Tauron Dystrybucja rozwija współpracę ze szkołami zawodowymi

Tauron wspiera szkoły doposażając pracownie elektryczne oraz zapewniając uczniom praktyki i staże.

Współpraca pomiędzy Tauronem a szkołami obejmuje m.in. organizację praktyk zawodowych, prelekcje praktyków z bogatym stażem zawodowym oraz wyjazdy dydaktyczne do obiektów elektroenergetycznych.

Tauron Dystrybucja współpracuje już z 32 szkołami zlokalizowanymi na całym obszarze działania firmy.



Tylko w ostatnich miesiącach Tauron Dystrybucja podpisał cztery nowe porozumienia z placówkami oświatowymi z Chrzanowa, Rudy Śląskiej, Limanowej i Głogowa.



W Zespole Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych w Bielsku-Białej oraz w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu, utworzone zostały klasy patronackie. Uczniowie szkół zawodowych i technicy, to poszukiwani pracownicy, dla których energetyka ma oferty pracy.



- Program współpracy ze szkołami średnimi to jedno z działań, którego celem jest pozyskiwanie fachowej kadry technicznej. Staramy się uczniom pokazać, jak działamy, prezentujemy się jako nowoczesny pracodawca dbający o pracownika, a także przedsiębiorstwo zaawansowane technologicznie i innowacyjne. Szukamy więc pracowników zmotywowanych, ale przede wszystkim dobrze przygotowanych do zawodu - mówi Robert Zasina, prezes Tauron Dystrybucja.



Tauron Dystrybucja zatrudnił na różnych stanowiskach w 2019 roku 344 nowych pracowników. Program współpracy ze szkołami średnimi, trwający od kilku lat, największe efekty przynosi w dużych ośrodkach miejskich.



Po prelekcjach i bezpośrednich spotkaniach z młodzieżą spółka dystrybucyjna zatrudniła w ubiegłym roku 28 absolwentów szkół objętych porozumieniami. Są to osoby z wykształceniem elektrycznym, najczęściej technicy przygotowani do wykonywania zawodu elektromontera.



W 2019 roku do pracowni elektrycznych kilkunastu szkół trafiły urządzenia i materiały dydaktyczne, które są wykorzystywane podczas zajęć praktycznych i lekcji. Szkoły same decydują, jaki sprzęt jest im potrzebny. W niektórych przypadkach jest to kilkaset sztuk osprzętu elektrycznego np. mierników, w innych sprzęt komputerowy lub zaawansowane technologicznie oprogramowanie Virtual Reality.



Poza przekazywaniem sprzętu na wyposażenie pracowni elektrycznych realizowane też były w minionym roku bardziej nietypowe projekty. Przykładem jest współpraca z Zespołem Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Chorzowie. W tej szkole Tauron Dystrybucja sfinansował zakup i montaż 8 opraw oświetleniowych LED, służących do oświetlenia szkolnej sali gimnastycznej.



W pierwszej połowie 2019 r. szkoła otrzymała także ploter i frezarkę, które wzbogaciły pracownię elektryczną.



- Już od dziesięciu lat energetycy z Tauron wspomagają naszą szkołę. Oprócz pomocy materialnej w postaci sprzętu używanego na zajęciach praktycznych i podczas egzaminów zawodowych firma organizuje praktyki zawodowe dla uczniów, które są bardzo wysoko oceniane przez uczniów, jak i ich rodziców - mówi Krystian Biadacz, dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Chorzowie.

