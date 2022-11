To najpopularniejszy kierunek studiów. Kuszą ponadprzeciętne zarobki

Według Organizacji Pracodawców Usług IT SoDA samych programistów jest w Polsce o 250-300 tys. za mało. To rekordowy wynik w sektorze i najwyższy wśród usług.

Ponad 40 tys. nowych studentów, przy założeniu, że ok. 30 proc. z nich ukończy studia, to wciąż kropla w morzu potrzeb tego rynku pracy - mówi Anna Szczepowska, CEO Awareson.

O pierwszą pracę jest coraz trudniej. Ogłoszenia kierowane do juniorów stanowią tylko ok. 7 proc. wszystkich ofert pracy, a wymagania są wyższe niż kilka lat temu.

W ostatnich kilku latach IT przyciąga masę nowych pracowników – studentów, absolwentów i osoby przebranżawiające się.

- To efekt ponadprzeciętnych zarobków, czterokrotnie wyższych niż średnia krajowa. Po polskich specjalistów IT sięgają firmy z kraju i zagranicy. Luka talentów jest ogromna, w Polsce samych tylko programistów brakuje ok. 250-300 tys. Tempo rozwoju technologicznego na świecie wskazuje, że ten trend się utrzyma – mówi Anna Szczepowska, CEO Awareson, agencji rekrutującej specjalistów IT i SAP.

– Ponad 40 tys. nowych studentów, przy założeniu, że ok. 30 proc. z nich ukończy studia, to wciąż kropla w morzu potrzeb tego rynku pracy – dodaje.

Przypomnijmy, z danych Eurostatu wynika, że pod koniec 2021 roku w Polsce pracowało niemal 586 tysięcy specjalistów w dziedzinie ICT (technologie informacyjno-komunikacyjne). To jednak zdecydowanie za mało. Zgodnie z danymi GUS połowa firm z branży IT wskazuje niedobór wykwalifikowanych pracowników jako barierę w działalności.

O pierwszą pracę nie tak łatwo

