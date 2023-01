Tytuł magistra czy fach w ręku? 20 menedżerów o tym, czego potrzeba, by mieć dobrą pracę

- Gdy sam słyszę to pytanie od dzieci moich znajomych, odpowiadam, że najważniejsze, aby w ogóle podjąć i skończyć studia - choć to zaczyna być mniej oczywiste dla młodszego pokolenia. Natomiast trzeba przyjąć, że studia (poza wyjątkami typu prawo czy medycyna, niektóre kierunki techniczne) to nie jest szkoła zawodowa. Mają nas nauczyć szybkiego uczenia się, korzystania z informacji, wyciągania wniosków. Nie każde to robią dobrze, ale nie ma to nic wspólnego z ich kierunkiem, a raczej poziomem wykładowców i samych studentów - komentuje Paweł Gniazdowski.

Paweł Gniazdowski (Fot. mat. pras.)

Również Dagmara Sobolewska, dyrektor HR w Erbudzie, zachęca do uzyskania wyższego wykształcenia, chyba że ktoś ma predyspozycje i wrodzony talent, by rozwijać fach w ręku. Co istotne, warto zastanowić się nad wyborem kierunku.

- Będąc rybą, nie warto studiować chodzenia po drzewach tylko dlatego, że "gdzieś tam za miedzą niby dobrze za to płacą". Humanista na politechnice to zazwyczaj słaby pomysł, szczególnie jeśli takiej osobie brakuje samozaparcia. Są natomiast pewne większe fale, z którymi dobrze płynąć. Jest nimi z całą pewnością wszystko związane z nowymi technologiami, nowoczesną inżynierią, w tym odnawialnymi źródłami energii. Zawsze w cenie będą też wysokiej jakości umiejętności zarządcze, w tym zarządzania dużymi projektami. Najlepiej jeśli idą w parze ze znajomością języków obcych i naturalnymi ciągotkami do nowych technologii, bo digitalizacja wkrada się we wszystkie obszary naszego życia. Na budowę też - mówi Sobolewska.

Dagmara Sobolewska (Fot. mat. pras.)

Także Alex Shteingardt, dyrektor zarządzający Hays Poland, uważa, że im lepsze wykształcenie, tym większe szanse na sukces.

- Każdy powinien stawiać sobie możliwie najbardziej ambitne cele, przy czym nie musi to w każdym przypadku oznaczać podejmowania studiów wyższych. Przykładowo, fachowcy, tzw. eksperci grey collar, cieszą się ogromnym zainteresowaniem na rynku pracy, a ich wynagrodzenia niejednokrotnie osiągają lub przewyższają poziom płac pracowników umysłowych niższego szczebla - mówi Alex Shteingardt.

Jak dodaje, pozyskanie umiejętności szeroko poszukiwanych na rynku pracy i uznawanych za najbardziej przyszłościowe bardzo często wymaga kompleksowej edukacji. Mowa chociażby o kompetencjach związanych z technologią, automatyzacją, digital marketingiem, analizą danych. W trudniejszej sytuacji gospodarczej kluczowe staje się również silne przywództwo.

- Podejmując decyzję o studiach, należy jednak upewnić się, że wybór kierunku jest odpowiedni, czyli spójny z indywidualnymi zainteresowaniami i predyspozycjami. Młodzi nie powinni wybierać kierunku wpisującego się w trendy, jeśli nie mają poczucia, że będą mogli realizować się na tym polu. Nie każdy może odnieść sukces jako informatyk, a samorealizacja i satysfakcja z pracy jest niezwykle ważna w karierze zawodowej - podkreśla Alex Shteingardt.

Alex Shteingardt (Fot. mat. pras.)

Anna Karyś-Sosińska, dyrektor pionu zarządzania zasobami ludzkimi w Budimeksie, zaznacza, że aby być konkurencyjnym na rynku pracy, warto wybrać wyspecjalizowany kierunek, który nie jest zbyt popularny na rynku budowlanym.

