Szkolenia pracowników przenoszą się do internetu

Przedsiębiorstwa w 2019 r. częściej kształciły pracowników w miejscu pracy, a rzadziej korzystały z ofert szkoleń zewnętrznych. Trend ten ze względu na COVID-19 może się zmienić. Pracodawcy w większym stopniu mogą zacząć poszukiwać wiedzy na zewnątrz, a firmy szkoleniowe będą musiały dostosować nie tylko programy, ale i ich formę (online) do obecnych czasów.

Autor:jk

• 9 lis 2020 15:15





Ponad 80 proc. pracodawców w Polsce angażuje się w rozwój kadr (Fot. Shutterstock)

REKLAMA

Jak wynika z raportu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i Uniwersytetu Jagiellońskiego, najpopularniejsze formy nauki to instruktaż, a także coaching i mentoring.

W 2019 r. relatywnie rzadko korzystano ze szkoleń internetowych - zaledwie co ósmy pracodawca mikro lub mały oraz co piąty średni lub duży decydował się włączyć je jako narzędzie rozwoju swojej kadry.

Jak podkreślają eksperci, wydarzenia z ostatnich kilku miesięcy mogą bardzo zmienić sposób, w jaki sposób prowadzony będzie proces rozwoju kadr.

Wyniki badania wskazują, że polscy pracodawcy są w zdecydowanej większości zaangażowani w proces rozwoju kadr. Prowadzenie takich działań w 2019 r. zadeklarowało 84 proc. z nich.

W skali kraju w 2019 r. przeszkolono 3,6 mln pracowników, w tym 1,34 mln w firmach mikro i małych, 1,26 mln w przypadku średnich i prawie 1 mln w największych. Najpopularniejszą formą pozyskiwania kompetencji pozostaje uczenie się w miejscu pracy (np.: coaching, mentoring, instruktaż stanowiskowy, job shadowing), z którego korzysta 2/3 firm mikro i małych i 83 proc. firm średnich i dużych. Świadczy to o pragmatyzmie przedsiębiorców, którzy w pierwszej kolejności sięgają po zasoby wiedzy ulokowane wewnątrz firmy. Komplementarne do tej formy są kursy i szkolenia – wybierane rzadziej, ale są one nadal istotne, ponieważ korzysta z nich połowa mikro i małych podmiotów oraz dwie trzecie średnich i dużych.

Najpopularniejszą formą pozyskiwania kompetencji pozostaje uczenie się w miejscu pracy (Fot. Shutterstock)

Jeszcze w 2019 r. relatywnie rzadko korzystano ze szkoleń internetowych. Zaledwie co ósmy pracodawca mikro lub mały oraz co piąty średni lub duży decydował się włączyć je jako narzędzie rozwoju swojej kadry.

- Wydarzenia z ostatnich kilku miesięcy mogą bardzo zmienić sposób, w jaki sposób prowadzony będzie proces rozwoju kadr. Antycypują to rekomendacje rad sektorowych odnośnie do nowych konkursów szkoleniowo-doradczych dla przedsiębiorców, ogłoszonych przez PARP we wrześniu r. w związku z pandemią COVID-19. Po pierwsze, wiele firm musi pozyskać zupełnie nową wiedzę albo rozwinąć działania, które do tej pory były realizowane w mniejszym zakresie (np.: szkolenia on-lin e oferowane przez sektor rozwojowy, e-commerce w handlu czy wirtualizacja zasobów w sektorach wiedzochłonnych). Po drugie, by utrzymać się na rynku, te zmiany muszą być wprowadzane bardzo szybko, a więc stosunkowo najefektywniejsze może okazać się pozyskanie wiedzy z zewnątrz – mówi Paulina Zadura, dyrektor Departamentu Analiz i Strategii w PARP. Pracodawca pewny kompetencji pracowników Ocena kompetencji pracowników ma strategiczne znaczenie z punktu widzenia zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji. Dzięki temu pracodawca może efektywnie zarządzać rozwojem pracowników, wyznacza ścieżki ich rozwoju indywidualnego czy przyznawać awanse. Pomimo tego, tylko 29 proc. wszystkich firm przeprowadza ocenę systematycznie, dając pracownikowi informację zwrotną na temat efektów jego pracy. 44 proc. pracodawców ocenia kompetencje sporadycznie i w sposób nieusystematyzowany, a 27 proc. w ogóle nie podjęło się tego zadania. Brak strategicznego, systematycznego podejścia do oceny kompetencji pracowników wśród pracodawców może wyjaśniać także duży optymizm osób zarządzających firmą w ogólnej ocenie kompetencji swojej kadry. Aż 65 proc. pracodawców oceniło, że kompetencje wszystkich pracowników są w pełni wystarczające i nie ma potrzeby ich doskonalenia a 34 proc. dostrzega konieczność rozwoju tylko w niektórych obszarach. - Pracodawcy, którzy dostrzegają potrzebę w zakresie rozwoju kompetencji swojej kadry, oceniają, że najczęściej inwestycji wymagają specyficzne kompetencje zawodowe - 63 proc. wskazań. Co czwarty pracodawca uznał, że poprawy wymagają umiejętności ogólne np. samoorganizacji, pomysłowości, terminowości. Zdaniem 13 proc. badanych, pracownicy muszą przeszkolić się z kompetencji społecznych, jak na przykład praca w zespole – dodaje Anna Tarnawa, kierownik w Departamencie Analiz i Strategii PARP.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.