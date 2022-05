Szkoły patronackie KGHM czekają na uczniów

Do 20 czerwca potrwa elektroniczna rekrutacja do szkół współpracujących z KGHM. Rekrutacja skierowana jest do ósmoklasistów. Podania można składać m.in. do 9 szkół ponadpodstawowych współpracujących ze spółką.

25 maj 2022





W tym roku szkolnym w placówkach pod patronatem KGHM wiedzę zdobywa blisko 2 tys. uczniów (fot. Shutterstock)

Nowością na liście zawodów związanych z miedziową spółką jest kierunek technik programista, realizowany w Technikum nr 2 w Lubinie. Szkoła podpisała w tej sprawie porozumienie ze spółką.

- Branża IT nieustająco się rozwija, a praktyki pod okiem specjalistów z KGHM to gwarancja zajęć przeprowadzonych na najwyższym poziomie. Tak myślimy o przyszłości firmy, której największa wartością są pracownicy. Warto przejrzeć ofertę naszych szkół patronackich i przekonać się jak wyglądają ścieżki kariery w zawodach technicznych - tłumaczy Magdalena Wróbel, dyrektor naczelna ds. zarządzania zasobami ludzkimi w KGHM Polska Miedź.

Umowa z Technikum nr 2 w Lubinie obejmuje promocję i praktyczną naukę zawodu „technik programista”. Partnerami szkoły będą specjaliści z Centralnego Ośrodka Przetwarzania Informacji KGHM.

Szkoły objęte programem „Kompetentni w branży” kształcą uczniów m.in. na kierunkach technik górnictwa podziemnego, elektryk, mechatronik, operator maszyn i urządzeń przeróbczych czy technik przemysłu metalurgicznego.

W tym roku szkolnych w placówkach pod patronatem KGHM wiedzę zdobywa blisko 2 tys. uczniów. KGHM oferuje praktyczną naukę zawodu oraz wiedzę dotyczącą najnowszych osiągnięć przemysłu wydobywczego, hutniczego czy metalurgicznego. Proponowane kierunki znajdują się na ministerialnej liście najbardziej potrzebnych zawodów w Polsce.

Uczniowie, zdobywający wiedzę w klasach patronackich, mogą liczyć na wsparcie KGHM. Spółka oferuje stypendia, warsztaty, praktyki i wizyty w oddziałach KGHM oraz dostęp do materiałów dydaktycznych.