- Niestety widzimy spadek zainteresowania młodzieży kierunkami inżynierskimi, takimi jak kolejnictwo, hydrotechnika ‎czy elektryka. Coraz bardziej potrzebny staje się fach i wiedza związana z odnawialnymi źródłami energii. Braki wykwalifikowanych osób w tym zakresie będą stanowiły duże wyzwanie dla ‎rozwoju polskiego know-how w branży budowlanej - komentuje Anna Karyś-Sosińska.

Anna Karyś-Sosińska (Fot. mat. pras.)

Także Inga Chodorowska-Korpak, dyrektor organizacji i zasobów ludzkich w Lafarge, uważa, że w cenie są specjalności niszowe. Jej zdaniem, aby polski przemysł był modernizowany, potrzebuje pracowników posiadających kompetencje przyszłości, takich którzy są nie tylko kreatywni, ale i odważni.

- Wyzwaniem jednak jest łączenie kompetencji inżynierskich z miękkimi z zakresu zarządzania zespołami, a także efektywnego zarządzania projektami. To wymagająca kombinacja. W obszarze technicznym jeszcze długo w cenie będzie zarządzanie procesami, digitalizacja produkcji, technologie - wyjaśnia Inga Chodorowska-Korpak.

- Zdecydowanie będą zyskiwały wszelkie kierunki zapewniające kompetencje z zakresu ochrony środowiska. Biorąc pod uwagę, że najprostsze, powtarzalne czynności są i będą automatyzowane, dalej będzie rosło zapotrzebowanie na inżynierów jakości, inżynierów produkcji czy ruchu. Z perspektywy pracodawcy – ważne, aby same procesy poznawać na poziomie nauki, a następnie wykształcenie przekładać na doświadczenie - dodaje.

Według Ingi Chodorowskiej-Korpak wykształcenie jest niezbędne, ponieważ później często nie ma czasu i przestrzeni na naukę od podstaw - w przypadku stanowisk specjalistycznych.

- Określony zasób wiedzy jest niezbędny. Oczywiście wymagany poziom wykształcenia jest różny. Jeśli myślimy o rynku przyszłości, to warto pamiętać, że zdobywanie nowych kompetencji będzie wpisane w rozwój. I praktycznie każdy z nas w perspektywie kolejnych 10 lat będzie musiał pozyskać wiedzę i doświadczenie w obszarach, które dziś często jeszcze nawet nie są zdefiniowane - ocenia Chodorowska-Korpak.

Inga Chodorowska-Korpak (Fot. mat. pras.)

Warto wykorzystać czas studiów

Daria Gostkowska, dyrektorka wykonawcza obszaru zarządzania zasobami ludzkimi w Banku BNP Paribas, podpowiada, że studia licencjackie i magisterskie to łącznie pięć lat. W tym czasie warto chłonąć jak najwięcej wiedzy z różnych obszarów.

- Wszystko po to, żeby widzieć zależności, ugruntować swoje zainteresowania, zbudować teoretyczną bazę, na której w przyszłości będziemy budować, a także nie zaniedbywać własnych pasji i poznawania nowych ludzi – często kontaktów na całe życie. Bardzo przydatne będzie odbycie w czasie studiów praktyk, które pozwolą poznać codzienność wybranego zawodu - mówi Daria Gostkowska.

- Jednocześnie należy mieć świadomość, że w dobie tak szybkich zmian technologicznych proces kształcenia niemal zawsze będzie w tyle za potrzebami biznesu. Dlatego wybór studiów, choć ważny, nie jest kluczowy. W wielu zawodach studia nawet nie są niezbędne - tłumaczy.

Najważniejszą umiejętnością współczesnych i przyszłych pracowników - według Darii Gostkowskiej - jest elastyczność i chęć ciągłego uczenia się. Jej zdaniem raz zdobyte kompetencje nie wystarczą na długoletnie utrzymywanie się na rynku pracy z sukcesami. Tylko otwartość na nowe możliwości, trendy czy narzędzia, a czasem nawet gotowość zmiany zawodu, pozwolą zachować konkurencyjność.

