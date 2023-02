Szkolenia lekiem na cyfrowe potrzeby? Potrzeba jest ogromna

Microsoft przeszkolił blisko 411 tysięcy specjalistów IT, przedstawicieli biznesu, partnerów, uczniów i studentów. Dzięki współpracy z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego ponad 60 tys. osób podniosło swoje kompetencje w obszarze podstawowych umiejętności cyfrowych.

Mimo to wciąż brakuje cyfrowych ekspertów. Polska plasuje się w tym obszarze 24 proc. poniżej średniej całego regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Generalnie liczba profesjonalistów IT jest 15 proc. poniżej średniej.

Liczba certyfikowanych specjalistów chmurowych w Polsce rośnie szybciej niż we Włoszech, Hiszpanii, Francji. W Europie wyprzedzają nas jedynie Niemcy, Wielka Brytania i Holandia.

- Rozpoczynając inwestycję w rozwój Polskiej Doliny Cyfrowej wiedzieliśmy, że kluczowa będzie wiedza technologiczna i szkolenia dla osób z różnych środowisk i zawodów. Nie spodziewaliśmy się jednak, że w niecałe trzy lata wyszkolimy blisko 411 tysięcy osób. Spośród nich ponad 60 tys. to klienci Microsoftu, blisko 42 tys. osób reprezentuje firmy partnerskie, a aż 17 tys. to studenci - wyjaśnia Dominika Bettman, dyrektor generalna polskiego oddziału Microsoftu.

Dane wskazują, że słabo jest m.in. przez niski poziom aktywności kobiet w sektorze technologii (26 proc. poniżej średniej) oraz mniejszy odsetek absolwentów studiujących technologie informacyjno-komunikacyjne (24 proc. poniżej średniej) czy absolwentów studiujących kierunki ścisłe (aż 38 proc. poniżej średniej). Gorzej w porównaniu do innych państw regionu Europy Środkowo-Wschodniej wypadamy również w zakresie infrastruktury cyfrowej (13 proc. poniżej średniej), z uwagi na m.in. brak aukcji częstotliwości dla sieci 5G.

Szkolenia z cyberbezpieczeństwa dla kobiet z Ukrainy i Polski

Jednym ze znaczących przykładów szkoleń kierowanych między innymi do obywatelek Ukrainy jest kurs edukacyjny CYBER Trainees realizowany przez Instytut Kościuszki we współpracy z Microsoft. Ma on za zadanie zwiększenie dostępności sektora technologii dla kobiet oraz ich zawodowe włączenie. Celem programu jest podnoszenie umiejętności w zakresie cyberbezpieczeństwa. W pilotażu wzięło udział 80 kobiet, po połowie Polek i obywatelek Ukrainy. Uczestniczki w ramach szkoleń poznawały podstawy programowania, ochrony cybernetycznej oraz technologii blockchain.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl