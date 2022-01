Szkoły zawodowe potrzebują sprzętu do praktycznej nauki zawodu. PSE wyciąga rękę

– Chcemy jak najlepiej przygotować uczniów do przyszłego życia zawodowego. Chcemy, żeby nabyli praktyczne umiejętności, a bez sprzętu nie da się tego zrobić. Dzięki grantowi z programu „WzMOCnij swoje otoczenie” udało nam się jednak doposażyć szkołę w bardzo cenny sprzęt – mówi Ryszard Zając, dyrektor Zespołu Szkół nr 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne jako Partner Zespołu Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich po raz drugi wsparły szkolnictwo zawodowe w Kozienicach (fot.kozienicepowiat.pl)

Przez lata zaniedbywane szkolnictwo zawodowe boryka się dziś m.in. ze spadkiem popularności i niedofinansowaniem.

Tymczasem kształcenie przyszłych kadr wymaga bardzo drogiego sprzętu, a pojedynczy stół warsztatowy na wyposażeniu pracowni do nauki przedmiotu potrafi kosztować nawet kilkanaście tysięcy złotych.

Alternatywą dla szkół, które liczą każdą złotówkę, są jednak granty i wsparcie finansowe ze strony biznesu. Pokazuje to przykład kozienickiej placówki, która jest jedną z ponad 40 szkół i przedszkoli objętych w tym roku wsparciem Polskich Sieci Elektroenergetycznych.

Według statystyk Ministerstwa Edukacji i Nauki w Polsce jest łącznie ok. 3,4 tys. techników i szkół branżowych I stopnia, w których od września naukę pobiera blisko 850 tys. uczniów. Szkolnictwo zawodowe ma jednak przed sobą wiele wyzwań. Przez ostatnie dekady było zaniedbane, co spowodowało sukcesywny spadek liczby szkół zawodowych i ich absolwentów, którzy wchodzą na rynek pracy. Problemem jest też niewielka popularność szkolnictwa zawodowego oraz niedofinansowanie. Z tym ostatnim boryka się również kozienicka placówka, która kształci m.in. przyszłych mechaników, ślusarzy i elektryków, ale dotąd – ze względów finansowych – miała problemy z doposażeniem pracowni w sprzęt niezbędny do doskonalenia umiejętności praktycznych.

– Pieniędzy na sprzęt nigdy nie jest zbyt dużo, z ledwością znajdujemy pieniądze na bieżące sprawy, więc takiego sprzętu na pewno sami nie moglibyśmy kupić – mówi agencji Newseria Biznes Ryszard Zając, dyrektor Zespołu Szkół nr 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach. – Dlatego zdecydowaliśmy się wystąpić o grant PSE, z pozytywnym skutkiem. Dzięki niemu doposażyliśmy kilka szkolnych pracowni w sprzęt, który jest dla elektryków niezbędny.

Jak podkreśla, kształcenie zawodowe wymaga bardzo drogiego sprzętu. Jeden stół warsztatowy lub laboratoryjny na wyposażenie pracowni to koszt rzędu kilku do nawet kilkunastu tysięcy złotych. O wiele droższe są profesjonalne stanowiska do praktycznej nauki zawodu.

– Dzięki współpracy z PSE w ramach programu „WzMOCnij swoje otoczenie” nasza szkoła została doposażona w stanowiska modułowe do nauczania przedmiotu elektrotechnika i elektronika. Takie stanowisko pozwala nam badać poszczególne elementy, jak np. tranzystory, tyrystory, cewki i kondensatory, sprawdzać podstawowe prawa elektrotechniki. Wszystkie te pomiary odbywają się w bezpiecznych warunkach – mówi Robert Jurek, nauczyciel przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół nr 1 w Kozienicach. Jak podkreśla, taki sprzęt – i wyćwiczone na nim praktyczne umiejętności – są uczniom niezbędne do zaliczenia egzaminu zawodowego. – Takie stanowisko umożliwia nam nie tylko kształcenie przyszłych elektryków, ale i przygotowanie ich do egzaminu zawodowego. Doświadczenie, eksperyment w połączeniu z częścią teoretyczną, ułatwia przyswajanie wiedzy. To zaprocentuje, kiedy nasi absolwenci będą chcieli zaistnieć na rynku pracy – mówi Robert Jurek. – Myślę też, że doposażenie pracowni poszerzy ofertę edukacyjną naszej szkoły, co zachęci absolwentów szkół podstawowych, żeby wstąpić w szeregi elektryków. – Praktyczne umiejętności są bardzo ważne, przyszła praca będzie ich wymagać. Poza tym zarówno uczeń technikum, jak i szkoły branżowej musi zdać egzamin zawodowy, który składa się również z części praktycznej. Oni wykonują pewne zadania i to jest oceniane. Dlatego w tym przypadku ta praktyka jest nawet ważniejsza od teorii – dodaje dyrektor placówki Ryszard Zając. Kozienicka placówka jest jedną z ponad 40 szkół i przedszkoli, które tylko w tym roku zostały objęte wsparciem finansowym Polskich Sieci Elektroenergetycznych. Spółka – operator krajowego systemu przesyłowego – prowadzi działalność na terenie ok. 1 tys. polskich gmin. To właśnie do nich jest skierowany realizowany od 2019 roku program grantowy „WzMOCnij swoje otoczenie”. Samorządy i ich jednostki budżetowe (np. ośrodki pomocy społecznej, ośrodki kultury, sportu i rekreacji oraz przedszkola, szkoły, biblioteki) oraz organizacje pozarządowe mogą się w nim starać o dofinansowanie w wysokości 20 tys. zł na realizację projektów związanych z rozwojem wspólnej przestrzeni publicznej i aktywizacją życia społecznego. W tym roku PSE wsparły 180 takich projektów o łącznej wartości prawie 3,7 mln zł. W ostatniej edycji programu „WzMOCnij swoje otoczenie” znalazły się wśród nich m.in. zakup defibrylatorów dla mieszkańców Ostrołęki czy uruchomienie sali integracji sensorycznej dla uczniów z dysfunkcjami rozwojowymi w Celestynowie.