Daria Gostkowska (Fot. mat. pras.)

Konrad Policewicz, dyrektor departamentu relacji pracowniczych i kultury organizacji w mBanku, zauważa, że coraz częściej mówi się, że kierunki informatyczne, gdy student planuje w przyszłości pracować w roli administratora lub programisty, nie są konieczne. Jednak jego zdaniem studia dają podstawę do tego, żeby myśleć o informatyce szerzej i dają podstawy teoretyczne, gwarantujące lepsze zrozumienie tematu, szybszą naukę nowych rozwiązań w przyszłości.

- Warto zwracać uwagę na studia interdyscyplinarne, łączące w sobie wiedzę techniczną z różnych dziedzin lub wiedzę techniczną i psychologiczną. Takie, które rozwijają umiejętność pracy grupowej, komunikowania się oraz szerszego zrozumienia problemu, niż tylko z poziomu własnej dyscypliny - mówi Konrad Policewicz.

W wyborze studiów warto brać pod uwagę to, co nas interesuje, ale też odwoływać się do talentów i mocnych stron.

- Należy też pamiętać, że wiedza bardzo szybko się starzeje, więc trzeba ją uzupełniać, a wielu rzeczy studenci w przyszłości będą musieli się wręcz oduczyć. Poza tym dziś kierunek, który studiowaliśmy, nie określa nas na całe życie. We współczesnym świecie statystycznie zmieniamy zawód 2-3 razy w życiu - tłumaczy Konrad Policewicz.

- Na koniec nie należy zapominać o kompetencjach przyszłości - warto regularnie sprawdzać, które należą do tej grupy - dodaje.

Konrad Policewicz (Fot. mat. pras.)

Piotr Uhlik, partner w HRK, podpowiada, że najbardziej chłonną branżą jest IT – i to się nie zmieni. Na polskim rynku brakuje również osób z wykształceniem medycznym, więc studenci kierunków takich, jak medycyna, weterynaria, farmacja czy pielęgniarstwo nie będą mieli problemu ze znalezieniem pracy.

- Oprócz publicznej i prywatnej służby zdrowia czekają na nich firmy farmaceutyczne oraz koncerny spożywcze, które chętnie zatrudniają absolwentów np. farmacji. Mają oni do wyboru stanowiska zarówno w zespołach badawczych, jak i związane ze sprzedażą - dodaje Uhlik.

Rynek czeka także na inżynierów, zarówno produkcyjnych, jak i związanych z branżą budowlaną.

- Dobrym wyborem są także kierunki związane ze statystyką i big & smart data. Zapotrzebowanie na analityków rośnie praktycznie w każdej branży, a decydenci biznesowi coraz chętniej sięgają po tego typu kandydatów. Osobom o humanistycznych zainteresowaniach doradziłbym studia językowe. Znajomość języków obcych otwiera możliwość pracy poza Polską (również zdalnie), a także zapewnia godziwe wynagrodzenie i możliwość elastycznego kształtowania ścieżki zawodowej - wskazuje Piotr Uhlik.

Piotr Uhlik (Fot. mat. pras.)

Studia nie są niezbędne, by znaleźć dobrą pracę

Radosław Szafrański, dyrektor zarządzający PageGroup Polska, tłumaczy, że duża część polskich pracodawców wciąż wymaga ukończenia studiów, nawet od kandydatów na stanowiska, gdzie tytuł magistra nie jest konieczny. Powoli jednak obserwujemy odejście od tego trendu i przeniesienie wagi na doświadczenie, otwartość umysłu i elastyczność pracownika.

- Ktoś, kto w 2023 roku dopiero wchodzi na rynek pracy, musi liczyć się z tym, że z dużym prawdopodobieństwem w przyszłości czeka go zmiana branży. Przykładowo, w PageGroup dziś rekrutujemy na stanowiska, które kilka lat temu jeszcze nie istniały. Wciąż powstają nowe role, a system edukacji często nie nadąża za zmianami na rynku pracy. Oczywiście, istnieją funkcje, które wymagają ukończenia studiów lub posiadania certyfikatów. Ale czy skuteczny menadżer sprzedaży, który z łatwością nawiązuje relacje z klientem, musi mieć tytuł magistra? Według mnie nie - komentuje Radosław Szafrański.

