktyczne przygotowanie do zawodu. Myślę, że czasem nawet kładą na to zbyt duży nacisk. Studenci czasami oczekują, że na studiach zdobędą praktyczne umiejętności, charakterystyczne dla szkół zawodowych. Nie zawsze są świadomi, że uczelnie nie uczą kwalifikacji zawodowych. My pomagamy w zdobyciu kompetencji, które z kolei umożliwią awans i pomogą w rozwoju kariery, a to nie zawsze oznacza zawodowe przygotowanie do wykonywania konkretnego zawodu.

Młodzi muszą być świadomi, że gdy opuszczą mury uczelni, co najmniej kilka razy zmienią pracę czy dział w firmie i tym samym będą musieli pozyskać nowe kwalifikacje. Wezmą udział w szkoleniach, by rozwinąć się w odpowiednich obszarach. My jako uczelnia musimy więc zapewnić im bazowe i uniwersalne kompetencje, takie jak umiejętność pozyskiwania wiedzy, umiejętność ciągłego uczenia się czy poszerzania horyzontów. Oczywiście można uczyć się ich w praktyczny sposób, a więc na konkretnych rozwiązaniach. To zapewne ułatwi studentom rozwój kariery w przyszłości. Staramy się znaleźć złoty środek między oczekiwanym pragmatyzmem a misją uczelni.

Kierunki dedykowane na uczelniach

Czy tworzenie kierunków dedykowanych pod jednego pracodawcę ma sens?

- Moim zdaniem ich sens jest trochę wątpliwy. Kiedyś prowadziliśmy tego typu projekty, ale już tego nie praktykujemy. Uważam, że kierunki dedykowane mają sens, jeśli współpracujemy z otwartym pracodawcą, który współtworzy program studiów i uczestniczy w jego realizacji. Studenci mogą wówczas uzyskać lepsze kwalifikacje. Ale z drugiej strony mamy oczekiwania pracodawców – chcą, by najlepsi absolwenci przyszli do nich pracować. Tego typu gwarancja i przywiązanie nie są dobre.

Myślę, że bardziej trafiona byłaby współpraca z grupą przedsiębiorców. Nasza uczelnia współpracuje na przykład z ABSL, które zrzesza pracodawców z sektora nowoczesnych usług biznesowych. Mamy więc wiele firm z różnych branż, które to firmy mają podobne oczekiwania wobec kształcenia. Z kolei absolwent może wybrać spółkę, w której chce się zatrudnić. W tym przypadku studia dualne sprawdzają się znakomicie. Taka kooperacja ma sens.

Czyli największą barierą są oczekiwania pracodawców, którzy chcą, aby absolwenci związali się na dłużej z ich firmą?

- Tak. Podczas tworzenia kierunku dedykowanego z jednym z przedsiębiorstw tak właśnie było. Założenie było takie, że przyjmą oni najlepszych studentów. Tymczasem rynek pracy bardzo się zmienił. Kiedyś gwarancja pracy była dla studentów bardzo ważna. Teraz jest inaczej – to nie jest już tak atrakcyjne dla młodych. Pracowników brakuje, a oferty pracy czekają na kandydatów. W związku z tym studenci nie chcą się już wiązać z jedną firmą, wręcz przeciwnie – chcą mieć wybór. Dlatego, tak jak wcześniej wspomniałem, dobrym rozwiązaniem jest współpraca nie z jednym, a z grupą pracodawców, którzy będą mogli pomóc młodym rozwijać kompetencje przyszłości. Wówczas absolwenci będą lepiej przygotowani do rozpoczęcia swoich karier. Młodym ludziom ta forma również odpowiada, bo mogą wybrać miejsce pracy, a jednocześnie zdobyć cenne doświadczenie i umiejętności.

Konieczna zmiana nastawienia

Jakie największe wyzwania stoją przed uczelniami w perspektywie współpracy z biznesem? Jakie kwestie powinny zostać uregulowane, zmienione, byśmy mogli mówić o współpracy realnej, a nie tylko stworzonej na papierze?

- Zmiany regulacji nie są konieczne. Niezbędna jest natomiast zmiana tradycji. Musimy odejść od stereotypów i przyzwyczajeń. Dotychczas współpraca polskich uczelni z biznesem kulała. Szkoły wyższe funkcjonowały we własnym świecie, a firmy niespecjalnie ufały uczelniom. By to zmienić, trzeba zbudować zaufanie do siebie nawzajem. To nie jest kwestia jednej zmiany, ale szeregu zmian i nowych doświadczeń. W tym celu powstają specjalne rady przedsiębiorców, z którymi uczelnie realizują projekty związane z kształceniem. Mogą one również brać udział w tworzeniu studiów podyplomowych.

