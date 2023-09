Tylko co 10. student znajdzie miejsce w akademiku, a ceny wynajmu mieszkań poszybowały

- Deficyt mieszkaniowy dotyka także studentów i na pewno są oni w o wiele trudniejszej sytuacji niż ich koledzy, którzy studiowali na polskich uczelniach kilka lat wcześniej. Mieszkanie na rynku indywidualnym znaleźć jest o wiele trudniej, a średnie czynsze rosną – komentuje Karolina Furmańska, ekspert ds. sektora Living w Cushman & Wakefield.

Akademiki nie zaspokajają popytu. Jedynie 9 proc. studentów znajdzie tam zakwaterowanie

Według danych Cushman & Wakefield uczelniane akademiki oferowały w minionym roku akademickim zaledwie nieco ponad 115 tys. łóżek. Z kolei na rynku prywatnych akademików do dyspozycji studentów jest trochę ponad 11,5 tys. miejsc, a kolejne 6 tys. znajduje się w przygotowaniu.

- Jedynie 9 proc. studentów znajdzie zakwaterowanie w akademikach należących do uczelni. Dodatkowo tylko nieliczne tego typu obiekty były na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat kompleksowo remontowane i modernizowane. Dlatego też większość studentów – i trudno im się dziwić – szuka lepszych warunków mieszkaniowych niż te oferowane w publicznych domach studenckich. Prywatne, nowoczesne obiekty, pomimo podwojenia oferty w ciągu ostatnich 10 lat, pokrywają z kolei obecnie zapotrzebowanie zaledwie 1 proc. osób studiujących w Polsce – wylicza Karolina Furmańska.

W Warszawie, trzeciej największej europejskiej metropolii pod względem populacji studentów, prywatne akademiki oferują aktualnie nieco ponad tysiąc miejsc. W minionym roku studiowało tu 230 tys. osób, zatem w stosunku do zapotrzebowania jest to nawet mniej niż 1 proc. Nie dziwi więc, że trudno w nich o miejsce.

W Krakowie sytuacja przedstawia się trochę lepiej. W państwowych akademikach studenci znajdą ponad 17 tys. miejsc, w prywatnych kolejne 3 tys. Następne projekty PBSA (Purpose-Built Student Accommodation, czyli miejsca specjalnie zaprojektowane i zbudowane z myślą o potrzebach studentów) są już w przygotowaniu. Przekłada się to na możliwość zakwaterowania 15 proc. studiujących w tym mieście.

Podobnie jest też we Wrocławiu i Trójmieście. W stolicy Dolnego Śląska, gdzie studiowało 107 tys. osób, uczelniane i prywatne akademiki są w stanie zapewnić łącznie ponad 9 tys. łóżek. Łączna baza Gdańska, Sopotu i Gdyni, które wybrało ponad 80 tys. studentów, to jedynie 8 tys. łóżek.

Z pomocą przyjdą mieszkania na wynajem? "Średnie kwoty najmu wzrosły o ok. 35 proc."

Zbyt mała liczba miejsc na uczelnianych i w prywatnych akademikach (a także warunki, które należy spełnić, by móc mieszkać w uczelnianym akademiku) naturalnie kierują uwagę studentów w stronę najmu mieszkań i pokoi. Zgodnie z danymi Otodom szczyt sezonu przypadał dotychczas na końcówkę lata i miesiące bezpośrednio poprzedzające rozpoczęcie roku akademickiego. W ostatnich latach widać jednak coraz wcześniejszy wzrost zainteresowania.

- Ostatnie lata na rynku najmu studenckiego, czy najmu w ogóle, to czas dużych zawirowań. Przed dwoma laty pandemia zwiększyła podaż mieszkań zwalnianych przez osoby, które na okres zdalnej nauki wróciły do domów rodzinnych. Ubiegły rok to z kolei naznaczony wojną w Ukrainie i napływem uchodźców deficyt mieszkań na wynajem i skokowy wzrost cen. Nie dziwi, że ci, którzy chcą znaleźć mieszkanie odpowiadające ich preferencjom – szczególnie finansowym – zaczynają poszukiwania dużo wcześniej – tłumaczy Ewa Tęczak, ekspertka rynku mieszkaniowego serwisu Otodom.

Na większą aktywność poszukujących mieszkań na wynajem eksperci Otodom zwracali uwagę już w czerwcu tego roku. W porównaniu do czerwca, w lipcu liczba wyszukiwań w kategorii mieszkań na wynajem wzrosła w serwisie o 18 proc. I choć z danych Otodom Analytics wynika, że już jakiś czas temu liczba ofert wróciła do poziomu sprzed wybuchu wojny, to jednak ceny nie spadły.

- Pamiętać trzeba, że studenci to niejedyna grupa aktywna na rynku najmu. W ciągu ostatnich dwóch lat średnie kwoty najmu wzrosły o ok. 35 proc. Duży w tym udział miał wzrost kosztów eksploatacyjnych. Pośrednio na najemców przerzucano też koszty związane ze wzrostem stóp procentowych – w końcu niemała część wynajmowanych lokali to te, których zakup inwestorzy indywidualni wspierali kredytem. Teraz, kiedy ceny się ustabilizowały, a dostępna oferta jest dużo szersza, część najemców rozpoczęła poszukiwania mieszkań, które mogą zapewnić korzystniejsze warunki lub po prostu próbuje dostosować koszt najmu do kurczącego się budżetu domowego – wyjaśnia Ewa Tęczak.

Wynajem mieszkania vs pokój w akademiku. Jak duże są różnice w cenach?

Najdrożej jest wciąż w Warszawie, gdzie średni ofertowy czynsz najmu wynosi ponad 5000 zł. Powyżej 3000 zł miesięcznie utrzymują się średnie stawki najmu w Trójmieście, Krakowie i Wrocławiu. W Katowicach, Lublinie, Rzeszowie i Poznaniu – a więc ośrodkach, gdzie odsetek studiujących w całej populacji mieszkańców jest największy – wynajęcie mieszkania to wydatek rzędu 2400 zł miesięcznie.

Średnie ceny najmu mieszkań, źródło: Otodom Analytics

Dla porównania, jak pokazują dane Cushman & Wakefield, średni czynsz w publicznym akademiku za „łóżko” to około 700 zł za miesiąc, a w prywatnym – około 2 tys. zł miesięcznie.

Najtaniej można znaleźć zakwaterowanie w Łodzi w akademiku Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej – w pokoju 3-osobowym już za 280 zł/miesiąc, w pokoju 2-osobowym za 320 zł/miesiąc. Na drugim miejscu jest akademik Politechniki Warszawskiej Bratniak – 320 zł/miesiąc w pokoju 5-osobowym. Najwyższe opłaty są oczywiście za „jedynki” i wynoszą od 440 zł/miesiąc za pokój w akademiku Politechniki Gdańskiej (bez łazienki) do nawet 1600 zł/miesiąc za pokój jednoosobowy w akademiku Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

W Warszawie średni koszt mieszkania w akademiku uczelnianym wynosi ok. 600 zł/miesiąc, najdrożej jest w „jedynce” akademika SGH – 1100 zł/miesiąc. Dla porównania na rynku najmu najtańsze kawalerki w tej lokalizacji zaczynają się od 2000 zł/miesiąc plus opłaty eksploatacyjne i media.