- Na pewno warto się kształcić na kierunkach informatycznych, ponieważ w branży IT brakuje i będzie brakowało znaczącej liczby wykwalifikowanych pracowników. Dodatkowo bardzo dobra znajomość języka angielskiego jest koniecznością, aby pracownik był konkurencyjny na obecnym i przyszłym rynku pracy - dodaje.

Radosław Szafrański (Fot. mat. pras.)

W podobnym tonie wypowiada się Jolanta Musielak, członek zarządu ds. personalnych i organizacji w Volkswagen Poznań, która potwierdza, że wykształcenie wyższe nadal jest bardzo pożądane przez pracodawców, jednak coraz więcej z nich idzie w kierunku kształcenia zawodowego - współpracy ze szkołami zawodowymi czy technikami, dzięki czemu samodzielnie kształcą przyszłych pracowników. Widoczna jest w tej kwestii coraz większa dywersyfikacja i otwartość.

- Na pewno nadal pożądane na rynku pracy w branży automotive są kierunki techniczne, inżynieryjne (jak, np. elektrotechnika, elektronika, automatyka, mechatronika, budowa maszyn itd.), ale także szeroko pojęte IT. Dziś ważne jest łączenie, spajanie, „crossowanie” kompetencji z różnych dziedzin. Ze względu na rozwój technologii i nowych branż jedna wąska specjalizacja już nie wystarcza. Ważna jest również przy tym znajomość języków obcych (ze względu na szerokie możliwość pracy w międzynarodowych firmach) - sądzi Jolanta Musielak.

Jolanta Musielak (Fot. mat. pras.)

Na kwestię wykształcenia zwraca uwagę również Anna Wicha, prezes Polskiego Forum HR, która zaznacza, że trafne zdefiniowanie oczekiwań obu stron, pracodawców i kandydatów, jest pierwszym krokiem w tworzeniu efektywnego rynku pracy. Jednak pracodawcom nadal trudno wyzbyć się nawyku umieszczenia w ogłoszeniu o pracę kryterium posiadania wykształcenia wyższego, nawet kiedy nie jest to uzasadnione profilem stanowiska.

- To musi ulec zmianie i rynek powoli to weryfikuje. Nie oznacza to jednak, że studia wyższe są passe. Mało mamy jednak kierunków, które przygotowują do obecnego rynku pracy. Wiemy, że duża część obecnych nastolatków będzie pracowała w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Zatem podstawową funkcją szkolnictwa nie jest już tylko wyuczenie zawodu, ale przede wszystkim uposażenie studentów czy uczniów w kompetencje transformatywne, które pozwolą im odnaleźć się na rynku pracy. Coś takiego, jak fach w ręku dotyczyć będzie coraz mniejszej liczby zawodów. Podejmując decyzję o studiach wyższych, należy zatem patrzeć nie tylko na to, jakie umiejętności twarde nabędę, ale też czy rozwiną one moje umiejętności komunikacyjne, pracy w zespole, kreatywność, nieszablonowe podejście do problemu - ocenia Anna Wicha.

Anna Wicha (Fot. mat. pras.)

Również Tomasz Bujok, CEO w No Fluff Jobs, twierdzi, że studia kierunkowe wcale nie są potrzebne, by z sukcesem wejść do branży IT, ale ta droga wymaga dyscypliny, samozaparcia i wielu godzin spędzonych na nauce.

