Trwają egzaminy zawodowe 2022. Terminy, wymagania, zasady

Rozpoczęła się sesja zimowa egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie i egzaminów zawodowych. W związku z epidemią egzaminy będą przeprowadzane w zaostrzonym reżimie sanitarnym, zgodnie z wytycznymi CKE, MEiN i GIS.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie i egzamin zawodowy są formą oceny poziomu opanowania wiadomości i umiejętności z zakresu jednej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie. W skrócie - są przepustką do podjęcia pracy. Zakres wiedzy i umiejętności dla każdej kwalifikacji określa podstawa programowa kształcenia w zawodach.

Co roku przeprowadzane są w sesji zimowej i letniej, dla ponad 400 kwalifikacji w ponad 200 zawodach. Składają się z części pisemnej i z praktycznej.

Egzaminy przeprowadzane są zgodnie z formułą 2012, 2017 lub 2019.

1 września 2019 roku zmieniły się przepisy dotyczące egzaminu zawodowego. Od tego czasu obowiązuje także nowa podstawa programowa kształcenia w zawodach branżowych. To, jaką formułę zdają osoby podchodzące do egzaminy, zależy od podstawy programowej:

- dla osób, które uczyły się według podstawy programowej obowiązującej od września 2012, organizowany jest egzamin zawodowy w formule 2012;

- dla osób, które uczyły się według podstawy programowej obowiązującej od września 2017, organizowany jest egzamin zawodowy w formule 2017;

- dla osób, które uczyły się według podstawy programowej obowiązującej od września 2019, organizowany jest egzamin zawodowy w formule 2019.

Egzamin zawodowy w formule 2019 różni się od egzaminów zawodowych w formułach 2012 i 2017 tym, że:

- obowiązują inne podstawy programowe, a jednocześnie różne kwalifikacje;

- nieprzystąpienie do egzaminu skutkuje nieotrzymaniem świadectwa ukończenia danego etapu edukacji;

- część pisemna egzaminu odbywa się jedynie przy komputerze;



Egzamin zawodowy 2022

- w części praktycznej egzaminu w niektórych kwalifikacjach obowiązuje jawność zadań.

Część pisemna dla wszystkich zdających w sesji zimowej w formule 2012 lub 2017 odbywa się we wtorek 11 stycznia, a w formule 2019 od wtorku do soboty - w terminie 11-15 stycznia.

Część praktyczna w formule 2012 i 2017 r. rozpoczęła się w poniedziałek, potrwa do 6 lutego. Część praktyczna w formule 2019 również rozpoczęła się w poniedziałek, potrwa do 23 stycznia. Egzaminy w części praktycznej odbywają się według harmonogramów ogłoszonych przez okręgowe komisje egzaminacyjne.

Aby zdać egzamin, należy uzyskać z części pisemnej - co najmniej 50 proc. punktów możliwych do uzyskania i z części praktycznej - co najmniej 75 proc. punktów możliwych do uzyskania. ‎Po zdaniu egzaminu (obu części) zdający otrzymuje w formule 2012 i 2017 świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie, a w formule 2019 certyfikat kwalifikacji zawodowej.

Po zdaniu egzaminów i po uzyskaniu odpowiedniego poziomu wykształcenia wydawany jest formule 2012 i 2017 dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, a w formule 2019 dyplom zawodowy.