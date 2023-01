To niewykorzystana szansa dla wielu pracowników. Firmy rzadko stosują takie rozwiązanie

Współautor badania Dariusz Smoliński z ICAN Research powiedział, że na potrzeby badania przeprowadzono w marcu 2022 r. 300 wywiadów, głównie z szefami HR. Zapewnił, że jest to grupa reprezentatywna, odzwierciedlająca strukturę populacji firm zatrudniających powyżej 100 pracowników. W jego ocenie działy HR widzą potrzebę przekwalifikowywania pracowników, ale na razie - na co m.in. wskazuje analiza - nie mają odpowiednich budżetów.

We wtorek na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych zaprezentowano raport "Reskilling" na temat przebranżawiania się polskich pracowników. Analizę przygotowały Future Collars in ICAN Research. Autorami publikacji są Mariusz Smoliński, Joanna Koprowska i Diana Jaworska.

Obecna na prezentacji raportu wiceminister w MRiPS Barbara Socha stwierdziła, że "reskilling to jeden ze sposobów na to, by nadążać za rynkiem, za tym, co się dzieje w gospodarkach, za tym, co się dzieje na świecie."

"A widzimy, że zmiany są bardzo dynamiczne i bardzo nieprzewidywalne" - dodała Socha. Podkreśliła, że promowanie reskillingu jest szansą na skorygowanie planów życiowych. Według Sochy reskilling jest spójny z polityką UE, która zakłada podnoszenie wykształcenia i kompetencji przez całe życie.

Rząd pracuje nad nowymi przepisami dotyczącymi rynku pracy

Socha, pytana w czasie konferencji, czy rząd w jakiś sposób zamierza w tym zakresie wesprzeć firmy, powiedziała, że "już dużo się w tym obszarze dzieje".

"Mamy w tej chwili w procesie legislacyjnym cały pakiet ustaw związanych z reformą publicznych służb zatrudnienia, mamy nowe ustawy w ogóle dotyczące rynku pracy. Mam nadzieję, że uda się je przeprocedować, uchwalić do końca obecnej kadencji" - przekazała.

Jednocześnie przekazała, że pieniądze z funduszu pracy są przekierowane na aktywizację osób biernych, "a to czasami łączy się z jakimiś rodzajami reskillingu".

W rekomendacjach raportu podkreślono, że jeśli polskie firmy nie zaczną działać na rzecz podnoszenia kwalifikacji swoich pracowników, to ich pozycja na świecie znacząco osłabnie.