- Do IT prowadzi wiele dróg, o czym przekonaliśmy się np. przy produkcji naszej serii wywiadów z osobami po przebranżowieniu – Go4IT. Przedstawiamy w niej m.in. historię byłego perkusisty u Agnieszki Chylińskiej (obecnie: frontend developer) czy pilota, którego pandemia zmusiła do zmiany kariery i zostania programistą. Dodatkowo już od trzech lat wydajemy raport o kobietach w IT, z którego co roku wynika, że ponad połowa respondentek badania podjęła pracę w IT bez ukończenia studiów technicznych - tłumaczy Tomasz Bujok.

- Warto również zaaplikować na jeden z wielu dostępnych programów mentoringowych i znaleźć osobę, która zostanie naszym przewodnikiem i pomoże wejść do branży. O konkurencyjności kandydatów nie świadczy wcale przysłowiowy papier w ręku, ale także postawa i odpowiednie przygotowanie do procesu rekrutacji. Na rynku pracy, oprócz kompetencji technicznych, równie ważne są zdolności miękkie, czyli m.in. praca w grupie, komunikatywność czy inteligencja emocjonalna. Często to właśnie one zaważają na decyzji o zatrudnieniu. Natomiast jeśli ktoś marzy o przyszłościowym zawodzie w IT, to poleciłbym takie specjalizacje, jak data scientist, big sata, security, AI, machine learning. Należy jednak pamiętać, że tutaj próg wejścia jest bardzo wysoki - dodaje.

Tomasz Bujok (Fot. mat. pras.)

Ekspert przypomina też, że branża IT to taki szeroki parasol, pod którym mogą schować się osoby z różnym doświadczeniem i umiejętnościami – nie tylko technicznymi. Łatwo zapomnieć, że IT to nie tylko programowanie, ale również szereg specjalizacji, które wymagają zupełnie innego zestawu kompetencji: design, UX/UI, technical writing, product/project management (w przypadku tych dwóch kategorii zarobki na B2B sięgają już powyżej 20 tys. zł netto + VAT).

Coraz częściej liczy się fach w ręku

Agata Hagno, właścicielka firmy DPM, zauważa, że rynek pracy ma nadal duże potrzeby w zatrudnianiu osób z wykształceniem technicznym.

- Mamy duże braki w zatrudnieniu osób np. na stanowiska mechanik samochodowy, murarz, ślusarz, elektryk. Z powodu zamykania szkół średnich o takim profilu, już widzimy duże braki na tym polu. Dzisiaj organizacje zaczynają tworzyć porozumienia ze szkołami średnimi, a miasto Katowice ma ogłoszony duży projekt Katowice Miastem Fachowców - mówi Agata Hagno.

Ponadto z powodu faktu problemów ze zdrowiem polski rynek potrzebuje większej liczy fizjoterapeutów, lekarzy i osób w branży medycznej, w tym pielęgniarek. To w tych zawodach, zdaniem Agaty Hagno, można będzie znaleźć pracę.

- Czy studia są nam potrzebne, aby osiągnąć sukces? Moim zdaniem nie jest to konieczne. Aby osiągnąć sukces przede wszystkim należy być dobrym fachowcem w tym, co się robi i to może być podstawą sukcesu zawodowego. Nasze kompetencje i zaangażowanie mogą być tym zawodowym sukcesem. Co do kwestii wynagrodzenia, to im będziesz lepszy w tym, co robisz, to będziesz miał większą możliwość wyższych wynagrodzeń - komentuje Agata Hagno.

Agata Hagno (Fot. mat. pras.)

Joanna Cesarz, dyrektor HR w firmie Wielton, wskazuje, że trendy ostatnich lat pokazują, iż coraz bardziej doceniany jest fach w ręku. Szkoły branżowe cieszą się coraz większym zainteresowaniem, a rynek pracy potrzebuje fachowców chętnych do pracy.

- Jesteśmy przekonani, że ten trend będzie się rozwijał w najbliższej przyszłości.

Studia są ważne, ale nie zawsze są niezbędne. Istotna jest świadomość, w jakim kierunku pracownik chce się rozwijać, jego otwartość na nowe doświadczenia, chęć stałego rozwijania się. Często zdarza się również, że dopiero przebranżowienie pozwala odnaleźć prawdziwą pasję i satysfakcję - twierdzi Joanna Cesarz.

