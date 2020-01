Tancerze AST z Krakowa zostaną w Bytomiu

Z pozostania w ramach miasta wydział bardzo cieszą się prezydent Bytomia Mariusz Wołosz i jego zastępca Adam Fras.

W ubiegłym roku decyzją Senatu Akademii podjęto uchwałę o zawieszeniu rekrutacji w Bytomiu. Od tego czasu trwała ofensywa władz miasta, by zmienić decyzję Senatu AST.

Wydział Teatru Tańca w Bytomiu jest najmłodszym wydziałem Akademii Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie.

Losy rekrutacji w tym roku były niepewne. Po szeregu rozmów między władzami miasta a władzami uczelni na temat przyszłości wydziału, wsparciu organizacyjnym uczelni przez miasto oraz zmianach personalnych i programowych, zapadła decyzja o wznowieniu rekrutacji w Bytomiu.

- Zrobiliśmy wszystko, aby wydział wznowił nabór, pozostając w Bytomiu - mieście, które jako jedyne w kraju kształci tancerzy na każdym szczeblu edukacji - począwszy od szkoły podstawowej, przez średnią, po magistrów: aktorów teatru tańca - mówi wiceprezydent Bytomia Adam Fras, który komentował decyzję uczelni.

- Nie potrafimy sobie wyobrazić Bytomia bez tańca, który stanowi ważny element bytomskiej tożsamości. - dodawał Mariusz Wołosz, prezydent Bytomia. Jak zaakcentował odbyło się więcej, niż jedno spotkanie z władzami AST. W ich czasie przekonywano, że Bytom to doskonałe miejsce do kształcenia przyszłych aktorów-tancerzy. - Bardzo się cieszymy, że nasze argumenty okazały się przekonujące włodarz miasta.

W wyniku dodatkowych decyzji Senatu dziekanem podtrzymanego wydziału została dr. hab. Monika Jakowczuk a prodziekanem dr Anna Piotrowska. Współpraca Wydziału Teatru Tańca AST z Teatrem Rozbark została zacieśniona.

Studia na bytomskim wydziale AST, to nie tylko aktorstwo, taniec czy teoria sztuki, ale też filozofia, improwizacja, reżyseria i polska tradycja ludowa. - Jesteśmy przekonani, że nie na lepszego miejsca niż Bytom do tego, by uczyć się tańca i czerpać satysfakcję z rozwoju swej aktorskiej profesji - mówi jeszcze Adam Fras.