Musimy jednak do tego dojrzeć i zrozumieć, że uczelnie bez współpracy z biznesem nie będą lepiej kształcić, a także nie będą miały tak dobrego materiału badawczego. Z kolei biznes musi pojąć, że nie będzie miał świetnych pracowników bez kooperacji – a jak wiemy, wymagania pracodawców wobec kandydatów są coraz wyższe.

Warto dodać, że to powoli się dzieje. Coraz częściej mam do czynienia z firmami, które deklarują, że przygotują pracowników pod względem zawodowym, ale ci przyszli pracownicy potrzebują też pomocy uczelni, by nauczyć się zarządzać swoją karierą i rozwojem – tutaj niezbędne jest szersze kształcenie. Jednocześnie obserwuję zainteresowanie ze strony uniwersytetów, które są w stanie odpowiedzieć na potrzeby pracodawców. By jednak zbudować solidne fundamenty i zaufać sobie całkowicie, potrzeba wielu lat. To nie stanie się jak za dotknięciem magicznej różdżki. Owszem, stawiamy kroki w tym kierunku, realizujemy wspólne projekty, ale przed nami jeszcze długa droga. Współpracę utrudniła też pandemia, ale liczę na to, że w październiku wszystko wróci do normy, a my zaczniemy czerpać korzyści chociażby z nowych możliwości komunikacyjnych.

Współpraca z biznesem w praktyce

Jak współpracujecie z biznesem? Jakie projekty realizujecie razem z firmami?

- Mamy bardzo dużo projektów. Jedną z inicjatyw jest Inkubator Przedsiębiorczości. To miejsce, w którym powstają start-upy. Nasi studenci, ale też osoby z innych uczelni, mogą w Inkubatorze zakładać firmy technologiczne. Myślę, że to świetne rozwiązanie, które wielu pomoże odnieść sukces.

W naszej uczelni od lat działa także Biznesowy Indywidualny Program Studiów. W projekcie uczestniczy wyselekcjonowana grupa kilkudziesięciu studentów. Każda osoba może zadecydować, jak będzie wyglądać jej plan kształcenia, ale robi to pod okiem mentorów – przedstawicieli biznesu. To elitarny program, który cieszy się dużym zainteresowaniem.

Mamy również Radę Przedsiębiorców. Jest to grupa przedsiębiorców współpracujących z uczelnią na wielu polach: przy tworzeniu programów studiów, także studiów EMBA (executive MBA - przyp. red.) czy tworzeniu listy tematów prac licencjackich, które powstawały z pomocą biznesu. Współpraca ta rozwijała się bardzo dobrze i intensywnie przed pandemią. Liczę na to, że do tego wrócimy i reaktywujemy projekt po wakacjach. Chcę, żeby to było prawdziwe forum dyskusyjne, a pomysły, które się już pojawiły, zostały zrealizowane. Przykładowo, chcieliśmy uruchomić centrum badawcze, które prowadziłoby badania konkretnych rozwiązań w określonych obszarach, np. długów. Biznes byłby źródłem pomysłów i wskazywałby problemy, którym warto się przyjrzeć, natomiast uczelnia zajęłaby się aspektem badawczym. Moglibyśmy więc prowadzić ciekawe badania, które jednocześnie przydadzą się biznesowi.

Mamy także program mentoringu. Jest to bardzo ciekawa inicjatywa, ponieważ przedsiębiorcy z własnej i nieprzymuszonej woli udzielają wsparcia studentom, nie otrzymując za to pieniędzy – to charytatywna działalność. Pod swoimi skrzydłami mają studenta lub grupę studentów, którym doradzają, w jaki sposób rozwijać karierę zawodową.

Czy uczelnie, które nie zmienią się i nie postawią na współpracę z biznesem, będą mniej atrakcyjne dla studentów?

- Jeżeli uczelnie nie otworzą się na współpracę z biznesem, to będą mniej atrakcyjne nie tylko dla studentów, ale także dla pracowników. By dobrze kształcić, trzeba śledzić trendy i dostosowywać się do nich, a jeszcze lepiej, jeśli szkoły wyższe będą trendy wyprzedzać. Reakcja jest niezbędna.

Pamiętajmy też, że uczelnie mają do spełnienia misję badawczą. Muszą badać rzeczywistość, a bez kontaktu z firmami i gospodarką to im się nie uda. Jestem przekonany, że uczelnie, które nie otworzą się na współpracę z biznesem, przegrają.