- W długoterminowej perspektywie czekają nas z pewnością kolejne przemiany na rynku pracy. Według szacunków ekspertów, większość współczesnych dzieci będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją, a znaczny odsetek współczesnych zawodów może całkowicie zniknąć z rynku pracy. Dlatego istotne może być rozwijanie wspomnianych wcześniej kompetencji miękkich, bo ich wartość w dobie dynamicznych zmian może się utrzymać - dodaje.

Joanna Cesarz (Fot. mat. pras.)

Młodzi tracą wiarę w studia

Jak zauważa Artur Skiba, prezes agencji Antal, w zeszłym roku polskie uczelnie wypuściły 293 tys. absolwentów, aż o 20 tys. mniej niż w poprzednim roku akademickim. Dekadę temu absolwentów mieliśmy niemal pół miliona. Wiąże się to oczywiście z niżem demograficznym, spadkiem bezrobocia, ale także pokazuje to, że młodzi Polacy tracą wiarę w sens studiowania.

- To trochę efekt boomu uczelnianego sprzed 2-3 dekad. Wtedy wmawiano młodym ludziom, że dyplom to przepustka do kariery. Wiarę w sens studiowania można by przywrócić, jednakże należałoby zacząć od unowocześnienia programów nauczania oraz dodania do nich więcej wiedzy praktycznej niż teoretycznej - ocenia Artur Skiba.

Artur Skiba (Fot. mat. pras.)

Zdobycie i utrzymanie pracowników o odpowiednim zestawie wiedzy i umiejętności to prawdopodobnie największe z dzisiejszych wyzwań pracodawców.

- Trendy na rynku pracy wyraźnie wskazują, jakie dziedziny umiejętności będą się też liczyć w najbliższej przyszłości i gdzie warto studiować – to m.in. informatyka, matematyka i ekonomia, ale także bankowość czy marketing i sprzedaż internetowa. Nie można także zapominać o językach obcych. Warto pomyśleć o filologii. Rynek pracy odczuwa deficyt osób z ich znajomością na poziomie minimum B2 lub C1. Najczęściej pożądanym językiem niezmiennie jest angielski, a w dalszej kolejności są to: niemiecki, francuski, holenderski, włoski, hiszpański. Na znaczeniu zyskują też języki skandynawskie, a z powodu sytuacji migracyjnej także ukraiński - wymienia Skiba.

Kierunek kształcenia nie ma znaczenia? Ważny jest nieustanny rozwój

Yuliia Pysmenna, COO w szkole językowej Tutlo, zauważa, że w wyniku większej kooperacji nauki z biznesem otwiera się coraz więcej kierunków inżynierskich, licencjackich czy podyplomowych poświęconych określonym obszarom, np. zarządzanie cyberbezpieczeństwem. Warto im się przyglądać. Jednak, zdaniem ekspertki, wiedza z poszczególnych obszarów potrzebnych do wykonywania zawodów przyszłości, będzie się tak szybko dezaktualizować, że nie ma większego znaczenia, jaki kierunek wybierzemy.

- W trakcie naszego życia będziemy musieli parokrotnie zmieniać ścieżkę zawodową. Dlatego też ważniejsze są fundamenty, które zbudujemy w trakcie edukacji. Informacje z raportów na temat kompetencji przyszłości możemy podzielić na trzy obszary - kreatywne myślenie, krytyczne myślenie, umiejętność pracy w zespole (umiejętności miękkie). Już teraz studia nie są niezbędne, aby pracować w większości zawodów i być ekspertem - oczywiście poza tymi, w których jest to konieczne, np. lekarze. W przyszłości będzie podobnie - wskazuje Yuliia Pysmenna.

Z perspektywy HR-owca dużo ważniejsze niż wykształcenie są motywacja do pracy i rozwoju.

