Tide Software tworzy studia podyplomowe dla menedżerów

- Jesteśmy w ważnym momencie zwiększania skali działania w Tide Software, ekspansji zagranicznej i dalszej profesjonalizacji procesów. To unikalny program w Akademii Leona Koźmińskiego, przygotowany z myślą o MŚP. Tide Software działa na dynamicznie zmieniającym się rynku technologii komunikacyjnych, z dużymi graczami m.in. z rynku finansowego, bankowego czy e-commerce. Dwuletnie studia to inwestycja w rozwój naszej kadry menedżerskiej. To zwykle wartość dodana, którą swoim pracownikom oferują międzynarodowe korporacje. Chcemy jednak, by takie możliwości rozwoju były dostępne również w mniejszych i średnich spółkach - mówi wiceprezes Tide Software Jolanta Hryniewicka.

W programie studiów weźmie także udział kadra menedżerska pozostałych spółek należących do Grupy Tide: Tide Mobile i JJT Elementum – nowoczesnej stolarni i parku maszynowego.

