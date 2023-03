Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej wspiera początkujących menedżerów

Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej włączyła do oferty edukacyjnej program First Manager Skills.

Program First Manager Skills, stworzony i opracowany przez Szkołę Biznesu Politechniki Warszawskiej, jest skierowany jest do osób stawiających pierwsze kroki w zarządzaniu - mogą być to zarówno pracownicy, którzy właśnie awansowali na stanowisko kierownicze, ale również menedżerowie in spe – ci, którzy spodziewają się takiego awansu lub dopiero się o niego starają.

Program ma pomóc poznać i przećwiczyć kluczowe działania menedżerskie na podstawie najnowszych trendów, zdiagnozowanie przez uczestnika własnego stylu zarządzania oraz uświadomienia sobie mocnych stron w radzeniu sobie z wyzwaniami, z jakimi na co dzień musi mierzyć się menedżer.

- First Manager Skills ma też stanowić platformę do wymiany poglądów i dobrych praktyk na temat zarządzania. Podczas 80 godzin zajęć z wykorzystaniem metod opartych na interakcji w grupie i doświadczaniu uczestnicy będą mogli zetknąć się z różnymi stylami działania czy rozwiązywania problemów - wyjaśnia Anna Radzikowska, executive coach i opiekunka merytoryczna programu. - Każda z pięciu dwudniowych sesji będzie poświęcona innemu, ważnemu tematowi, a ich istotnym elementem jest osadzenie w kontekście wyzwań, z jakimi zmaga się środowisko biznesowe: ciągła zmiana, zarządzanie różnorodność, elastyczne formy pracy w zespołach - dodaje.