- Jeżeli mamy te dwie wartości, to resztę da się wypracować. Przykładowo, jeżeli miałabym dwóch kandydatów: 24 latka, który od 5 lat jest na rynku pracy i imał się różnych prac oraz człowieka zaraz po studiach, który nigdzie nie pracował, to wybiorę tego pierwszego, ponieważ mam podstawę, by sądzić, że jest pracowity i ambitny - mówi Yuliia Pysmenna.

- Obecnie z każdym rokiem coraz bardziej popularnym modelem w Polsce stają się studia dualne, tj. połączenie nauki i pracy, i wierzę, że jest to najlepszy model dla młodych ludzi, chcących być konkurencyjnymi na rynku pracy - dodaje.

Yuliia Pysmenna (Fot. mat. pras.)

O rozwoju mówi także Tomasz Walenczak, dyrektor generalny ManpowerGroup w Polsce. Jego zdaniem przy wyborze drogi edukacyjnej warto przede wszystkim dobrze zdiagnozować samego siebie - tak, aby wybór był maksymalnie dopasowany do naszych zdolności.

- Do tego celu można użyć prostszych lub bardziej zaawansowanych narzędzi dostępnych na rynku. Dobrym pomysłem jest też spotkanie ze specjalistą, na przykład z doradcą kariery - mówi Tomasz Walenczak.

Niezależnie od wybranej ścieżki edukacyjnej, warto inwestować w siebie, ponieważ sytuacja na rynku jest bardzo dynamiczna.

- Mamy relatywnie niewiele zawodów, które są stałe, na przykład prawnik czy lekarz, ale nawet one muszą się rozwijać. Rynek pracy zmienia się tak dynamicznie, że ścieżka kariery, którą obecnie przyjmiemy, będzie wymagała doinwestowania w niedługim czasie i pozyskania nowych umiejętności. Warto patrzeć w przyszłość ze świadomością zmiany zawodu lub pracy, którą wykonujemy - komentuje Walenczak.

- Myśląc o osobie, która chce wejść na rynek pracy, a jest jeszcze na etapie wyboru uczelni i nie ma bardzo dominujących talentów, które jednoznacznie wskazują, że może być lekarzem czy prawnikiem, gdzie sytuacja jest dosyć stabilna, to wówczas warto postawić na edukację opartą na pewnej elastyczności i gotowości do zmian. To w przyszłości będzie niezbędne. Za formalną edukacją powinien iść rozwój kompetencji miękkich, które pozwolą łatwiej adaptować się do zmian i niwelować luki, które mamy w umiejętnościach - dodaje.

Tomasz Walenczak (Fot. mat. pras.)

Liliana Swoboda, założycielka i właścicielka agencji Lepsza Praca, podkreśla z kolei, że nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie co jest lepsze, fach czy wykształcenie. Pewne jest jedno: dobry specjalista w swoim fachu – czy to rzemieślnik, czy menedżer – zawsze znajdzie pracę.

- Bez wątpienia w czasach, w których włączyło się opcję „przetrwaj”, mniej inwestuje się w kapitał ludzki i tendencja skłania się bardziej ku zwolnieniom niż przyjęciom. Natomiast świat nie znosi próżni i są również firmy, które w tym czasie mają natłok pracy. Tylko one wolą zapłacić więcej i zatrudnić pracownika z doświadczeniem, aniżeli absolwenta, którego trzeba przyuczyć, a który specjalistą w swoim fachu będzie za min. 3 lata. Dlatego tak istotne, oprócz posiadania wykształcenia, są umiejętności osobowościowe kandydata związane z elastycznością, adaptacją do nowych warunków, pracą zespołową czy odpornością na stres - mówi Liliana Swoboda.

Liliana Swoboda (Fot. mat. pras.)

Bartłomiej Szmajdziński, dyrektor HR w grupie Orbis, zwraca uwagę na inną rzecz - niezwykle trudno przewidzieć przyszłość, ponieważ publikowane dziś raporty i badania pokazują, że w ciągu kolejnych 10 lat ponad 25 proc. ludzi będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją.

