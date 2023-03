Trzeba zrobić tylko jedną rzecz, a pracowników w atomie nam nie zabraknie

Kiedy rząd ogłaszał plan budowy elektrowni atomowych w Polsce, pytanie o kadry było jednym tym, które padało najczęściej. Proces ich organizowania ruszył z kopyta. Kolejna uczelnia podpisała umowę z Polską Elektrownią Jądrową na temat kształcenia ludzi do pracy w elektrowniach.

Jednak po ogłoszeniu przez rząd swoich planów pytania o koszty czy bezpieczeństwo padały równie często jak te o to, skąd wziąć ludzi do pracy w elektrowniach jądrowych? Czy starczy czasu, aby ich odpowiednio wyszkolić? Pytanie tym bardziej zasadne, że specjaliści z zakresu energetyki atomowej będą potrzebni nie za dziesięć lat, a dużo wcześniej, już przy planowaniu i budowie nowej inwestycji.

Wyścig o uzupełnienie kadr potrzebnych dla rozwoju atomu wystartował już jakiś czas temu i cały czas trwa. Spółka Polskie Elektrownie Jądrowe od kilku miesięcy podpisuje umowy o współpracy z kolejnymi uczelniami w Polsce, m.in. z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie, Gdańskim Uniwersytetem Medycznym, Politechniką Gdańską, Uniwersytetem Gdańskim czy Politechniką Łódzką.

- W najbliższych latach przemysł jądrowy będzie jednym z najszybciej rozwijających się sektorów polskiej gospodarki. Jest to niepowtarzalna szansa dla naszej spółki, jak i polskich uczelni, aby wspólnie budować nowe pokolenie profesjonalistów w tej dziedzinie - podkreślił podczas spotkania na Uniwersytecie Warszawskim Tomasz Stępień, prezes Polskich Elektrowni Jądrowych.

To właśnie z tą uczelnią w czwartek 2 marca spółka podpisała kolejną umowę o współpracy.

Podpisanie umowy o współpracy między spółką Polskie Elektrownie Atomowe a Uniwersytetem Warszawskim (fot. UW)

- Współpraca nawiązana między Uniwersytetem Warszawskim a spółką Polskie Elektrownie Jądrowe niezwykle mnie cieszy. Jest ona ważna z wielu powodów. Po pierwsze bezpieczna dla środowiska energia to albo energia ze źródeł odnawialnych albo energia jądrowa. Aby budować w Polsce sektor energetyki jądrowej, potrzebni są ludzie o solidnym wykształceniu – powiedział z kolei prof. dr. hab. Alojzy Nowak, rektor Uniwersytetu Warszawskiego.

Elektrownia atomowa potrzebuje nie tylko fizyków jądrowych

Dr Paweł Gajda z Wydziału Energetyki i Paliw AGH w Krakowie zaznacza, że dyskusję o kadrach dla atomu musimy podzielić na dwa etapy. Pierwszy to sama budowa elektrowni i przygotowania do niej. Drugi to jej eksploatacja.

Jak wylicza w rozmowie z PulsHR.pl, do funkcjonowania trzyblokowej elektrowni jądrowej potrzeba około 2 tys. osób. Z czego inżynierów jądrowych, specjalistów stricte od energetyki jądrowej potrzeba nieco ponad setkę, może nieco więcej. Sami operatorzy to poniżej 10 proc. całej kadry. Ich szkolenie można porównać do zdobycia uprawnień przez pilotów samolotów. Podobnie jak piloci, którzy mają ogólną licencję, muszą przejść szkolenie z obsługi konkretnego modelu samolotu, tak samo oni muszą posiadać ogólną wiedzę na temat elektrowni jądrowych, dopiero po tym będą musieli przejść szkolenia związane z eksploatacją tej konkretnej, które prowadzić będzie już dostawca odpowiedniej technologii.

- Mamy w Polsce trochę osób, które z racji wykształcenia i doświadczenia zawodowego byłyby dobrymi kandydatami do pracy w elektrowni jądrowej - przyznaje dr Gajda. Zaś aby zapewnić ich dopływ w kolejnych latach funkcjonowania elektrowni, powinno wystarczyć, kiedy uczelnie będą wypuszczały co roku 20-30 studentów po kierunkach "atomowych".

