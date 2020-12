Szkolnictwo zawodowe w czasach pandemii. Dla rynku to jeszcze większe wyzwanie

- Dużym wyzwaniem jest to, aby łączyć świat edukacji ze światem biznesu. Naszą rolą pozostaje zbudowanie dobrej platformy komunikacji między lokalnym oraz regionalnym rynkiem pracy a naszymi placówkami. Ułatwi to wprowadzanie młodego człowieka bez większych problemów na rynek pracy, będzie mógł on wtedy rozwijać się i spełniać swoje aspiracje - mówił marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

W województwie zachodniopomorskim w szkołach branżowych i technikach uczy się więcej osób niż w szkołach ogólnokształcących. Mimo to, nawet jeśli wszystkie wejdą na regionalny rynek pracy, to nie pokryją jego zapotrzebowania.

Szkolnictwo zawodowe, wprowadzanie młodych ludzi na rynek pracy, to wciąż wielkie wyzwanie przed którym wspólnie stoimy - przyznaje Olgierd Geblewicz, marszałek woj. zachodniopomorskiego.

W czasie pandemii nauka praktyczna zawodu dość mocno ucierpiała. Problemy dotyczyły zarówno nauczania w szkolnych pracowniach, jak też praktyk u pracodawców.

Według badań przeprowadzonych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, pracodawcy podkreślają, że zapotrzebowanie na wysoko wyspecjalizowanych pracowników w najbliższych latach będzie się utrzymywało. Region stara się wspierać te zmiany na rynku pracy.

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 do szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe w regionie trafiło ok. 260 mln zł. Dzięki temu blisko 22 tys. osób uczestniczyło w pozaszkolnych formach kształcenia, ponad 8 tys. uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego, odbyło staże i praktyki u pracodawcy, a 170 miejsc zostało doposażonych w sprzęt i materiały dydaktyczne. To efekty osiągane teraz na Pomorzu Zachodnim przy wsparciu środków z RPO WZ 2014-2020.

Łączyć edukację z biznesem

- Od 10 lat dzięki funduszom unijnym, dobrej współpracy z samorządami, uczelniami zmieniamy je, unowocześniamy, rozwijamy i dostosowujemy do zmieniającego się rynku pracy. Dużym wyzwaniem jest to, aby łączyć świat edukacji ze światem biznesu. Naszą rolą pozostaje zbudowanie dobrej platformy komunikacji między lokalnym i regionalnym rynkiem pracy a naszymi placówkami. Ułatwi to wprowadzanie młodego człowieka bez większych problemów na rynek pracy, będzie mógł on wtedy rozwijać się i spełniać swoje aspiracje. Do tego dochodzi jeszcze wyzwanie związane z wpływem pandemii COVID, który będzie odnosił się do świata gospodarki, więc i do tego w jakim kierunku powinno podążać szkolnictwo zawodowe - mówił marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

Odpowiadając na aktualną, pandemiczną sytuację samorząd województwa przeznaczył też dodatkowe środki dla placówek doskonalenia nauczycieli i centrów kształcenia zawodowego, aby przygotować nauczycieli do pracy zdalnej oraz dla szkół na zakup środków ochrony osobistej czy dezynfekcji. Należy jednak zauważyć, że uczenie się zawodu przy stanowisku pracy jest najlepszym rozwiązaniem. Jak radzić sobie z tym, kiedy pandemia blokuje wiele możliwości? - Obecna sytuacja zmusiła nas do bardzo szybkich reakcji i wdrożenia tego, co było jeszcze w 2010 r. lekką prognozą futurystyczną. W szkolnictwie zawodowym ważne jest, żeby można było zobaczyć czy chociaż wirtualnie dotknąć elementów mechanicznych. Np. przy mechatronice, robotyce czy mechanice są zestawy online, do tego żeby sterować robotem, gdzie tworzy się wirtualne laboratoria i udostępnia uczniom celem sprawdzenia ich wiedzy czy nauczenia obsługi takich urządzeń. Bardzo szeroko są również rozpowszechniane filmy edukacyjne, symulatory czy gry edukacyjne – informował dr hab. inż. Tomasz Królikowski, profesor PK, prorektor Politechniki Koszalińskiej. Nauka stacjonarna Od 30 listopada rząd zdecydował się częściowo uruchomić naukę stacjonarną. Zmiana dotyczy m.in. zajęć w ramach praktycznej nauki zawodu w grupach umożliwiających zachowanie dystansu społecznego, w wybranych dniach tygodnia, w wymiarze nieprzekraczającym 10 godzin tygodniowo. Dotyczy to szkół prowadzących kształcenie zawodowe, centrów kształcenia zawodowego oraz placówek kształcenia ustawicznego realizujących praktyczną naukę zawodu w ramach kształcenia zawodowego lub ustawicznego. Przy zachowaniu zasad właściwych dla zakładów pracy możliwe będzie także prowadzenie praktycznej nauki zawodu u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych. Uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami mogą odbywać praktyki u pracodawców, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika.