- Są na pewno takie obszary, w których popyt będzie się stale utrzymywał - zawsze będziemy jeść lub chorować. Ale też widoczny trend przenoszenia produkcji do Europy będzie miał znaczny wpływ na wzrost zapotrzebowania np. na inżynierów produkcji czy logistyków - wskazuje.

Wraz z rozwijającą się digitalizacją niektóre zawody mogą jednak zanikać albo powoli się przekształcać.

- Istotne jest, aby edukacja odbywała się z udziałem praktyków. Zbudowane doświadczenie i zdobyta wiedza zdecydowanie więcej wniosą oraz pomogą w życiu zawodowym, niż dyplom przypadkowo wybranej uczelni i kierunku. Aby utrzymać się na rynku pracy, ważne są rozwój, edukacja, inwestowanie w siebie i nabywanie nowych kompetencji. Dyplomowi dla samego dyplomu zdecydowanie mówię nie, ale jeśli studiujemy dla wiedzy i naprawdę chcemy poświęcić się danej dziedzinie, to zupełnie co innego - podsumowuje Bartłomiej Szmajdziński.

Bartłomiej Szmajdziński (Fot. mat. pras.)

Potrzeba zmian systemowych

Czy warto studiować? Małgorzata Bieniaszewska, właścicielka MB Pneumatyka, wskazuje, że to pytanie to odwieczny prześladowca młodych ludzi, którzy będąc jeszcze w wieku szkolnym, próbują ułożyć sobie przyszłe życie zawodowe, nie mając jeszcze większego pojęcia o potrzebach rynku. Co gorsza, nie mają oni często sprecyzowanych celów zawodowych.

- Nastolatkowie próbują zdefiniować swoje życie na podstawie zasłyszanych opinii, porad znajomych, liczby większościowej kolegów, którzy wybierają dane kierunki studiów, zawodów, miast, w których warto studiować. Naszą rolą jest pomóc młodym ludziom przejść tę drogę świadomie i odpowiednio się do niej przygotować - mówi Małgorzata Bieniaszewska.

Jak można pomóc młodym? Według Małgorzaty Bieniaszewskiej poprzez wprowadzenie rozwiązań systemowych.

- To nic innego, jak doradztwo zawodowe prowadzone nie przez nauczycieli, ale przedsiębiorców czy pracowników aktywnych zawodowo, którzy na bieżąco mają styczność z pracą. Niestety, nauczyciele, którzy podejmują się doradztwa zawodowego, wciąż nie są w stanie nadążyć za światem BANI (skrót od brittle, anxious, nonlinear, incomprehensive, czyli kruchy, niespokojny, nielinearny, niezrozumiały - przyp. red.) i jego diametralnie zmieniającymi się trendami, przez co nie są w stanie odpowiedzieć na kluczowe pytania podopiecznych.

Innym elementem jest zapraszanie młodych adeptów do prężnie działających firm, aby przedstawić im zakresy obowiązków na danych stanowiskach i wskazać przedmioty, które mogą być praktycznie przydatne w tej organizacji. Dziś wiele zawodów ma nazwy, które w żaden sposób nie definiują zakresu obowiązków. Trudno więc młodym zrozumieć, z czym będą się mierzyć w życiu zawodowym. Warto ich uświadomić - ocenia Bieniaszewska.

Małgorzata Bieniaszewska (Fot. mat. pras.)

Według ekspertki warto również rozważyć uczenie się przedsiębiorczości już od szkoły podstawowej, aby praca nie kojarzyła się tylko z etatem, ale też z wyzwaniem, przed którym mogą stanąć samodzielnie w roli przedsiębiorcy.

A gdzie warto studiować? - Nie ma to znaczenia, o ile założymy, że student chce zdobyć wiedzę, jest nastawiony na własny rozwój i wie, do czego dąży w przyszłości. Myślę, że istotniejsze niż sam wybór, jest skupienie się na wcześniejszych działaniach, które do tego wyboru prowadzą - mówi Małgorzata Bieniaszewska.