Dr Paweł Gajda zwraca uwagę, że pokutujące w społeczeństwie przeświadczenie, iż pracę w elektrowni znajdą wyłącznie fizycy jądrowi, jest błędne. To branża, która potrzebuje specjalistów z wielu różnych, nieraz niekojarzących się wprost z atomem, dziedzin.

- W zasadzie w elektrowni nie potrzebujemy ani jednego fizyka jądrowego, a elektrownia będzie sprawnie działała, choć oczywiście również oni mogą w niej pracę znaleźć. Poza inżynierami jądrowymi potrzebni są inżynierowie energetycy, mechanicy, automatycy i wielu innych. To są ludzie dostępni na rynku, których na bieżąco kształcimy. Natomiast powinni oni, na przykład w formie studiów podyplomowych, poznać specyfikę branży jądrowej. Warto też pomyśleć o zatrudnieniu osób, które już pracowały przy budowie elektrowni konwencjonalnych - dodaje.

Jednak nim rozpocznie się praca w elektrowni, trzeba ją zaprojektować i wybudować. To czas - zdaniem naszego rozmówcy - kiedy zatrudnienie znajdą m.in. inżynierowie budownictwa, specjaliści od montażu, bezpieczeństwa, kontroli jakości, ale też oczywiście pracownicy niższego szczebla jak technicy czy monterzy. Tutaj również konieczne będzie "jądrowe" doszkolenie. Do budowy potrzebni są też liczni specjaliści spoza dziedzin technicznych - prawnicy, ekonomiści, specjaliści od zarządzania czy bezpieczeństwa.

- Musimy uważać, żeby nie zacząć kształcić zbyt wąsko. Sami inżynierowie jądrowi nie będą w stanie zapewnić funkcjonowania elektrowni. Musimy na atom patrzeć szerzej - przestrzega nasz rozmówca.

Na zdjęciu budynek maszynowni z generatorem w elektrowni jądrowej w Ostrowcu na Białorusi (fot. PAP/Wojtek Jargiło)

Ostatni dzwonek, by przekonać ludzi do związania przyszłości z atomem

Dr Paweł Gajda, pytany, czy strategia, jaką w kwestii zapewnienia pracowników do elektrowni atomowych przyjęło nasze państwo, jest dobra, przyznaje, że zasadniczo tak. Choć jego zdaniem powinna ona zostać usystematyzowana.

- Obrany kierunek działań zasadniczo jest dobry, ale wymaga uporządkowania. Trzeba pamiętać o tym, że od czasu zaniechania budowy elektrowni w Żarnowcu w kadrach naukowych powstała duża dziura pokoleniowa. Część specjalistów już jest na emeryturze, część niebawem na nią przejdzie. Choć mamy też młode osoby zajmujące się tym tematem, to jest ich niewiele, bo wraz z odstąpieniem od budowy elektrowni w Żarnowcu ten kierunek kształcenia zaczęto uważać za mało perspektywiczny - tłumaczy Paweł Gajda.

W efekcie wiele uczelni wygasiło kierunki związane z atomem lub zredukowało je do minimum.

- Dlatego tak ważne jest, żeby dać wyraźny sygnał, że ten projekt nie będzie przerwany, że zostanie doprowadzony do końca i będzie dawał realną szansę na pracę w zawodzie. Trzeba pokazać, że atom ma przyszłość. Jeśli tego zabraknie, to nie przekonamy młodych ludzi do postawienia na pracę w tym zawodzie. A czas goni, bo za kilka lat już nie będziemy mieli kim budować nowej kadry - dodaje.

- Jednak jeśli działania uczelni będą przemyślane i skoordynowane, to kwestia kadr dla atomu nie będzie problemem. Zapewnimy je. Co nie zmienia faktu, że nadal pozostanie wiele innych problemów do rozwiązania - podsumowuje nasz rozmówca.

